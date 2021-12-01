FLASH! SU DAZN ROMA-INTER SI APRE CON UN FUORIONDA. MENTRE PIERLUIGI PARDO PARLAVA DI TOTTI, MOURINHO, SI SENTE UNA VOCE CHE PIGOLA: "C'E' DELL'ACQUA?". LA SECONDA VOCE ANDREA BARZAGLI HA LA SALIVAZIONE AZZERATA? - IN TRIBUNA ANCHE TOTTI: IL VIDEO DELL'INGRESSO ALL'OLIMPICO

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