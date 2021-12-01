FLASH! SU DAZN ROMA-INTER SI APRE CON UN FUORIONDA. MENTRE PIERLUIGI PARDO PARLAVA DI TOTTI, MOURINHO, SI SENTE UNA VOCE CHE PIGOLA: "C'E' DELL'ACQUA?". LA SECONDA VOCE ANDREA BARZAGLI HA LA SALIVAZIONE AZZERATA? - IN TRIBUNA ANCHE TOTTI: IL VIDEO DELL'INGRESSO ALL'OLIMPICO-
MORANDI VS RANIERI: COME AI TEMPI DI CANZONISSIMA! AMADEUS ANNUNCIA I CANTANTI IN GARA A SANREMO. COME DAGO-RIVELATO TORNANO I BIG GIANNI MORANDI E MASSIMO RANIERI MA ANCHE ELISA, EMMA, ACHILLE LAURO - DUO INATTESO MA POTENZIALMENTE BOMBA QUELLO FORMATO DA MAHMOOD E BLANCO. IN QUOTA OVER IVA ZANICCHI E RETTORE CON DITONELLAPIAGA. PER LA QUOTA TORMENTONI: ANA MENA, SANGIOVANNI E AKA7EVEN. IL CAST COMPLETO
QUIRINAL ANIMAL – IL “PATTO” MATTARELLA-DRAGHI: UNA VOLTA PORTATO A TERMINE IL MIO SETTENNATO, TOCCHERÀ A TE – IL SILENZIO BIFORCUTO DI MARIOPIO E LA POLITICA DEI ‘’DUE FORNI’’ – PER SALVINI, LETTA, BERLUSCONI, RENZI, IL GRANDE GESUITA DEVE RIMANERE A PALAZZO CHIGI A SBROGLIARE LA MATASSA DEL PNRR. MA C’È IL PROBLEMA CONTE: SOTTO SOTTO, SMANIA PER IL VOTO ANTICIPATO, UNICO MODO PER TOGLIERSI DALLA PALLE QUELLA SERPE DI DI MAIO. A QUESTO PUNTO, C’È SOLO UNA VIA PER EVITARE IL FAR WEST ITALIA…
L’EUROPA ALLA CANNA DEL GAS! PERCHÉ LA CRISI DELL’ENERGIA DURERÀ ALMENO ALTRI 6 MESI – GLI AUMENTI RECORD DELLE TARIFFE (CHE CI SONO COSTATE 40 MILIARDI IN PIÙ IN SEI MESI) SI PROTRARRANNO FINO ALL'ESTATE. L’EUROPA E’ DIVISA, CON I PAESI DEL NORD CHE FRENANO IL PIANO DI BRUXELLES SUL CARO PREZZI. E RUSSIA E ARABIA SI AVVANTAGGIANO DEI RINCARI DI GAS E PETROLIO
"PAOLO, E' TUA MADRE" - QUANDO PAOLO SORRENTINO HA VISTO TERESA SAPONANGELO CON IN TESTA LA "COFANA ANNI 80", NON HA AVUTO DUBBI E LA RESPONSABILE DEL CASTING HA LANCIATO IN URLO IN LACRIME - "C'ERANO PARECCHIE COSE DA RESTITUIRE: RENDERE PERFETTO L'AMORE IMPERFETTO TRA LEI E IL MARITO" - COME IL REGISTA, TERESA E' RIMASTA ORFANA: "A DUE ANNI. MIO PADRE MORI' IN UN INCIDENTE SUL LAVORO, ERA MARINAIO MA IL SUO SOGNO ERA FARE L'ATTORE" - E POI MARADONA, BASSOLINO, IL GIOCO CON LE ARANCE E UNA PROMESSA: "CON LA COFANA MAI PIU'"
UNA NOTTE DA DEA – L’ATALANTA FA IL COLPACCIO A NAPOLI E SI INSERISCE NELLA CORSA SCUDETTO. CLASSIFICA RIVOLUZIONATA CON 4 SQUADRE IN 4 PUNTI: MILAN IN VETTA, POI L’INTER A MENO UNO. SPALLETTI E’ TERZO, A PIU’ DUE SU GASP – PARTITA SPETTACOLARE: GOL, EMOZIONI E RIBALTONI. MA BIG SPALLA SE L’E’ GIOCATA SENZA CINQUE CALCIATORI FONDAMENTALI: KOULIBALY, ANGUISSA, OSIMHEN, FABIAN RUIZ, INSIGNE…
CAFONALINO DEGLI OSCAR DE' NOANTRI - IN CAMPIDOGLIO ASSEGNATI I "PREMI SIMPATIA" - RICONOSCIMENTI PER IL PREMIO NOBEL PER LA FISICA GIORGIO PARISI, PER NICOLA PIOVANI, POI L'ATTIVISTA AFGHANA ZAHARA AHMADI E IL GENERALE FIGLIUOLO - PRESENTI PINO STRABIOLI E PAOLA SALUZZI, GIORGIO ASSUMMA, CARLO VERDONE, MIGUEL GOTOR, IL MITICO "KING OF PAPARAZZI" RINO BARILLARI E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 17.030 NUOVI CASI E 74 DECESSI, CON 588.445 TAMPONI EFFETTUATI. IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 2,9% - ESATTAMENTE UN ANNO FA’ SI ERA REGISTRATO IL NUMERO PIÙ ALTO DI MORTI (993) - GIANNI REZZA, DIRETTORE DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE: “C’È UNA TENDENZA A UN GRADUALE AUMENTO DEL NUMERO DEI CASI CHE SI REGISTRA SOTTO I 20 ANNI E FRA I 30 E I 50ENNI, SOPRATTUTTO DOVE CI SONO SACCHE DI NON VACCINATI…”