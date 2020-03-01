FLASH! - DEA-KILLER: L'ATALANTA SCHIANTA SOTTO UNA GOLEADA DI 7 GOL IL POVERO LECCE. CON LA LAZIO, LA SQUADRA DI GASPERINI E' LA PIU' IN FORMA DEL CAMPIONATO, CAPACE DI UN CALCIO-SPETTACOLO IRRESISTIBILE-
FLASH! - DEA-KILLER: L'ATALANTA SCHIANTA SOTTO UNA GOLEADA DI 7 GOL IL POVERO LECCE. CON LA LAZIO, LA SQUADRA DI GASPERINI E' LA PIU' IN FORMA DEL CAMPIONATO, CAPACE DI UN CALCIO-SPETTACOLO IRRESISTIBILE-
“ABBIAMO PARLATO DELLA NECROPOLI ETRUSCA DI CERVETERI” – FRANCESCHINI NON SMENTISCE L’INCONTRO CON I RESPONSABILI PER SONDARE LA POSSIBILITÀ DI UNA MAGGIORANZA ALTERNATIVA – IL PIANO POTREBBE SERVIRE ANCHE PER FAR FUORI CONTE, ORMAI ISOLATO E ABBANDONATO DA TUTTI – PURE IL PD SI È STUFATO DELLA POCHETTE CON LE UNGHIE: SI ASPETTA SOLO LA FINE DELL’EMERGENZA PER DETRONIZZARLO
ECONOMIA INFETTA – ENNESIMO ALLARME SUI RISCHI DEL CORONAVIRUS SUL PIL: SECONDO L’UFFICIO STUDI DELLA CGIA IL RISCHIO CHE BUONA PARTE DELL’ECONOMIA NAZIONALE SI FERMI È “ALQUANTO PROBABILE”. TE CREDO, NELLE REGIONI INTERESSATE DAL FOCOLAIO VIENE GENERATA LA METÀ DEL PIL NAZIONALE E DEL GETTITO FISCALE. SE SI FERMANO QUELLE TUTTO IL PAESE FINISCE GAMBE ALL’ARIA. SERVIREBBERO UNA MAREA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
CHE PALLE: NON SOLO IL RINVIO IN SERIE A, ANCHE LE GARE DI BUNDES LIGA VENGONO SOSPESE – I TIFOSI DEL BAYERN MONACO HANNO RIVOLTO TROPPI INSULTI AL PATRON DELL’HOFFENHEIM E LA GARA È STATA FERMATA ANZI TEMPO, POI LE FORMAZIONI SONO TORNATE IN CAMPO E SI SONO PASSATE LA PALLA PER 10 MINUTI PER PROTESTA – LA SQUADRA BAVARESE STAVA VINCENDO 6 A 0 E ORA, PER IL COMPORTAMENTO DEI SUOI SUPPORTER, RISCHIA LA SCONFITTA A TAVOLINO - VIDEO
CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO
PER DISGRAZIA RICEVUTA – DAGO: ''MA È GIUSTO CONTINUARE A DIPINGERE IL CORONAVIRUS COME LA "PESTE DEL DUEMILA"? OGNI ANNO IN ITALIA MUOIONO 11 MILA PERSONE DI POLMONITE. CIOÈ 30 AL GIORNO. MA SONO MORTI “SILENZIOSE”, A LUCI SPENTE, CHE NON DESTANO L’ATTENZIONE DEI MEDIA. LA CAUSA? I CLASSICI VIRUS INFLUENZALI CHE PER COMPLICANZE RESPIRATORIE O CARDIOVASCOLARI, NON SONO POI COSÌ TANTO MENO INSIDIOSI DEL COVID-19. COME DICEVA CHURCHILL: STATE CALMI E ANDATE AVANTI