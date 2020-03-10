FLASH! - DEA, ULTRÀ O SANTI? GLI ULTRÀ DELL’ATALANTA DEVOLVONO IL RIMBORSO DEI BIGLIETTI DEL RITORNO OTTAVI CHAMPIONS DI STASERA A VALENCIA (SI GIOCA A PORTE CHIUSE) A MEDICI, INFERMIERI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII DI BERGAMO: 60 MILA EURO-
FLASH! - DEA, ULTRÀ O SANTI? GLI ULTRÀ DELL’ATALANTA DEVOLVONO IL RIMBORSO DEI BIGLIETTI DEL RITORNO OTTAVI CHAMPIONS DI STASERA A VALENCIA (SI GIOCA A PORTE CHIUSE) A MEDICI, INFERMIERI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII DI BERGAMO: 60 MILA EURO-
CONTE METTE IL GUINZAGLIO A CASALINO? – CHIUNQUE SIA STATO A FAR USCIRE LA BOZZA DEL DECRETO SABATO SERA, LA COSA NON È PIACIUTA PER NIENTE ALLA POCHETTE CHE CAMMINA E NON È RIMASTA SENZA CONSEGUENZE. IL PRIMO EFFETTO È CHE SONO STATE AMPLIATE LE DELEGHE DELLA VICE DI ROCCO, MARIA CHIARA RICCIUTI – L’OTTIMO RAPPORTO CON GIUSEPPI E LE ESPERIENZE SPECIALI NEL CURRICULUM, TRA CUI IL LAVORO PER LE ONLUS DI IGOR DANILOV, A LUNGO PERSONAGGIO PRINCIPALE DI GAZPROM MEDIA IN ITALIA…
MERCATI INFETTI – PIAZZA AFFARI TENTA IL RIMBALZO MA POI CROLLA PER LA RICHIESTA DI MISURE PIÙ STRINGENTI IN LOMBARDIA E CHIUDE A -3,3%. ANCHE LO SPREAD, SCESO IN GIORNATA A 200 PUNTI, TORNA SUI LIVELLI DI IERI (217) – TUTTA EUROPA E PURE WALL STREET IN ROSSO PER IL CORONAVIRUS E NONOSTANTE IL RECUPERO DEL PETROLIO
FORMULA 1 IN QUARANTENA – DOMENICA SI APRE IL CAMPIONATO IN AUSTRALIA, POI LA SETTIMANA SUCCESSIVA IN BAHREIN DOVE, PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA, UN GRAN PREMIO SI SVOLGERÀ SENZA PUBBLICO – MA È GIUSTO FAR PARTIRE IL CAMPIONATO CON LA PAURA PER IL CORONAVIRUS? I PILOTI VIAGGERANNO CON LE MASCHERINE, E SE NECESSARIO SARÀ FATTO IL TAMPONE, MA...
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
IL CALDO UCCIDE IL VIRUS OPPURE NO? – IL VIROLOGO ROBERT GALLO: “IL FATTORE CLIMATICO VA TENUTO IN CONSIDERAZIONE. NON È CERTO CHE L’EPIDEMIA SI DIFFONDERÀ AL SUD ITALIA” – BURIONI: “NON CI SONO PROVE CHE CON IL CALDO IL VIRUS SI TRASMETTA MENO EFFICIENTEMENTE. POTREBBE ESSERE COSÌ MA NON LO SAPPIAMO. LA SPERANZA È CHE DIVENTI PIÙ BUONO NEL TEMPO E CAPISCA CHE È MEGLIO NON MANDARE LA GENTE IN RIANIMAZIONE…”