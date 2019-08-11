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VENDITE GIORNALI GIUGNO 2019: LA CRISI SI È AGGRAVATA – IL ‘’CORRIERE’’ HA SUBITO UN CROLLO IMPROVVISO, SALENDO DAL CIRCA 5% DEI MESI PRECEDENTI AL 10. ‘’REPUBBLICA’’, DOPO UN – 3% DI MAGGIO, SI È ALLINEATA AL – 10 DEL CONCORRENTE, IL PEGGIOR DATO NEGATIVO DA INIZIO ANNO - ANCORA PIÙ ACUTA È LA CRISI DEL ‘’FATTO’’. HA VENDUTO, NEL MESE DI GIUGNO 2019, IL 25% DI COPIE IN MENO DELL’ANNO SCORSO - I GOVERNI CATTIVI DI ANDREOTTI E CRAXI SALVARONO I GIORNALI, QUELLI CHE PIACCIONO TANTO AI GIORNALISTI, TARGATI PD E M5S LI HANNO MASSACRATI

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