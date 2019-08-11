#MotoGP | ? A 5 vueltas para el final Andrea Dovizioso recuperó la punta de la competencia tras superar a Marc Márquez ¡Se viene una definición vibrante! #AustrianGP?? pic.twitter.com/386cjKOx6E— Al Limite (@Al_LimiteRadio) 11 agosto 2019
FLASH! DOVIZIOSO, CHE SORPASSO SPAVENTOSO - DUELLO EPICO CON MARQUEZ, IL PILOTA DELLA DUCATI INFILA LO SPAGNOLO ALL'ULTIMA CURVA E VINCE IL GP D'AUSTRIA! - DOVI: "STAVOLTA NON HO PENSATO TROPPO, HO FATTO QUALCOSA DI PAZZO” - VIDEO-
#MotoGP | ? A 5 vueltas para el final Andrea Dovizioso recuperó la punta de la competencia tras superar a Marc Márquez ¡Se viene una definición vibrante! #AustrianGP?? pic.twitter.com/386cjKOx6E— Al Limite (@Al_LimiteRadio) 11 agosto 2019
VENDITE GIORNALI GIUGNO 2019: LA CRISI SI È AGGRAVATA – IL ‘’CORRIERE’’ HA SUBITO UN CROLLO IMPROVVISO, SALENDO DAL CIRCA 5% DEI MESI PRECEDENTI AL 10. ‘’REPUBBLICA’’, DOPO UN – 3% DI MAGGIO, SI È ALLINEATA AL – 10 DEL CONCORRENTE, IL PEGGIOR DATO NEGATIVO DA INIZIO ANNO - ANCORA PIÙ ACUTA È LA CRISI DEL ‘’FATTO’’. HA VENDUTO, NEL MESE DI GIUGNO 2019, IL 25% DI COPIE IN MENO DELL’ANNO SCORSO - I GOVERNI CATTIVI DI ANDREOTTI E CRAXI SALVARONO I GIORNALI, QUELLI CHE PIACCIONO TANTO AI GIORNALISTI, TARGATI PD E M5S LI HANNO MASSACRATI
“GRILLO PRONTO A ELEVARSI PER SALVARE L’ITALIA DAI NUOVI BARBARI? PASSATO IL SENSO DEL RIDICOLO, C’È LA CROCE VERDE” – MARCO BENEDETTO SCATENATO CONTRO IL FONDATORE DEL M5S: "FOSSE VIVO GILBERTO GOVI, SOPRA L’ULTIMO DELIRIO DI GRILLO, CI COSTRUIREBBE UNA GAG, LA POLITICA GIUSTIFICA TUTTO, PER CARITÀ, MA C’È SEMPRE UN LIMITE. DI DANNI BEPPE NE HA GIÀ FATTI TANTI, ANZI TROPPI…"
WÜRSTEL MIT CRAC - ORA CHE RISCHIA LA RECESSIONE, LA GERMANIA VUOLE SPENDERE, PERCHÉ SE NON FA DEFICIT SPROFONDA. IL MINISTRO DELLE FINANZE SCHOLZ È OSSESSIONATO DALLO “SCHWARZE NULL”, IL PAREGGIO DI BILANCIO, MA NEL PAESE E IN PARLAMENTO INIZIANO A EMERGERE VOCI DISSONANTI – CON LA SCUSA DELLA GREEN ECONOMY E DEL TENTATIVO DI ARGINARE I VERDI, IL RIGORE DI BILANCIO NON È PIÙ UN MANTRA
CAFONALINO - MARIA FRANCESCA PROTANI, GIOVANE COMPAGNA DI VINCENZO CRIMI, REUCCIO DELLE FARMACIE A ROMA, HA VOLUTO SALUTARE AMICI E TARDONE CON IL PARTY A TEMA “CHEERS”. RIGOROSO IL DRESS CODE: GLI UOMINI IN CAMICIA BIANCA, LE DONNE CON LE MERCANZIE AL VENTO - GRAN PASSERELLA DI GNOCCHE - TRA GLI OSPITI IGNAZIO LA RUSSA E LA DEBORDANTE LILIAN RAMOS, IL PRINCIPE GIOVANELLI - GALLERY
ATTENZIONE A COSA MANGIATE IN AEREO! – CI SONO 13 CIBI CHE NON DOVETE MAI CONSUMARE QUANDO SIETE IN VOLO: AGLIO E CIPOLLE, PER OVVI MOTIVI DI ALITO. MA ANCHE CAFFE', BEVANDE GASSATE, FAGIOLI E PISELLI E LA FRUTTA DISIDRATATA CHE POTREBBE SCATENARE UN ATTACCO D’ASMA – SE APRITE UN SACCHETTINO DI ARACHIDI POTERSTE METTERE A RISCHIO LA VITA DELLE PERSONE, PERCHÉ…
VOLETE CAMPARE FINO A 120 ANNI? E ALLORA SEGUITE QUESTE SEMPLICI REGOLE – ALLA BASE DELL’ELISIR DI LUNGA VITA C’È L’ALIMENTAZIONE GENUINA, OVVERO CIBO DI ALTISSIMA QUALITÀ, ZERO PESTICIDI, FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE E A CHILOMETRO ZERO – CONTRO I CHILI I TROPPO DOVETE FARE CINQUE PICCOLISSIMI PASTI E MUOVERVI ALMENO UN’ORA A GIORNO – MA ATTENZIONE A COMPORTARVI A 60 ANNI COME SE NE AVESTE 30…