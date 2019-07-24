FLASH! UNA FEDE LEGGENDARIA: AI MONDIALI FEDERICA PELLEGRINI E' ANCORA ORO NEI 200 STILE LIBERO - PER "L'ARABA FENICE" DEL NUOTO ITALIANO OTTO FINALI MONDIALI CONSECUTIVE NEI 200 SL E OTTO MEDAGLIE - FEDE E' AL SETTIMO CIELO: "NON CI CREDO ANCORA. E' IL MIO ULTIMO MONDIALE, SONO TROPPO CONTENTA. IL LAVORO CHE STIAMO FACENDO PAGA COME NON MAI" - VIDEO

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