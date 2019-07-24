Un'altra perla preziosa!
Federica #Pellegrini è di nuovo sul trono!
?????#Gwangju2019 #nuoto pic.twitter.com/JjcC3vRMvs— Michele Storino (@StoriMich) 24 luglio 2019
PELLEGRINI federica pellegrini
FLASH! UNA FEDE LEGGENDARIA: AI MONDIALI FEDERICA PELLEGRINI E' ANCORA ORO NEI 200 STILE LIBERO - PER "L'ARABA FENICE" DEL NUOTO ITALIANO OTTO FINALI MONDIALI CONSECUTIVE NEI 200 SL E OTTO MEDAGLIE - FEDE E' AL SETTIMO CIELO: "NON CI CREDO ANCORA. E' IL MIO ULTIMO MONDIALE, SONO TROPPO CONTENTA. IL LAVORO CHE STIAMO FACENDO PAGA COME NON MAI" - VIDEO-
Un'altra perla preziosa!
Federica #Pellegrini è di nuovo sul trono!
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PELLEGRINI federica pellegrini
TI DO LA TAV, MA MI PRENDO LA RUSSIA - DOPO IL SÌ AL TUNNEL, CONTE HA LE MANI PIÙ LIBERE SUL CASO METROPOL, DI CUI DOVRÀ RISPONDERE OGGI IN PARLAMENTO, E POTRÀ USARE UN TONO PIÙ SERIO RISPETTO ALLE BATTUTE DI SALVINI. DIRÀ CHE ESISTONO TROPPI DETTAGLI CONVERGENTI DI UN TENTATIVO DI ATTIVITÀ ILLECITA, DI IPOTESI DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE, TROPPE PER ESSERE PRESE SOTTOGAMBA
DEL "SALOTTO BUONO" NON CI RESTA NEANCHE LA POLVERE – SE NE VA A 88 ANNI IL RE DEL CEMENTO GIAMPIERO PESENTI, PROTAGONISTA DELL’INDUSTRIA E DELLA FINANZA ITALIANA - HA RICOPERTO NEGLI ANNI NUMEROSI INCARICHI NEI CDA DI 'MEDIOBANCA', 'PIRELLI', 'FIAT', 'MONTEDISON', 'RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA', 'CREDITO ITALIANO-UNICREDIT' - “È ASSURDO DISTINGUERE FRA FINANZA CATTOLICA E FINANZA LAICA. IO HO BUONI RAPPORTI CON TUTTI”
“IO SONO INFINITA” - PER LA QUARTA VOLTA IN CARRIERA, A 31 ANNI, FEDERICA PELLEGRINI È ANCORA MEDAGLIA D’ORO - LACRIME DI GIOIA PER "LA DIVINA" CHE COGLIE IL QUARTO TITOLO AI MONDIALI: “NON L’AVREI MAI IMMAGINATO” – IL VIDEO DELLA SUA GARA DA SBALLO
CAFONALISSIMO TARANTINO! – A LOS ANGELES SUPER RED CARPET PER LA PRIMA DI “C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD”: MARGOT ROBBIE ILLUMINA LA SERATA CON UNO SCOLLO PROFONDISSIMO – BRITNEY SPEARS NASCONDE I ROTOLINI IN UN TUBINO ROSSO E SFOGGIA IL NUOVO FIDANZATO SAM ASGHARI – LA FIGLIA DI UMA THURMAN E ETHAN HAWKE MAYA, ADRIANA LIMA BONISSIMA, IL FUTURO ELVIS AUSTIN BUTLER, DI CAPRIO IN ARMANI E BRAD PITT SENZA CRAVATTA: TUTTI I LOOK – VIDEO
IL CAMPEGGIO È DIVENTATO UN LUSSO – IN FRANCIA I CAMPING POPOLARI SONO SEMPRE MENO E VENGONO SOSTITUITI DA HOTEL EN PLEIN AIR DOTATI DI TUTTI I COMFORT – LO CHIAMANO “GLAMPLING”, DALL’UNIONE DI GLAMOUR E CAMPING, E LA QUESTIONE STA DIVENTANDO POLITICA, COMPLICI I GILET GIALLI: I POVERI RINUNCIANO AD ANDARE IN VACANZA MENTRE I RICCHI SI PAPPANO ANCHE L’ULTIMO RESIDUO DI ALLOGGIO POPOLARE – LA PRIMA PAGINA DE “LE PARISIEN”