FLASH! UNA FEDE LEGGENDARIA: AI MONDIALI FEDERICA PELLEGRINI E' ANCORA ORO NEI 200 STILE LIBERO - PER "L'ARABA FENICE" DEL NUOTO ITALIANO OTTO FINALI MONDIALI CONSECUTIVE NEI 200 SL E OTTO MEDAGLIE - FEDE E' AL SETTIMO CIELO: "NON CI CREDO ANCORA. E' IL MIO ULTIMO MONDIALE, SONO TROPPO CONTENTA. IL LAVORO CHE STIAMO FACENDO PAGA COME NON MAI" - VIDEO