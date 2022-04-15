FLASH! - FERMI TUTTI, ABBIAMO SCHERZATO! TUTTI PROSCIOLTI I DIRIGENTI E LE SOCIETÀ FINITE A GIUDIZIO AL TRIBUNALE NAZIONALE FEDERALE PER IL CASO DELLE PLUSVALENZE. UN SOSPIRO DI SOLLIEVO PER AGNELLI, NEDVED E DE LAURENTIIS (FONTE: ANSA)-
PER FARE L’AD DI TIM CI VUOLE UN FISICO BESTIALE - NON AVENDO NIENTE DA FARE, PIETRO LABRIOLA SI RACCONTA A “D-LUI" DI "REPUBBLICA”: “CORRO TRE VOLTE A SETTIMANA, VADO IN PALESTRA E POI NUOTO. GLI AMICI DEL CALCIO MI CHIAMAVANO ‘POLMONE UMANO’. NEI MOMENTI MIGLIORI FACEVO 10 KM IN 46 MINUTI. SONO UN AGONISTA E A FARMI SUPERARE NON CI STO” (AVVISATE HENRY KRAVIS DI KKR) - “IL PECCATO DI GIOVENTÙ È STATO L’ORECCHINO A 16 ANNI. I TATUAGGI LI HO FATTI DOPO, COME OPERE D’ARTE SULLA MIA PELLE” - “LA PRIMA RIUNIONE IN TIM? AVEVO 33 ANNI. ENTRAI NELLA STANZA E PER CINQUE MINUTI RESTAMMO IN SILENZIO. ALLORA DOMANDAI: ‘CHI ASPETTIAMO?’. MI RISPOSERO: ‘IL DOTTOR LABRIOLA’. ‘SONO IO’…”
UN CARESSA IN UN PUGNO! "ADANI? È UN EMOTIVO, MOLTO PREPARATO MA UN PO' PRECONCETTUALE IN ALCUNE COSE. IL SUO ADDIO A "SKY"? CERTE VOLTE E' MEGLIO SEPARARSI INVECE CHE PROSEGUIRE CON LA BOCCA STORTA" - "CASSANO? SPESSO LE COSE CHE URLA VENGONO RIFERITE A NOI DEL "CLUB" COME SE CE L'AVESSE CON NOI. SU DI CANIO, AD ESEMPIO..." - "L'ESCLUSIONE DELL'ITALIA DAL QATAR? LA COSA CHE MI DÀ PIÙ FASTIDIO È MIO FIGLIO CHE È DEL 2009 E NON HA ANCORA VISTO UN MONDIALE CON L'ITALIA." - IL TRIONFO NEL 2006, IL RAPPORTO CON BERGOMI E L'ERRORE DI QUESTI ANNI...
"UNO, DUE, TRE. IL VOLUME NELLA TESTA, È GIÀ DENTRO LA MIA FESTA" – ZANIOLO FESTEGGIA LA TRIPLETTA AL BODO CON LA CANZONE DI ELODIE – “VOLEVO GIOCARE IL DERBY MA HA AVUTO RAGIONE MOURINHO” - DALLE TELEFONATE ESTIVE ALLE ESCLUSIONI, PASSANDO PER IL CAMBIO DI RUOLO. FINO ALLA LEADERSHIP CONFLITTUALE: FARLO INFURIARE PER SFRUTTARNE LA RABBIA NELLA PARTITA PIÙ IMPORTANTE – IN TRIBUNA ALL’OLIMPICO TOTTI E A 60 METRI NOEMI BOCCHI CON LA SOLITA GALLERIA DI FACCINE, SMORFIE E BOCCUCCE A CULO DI GALLINA: FOTO BY MEZZELANI
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
CHE ANSIA 'STO VIRUS! - CIRCA UN QUARTO DEI PAZIENTI COVID HANNO ACCUSATO DISTURBI DEL SONNO E DELL'UMORE ANCHE DOPO LA FINE DELLA FASE ACUTA DEL VIRUS, INSIEME AL SENSO DI AFFATICAMENTO - I RICERCATORI: "I MEDICI SPESSO ATTRIBUISCONO LA RAPIDA PERDITA DI ENERGIA DEI PAZIENTI ALLE CONSEGUENZE DELL'INFEZIONE SUGLI ORGANI, SOTTOVALUTANDO L'IMPATTO CHE POSSONO AVERE L'ANSIA E I DISTURBI DELL'UMORE, CHE POSSONO RISULTARE MASCHERATI DALLA MALATTIA INFETTIVA"