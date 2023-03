31 mar 2023 19:04

FLASH! IL FEYE-NO! IL VIMINALE HA DECISO SU ROMA-FEYENOORD: TRASFERTA VIETATA NELLA CAPITALE PER I TIFOSI OLANDESI - IL SINDACO GUALTIERI HA INSISTITO PER QUESTA SOLUZIONE ALLA LUCE ANCHE DEI FATTI AVVENUTI CON IL DANNEGGIAMENTO DELLA BARCACCIA NEL FEBBRAIO DEL 2015. IL PRECEDENTE DEL FEYENOORD IN CONFERENCE LEAGUE CONTRO LA LAZIO (GLI OLANDESI NON VENNERO NELLA CAPITALE) E L’AMMONIZIONE DELL'UEFA AGLI OLANDESI PER GLI INCIDENTI DELLA PRECEDENTE EDIZIONE CON I SOSTENITORI DEL MARSIGLIA...