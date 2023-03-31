ROMA FEYENOORD BARCACCIA 3 ROMA FEYENOORD BARCACCIA
FLASH! IL FEYE-NO! IL VIMINALE HA DECISO SU ROMA-FEYENOORD: TRASFERTA VIETATA NELLA CAPITALE PER I TIFOSI OLANDESI - IL SINDACO GUALTIERI HA INSISTITO PER QUESTA SOLUZIONE ALLA LUCE ANCHE DEI FATTI AVVENUTI CON IL DANNEGGIAMENTO DELLA BARCACCIA NEL FEBBRAIO DEL 2015. IL PRECEDENTE DEL FEYENOORD IN CONFERENCE LEAGUE CONTRO LA LAZIO (GLI OLANDESI NON VENNERO NELLA CAPITALE) E L’AMMONIZIONE DELL'UEFA AGLI OLANDESI PER GLI INCIDENTI DELLA PRECEDENTE EDIZIONE CON I SOSTENITORI DEL MARSIGLIA...-
IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? SE VI È PIACIUTO “JOHN WICK 4”, NON PERDETEVI STASERA “MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT" - SU CINE 34 ALLE 21 TORNA “40 GRADI ALL’OMBRA DEL LENZUOLO”, MENTRE SU IRIS AVETE “IL PATTO DEI LUPI”, UN FUMETTONE ESTREMAMENTE DIVERTENTE E CON UNA MONICA BELLUCCI FAVOLOSA. I FRANCESI VENT’ANNI FA RIUSCIVANO A FARE DEGLI AVVENTUROSI DI LIVELLO INTERNAZIONALE - IN SECONDA SERATA TROVATE IL CLASSICO “ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO"… – VIDEO
URSULA LANCIA LA SFIDA A XI E GLI GETTA IN FACCIA UNA MANCIATA DI TERRE RARE – ALLA VIGILIA DEL VIAGGIO A PECHINO INSIEME A MACRON, LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, VON DER LEYEN, AVVERTE IL DRAGONE: “VANNO RIVISTI GLI ACCORDI COMMERCIALI SULLA BASE DELLA TRASPARENZA E DELLA RECIPROCITÀ” – L'UE LANCIA IL PIANO PER L’ESTRAZIONE E LA LAVORAZIONE DEI MINERALI NECESSARI ALL'ECONOMIA GREEN E DIGITALE (LITIO, COBALTO...) – BRUXELLES PUNTA AL 10% DI PRODUZIONE INTERNA ENTRO IL 2030. LA MAPPA DEI POSSIBILI SITI DI ESTRAZIONE IN ITALIA
“SIAMO PRONTI A METTERE A DISPOSIZIONE DELLE BANCHE TUTTA LA LIQUIDITÀ CHE SERVE” – CHRISTINE LAGARDE, A FIRENZE PER L’INCONTRO CON 400 STUDENTI PROMOSSO DALL'OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI DI ANDREA CECCHERINI, PROVA A TRANQUILLIZZARE RISPARMIATORI E INVESTITORI: “NON METTEREI SULLO STESSO PIANO DEUTSCHE BANK E CREDIT SUISSE” – LA PRESIDENTE DELLA BCE TIRA DRITTO NELLA BATTAGLIA CONTRO L'INFLAZIONE: “L’OBIETTIVO È DI RIPORTARLA AL 2%. I RIALZI DEI TASSI STANNO APPENA COMINCIANDO A FUNZIONARE...” – VIDEO
LA RICONOSCETE DALLE TETTINE O DALL’OPERA MAGISTRALE DELL’ESTETISTA? – DOPO ESSERSI LASCIATA L'EX FIDANZATO ALLE SPALLE, È VOLATA IN SPAGNA PER LO SHOOTING DEI SUOI OGGETTINI DA RIFILARE A FOLLOWER ALLOCCONI – QUALCHE TEMPO FA È STATA AVVISTATA ALL’ALTRO CAPO DEL MONDO MENTRE INFILAVA LA LINGUA IN BOCCA A UN MISTERIOSO RAGAZZO: LA PAPARAZZATA NON LASCIAVA DUBBI, MA DURANTE LA VACANZA LEI AVEVA “SPENTO” I SOCIAL E…
QUI WANDA CI COVA - PACE FATTA TRA WANDA NARA E MAURO ICARDI? LA CONFESSIONE DELLA SHOWGIRL ARGENTINA DURANTE UN "Q&A" SU INSTAGRAM - ALLA DOMANDA SU UN ALTRO FIGLIO, WANDA NARA HA RISPOSTO: "QUANDO È NATA MIA FIGLIA DISSI CHE SAREBBE STATA LA MIA ULTIMA. OGGI SÌ, MI VEDO CON UN ALTRO FIGLIO" E POI TAGGA IL MARITINO…
CAFONALISSIMO IN FIORE – ALL’ORMAI MITOLOGICO “GALA DELLE MARGHERITE”, NEI SALONI DELL’HOTEL EXCELSIOR DI VIA VENETO, SI AMMIRANO TRUCCHI, O MEGLIO STUCCHI ALLA MOIRA ORFEI, BOTOX A GOGÒ, BOCCHE A CANOTTO E PERSINO QUALCHE “TRAPIANTO FACCIALE”. E POI ACCONCIATURE PULLULANTI DI MARGHERITE, PIUME E CRISTALLI CHE NEMMENO LE DRAG QUEEN PIÙ SGAMATE – RISPONDONO ALL'APPELLO DELLA CONTESSA BIANCA MARIA CARINGI LUCIBELLI PRINCIPI, MARCHESI, DAME, DAMINE, DAMAZZE E CARAMPANE DOC DELLA ROMANELLA GODONA E MONDANA… – FOTO BY DI BACCO
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
OCCHIO ALLA POMPA! – UNO STUDIO DELLE UNIVERSITÀ DI EDIMBURGO E CRACOVIA, IN COLLABORAZIONE CON L’IRCCS NEUROMED DI POZZILLI, HA SVELATO COME LA PRESSIONE ALTA POSSA DANNEGGIARE IL CERVELLO PORTANDO ANCHE ALLA DEMENZA – L’IPERTENSIONE È CORRELATA AL PEGGIORAMENTO DELLA FUNZIONE COGNITIVA IN NOVE ZONE CEREBRALI, CON CONSEGUENTE PERDITA DI MEMORIA E LA CAPACITÀ DI PENSIERO…