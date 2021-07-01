FLASH! FIATO ALLE TROMBE: BERRETTINI E' UN RULLO COMPRESSORE E VOLA VERSO LA FINALE DI WIMBLEDON. DOPO AVER VINTO IL PRIMO SET 6-4 CONTRO HURKACZ, IL NUMERO UNO DEL TENNIS ITALIANO CONQUISTA ANCHE IL SECONDO: 6-0...

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CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO

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