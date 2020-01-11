FLASH - FIATO ALLE TROMBE: ZLATAN IBRAHIMOVIC E' VIVO! A 38 ANNI SEGNA IL GOL DEL 2-0 DEL MILAN SUL CAGLIARI...-
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CAFONALINO “ANDÒ VAI” – IL REGISTA DIRIGE LA STORICA COMMEDIA DI EDUARDO “DITEGLI SEMPRE DI SÌ” E ALL’AMBRA JOVINELLI ARRIVANO I DUE PREMI OSCAR NICOLA PIOVANI E GIUSEPPE TORNATORE - C’ERANO ANCHE LA MOGLIE DI AURELIO DE LAURENTIIS JACQUELINE, GIANNI E MADDALENA LETTA, ENRICO MAGRELLI, FRANCESCA FERRONE, SASÀ STRIANO E…
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…