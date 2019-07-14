FLASH! FINALE DA SOGNO A WIMBLEDON: DJOKOVIC NON REGALA NIENTE A FEDERER E CONQUISTA AL TIE-BREAK IL PRIMO SET DI UNA PARTITA EQUILIBRATA E SPETTACOLARE...-
FLASH! FINALE DA SOGNO A WIMBLEDON: DJOKOVIC NON REGALA NIENTE A FEDERER E CONQUISTA AL TIE-BREAK IL PRIMO SET DI UNA PARTITA EQUILIBRATA E SPETTACOLARE...-
“TORMENTONI NON SI NASCE, SI DIVENTA” – DA “FATTI PIU’ IN LA’” A “AH, SAPERLO” (“RILANCIATO DA DAGOSPIA”) RENZO ARBORE E IL SEGRETO DEI TORMENTONI: "NON BASTA L'ORECCHIABILITÀ, DEVONO DIVENTARE UN LESSICO FAMILIARE" - "TRA LE CANZONI IL PRIMO GRANDE ESEMPIO FU UNA CANZONE D’AUTORE COME ‘SAPORE DI SALE’ -I BRANI DI QUESTA ESTATE? DI ASPIRANTI TORMENTONI CE NE SARANNO UNA DECINA MA NESSUNO PASSERÀ ALLA STORIA" - VIDEO
C’E’ CHI DICE NO (AI SOVRANISTI) – URSULA, LA CANDIDATA TEDESCA ALLA SUCCESSIONE DI JUNCKER ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE UE, HA DECISO DI NON CONCEDERE UN FACCIA A FACCIA AI LEGHISTI PRIMA DEL VOTO DI MARTEDÌ ALL’EUROPARLAMENTO. UFFICIALMENTE PER RAGIONI LOGISTICHE -LA VON DER LEYEN AL LAVORO PER OTTENERE I CONSENSI NECESSARI: ACCETTERÀ L'INCARICO ANCHE CON UNA MAGGIORANZA RISICATA. PER ORA RESPINGE IL PRESSING DEI GOVERNI SULLE DELEGHE AI COMMISSARI
COME ANDRA’ A FINIRE LA SAGA ALITALIA? VIA ALLA CORDATA ITALO-AMERICANA: ECCO IL QUARTETTO – OGGI MEDIOBANCA, RACCOGLIERÀ PER CONTO DELLE "FERROVIE", LE MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ DI “DELTA”, TESORO E “ATLANTIA” – A VUOTO I TENTATIVI DA PARTE DI AMBIENTI VICINI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO DI APRIRE UN VARCO A FAVORE DEL GRUPPO TOTO: NON C’È IL GRADIMENTO DEGLI AMERICANI - IL GRUPPO BENETTON VORREBBE TEMPO FINO A SETTEMBRE MA DI MAIO…
ARMANI FOREVER – A 85 ANNI PER RE GIORGIO L’ETÀ È SOLO UNA MEDAGLIA AL VALORE, UNA CERTEZZA DI INESAURIBILE BRAVURA - È PROPRIO L'ETÀ AD ASSICURARE CHE LUI, E TANTI ALTRI ANZIANI, SONO GLI ULTIMI EROI DI UN MONDO DI ECCELLENZA, DI IMPEGNO, DI CREATIVITÀ, CHE ONORA L' ITALIA - FORSE OGGI LA RICCHEZZA LA SI PRETENDE SENZA FATICARE, PER AVER POSTATO LE PROPRIE SCARPE O IL PROPRIO SEDERE. LA FORTUNA DI ARMANI E PER LUI ANCHE NOSTRA È DI…(VIDEO)
“PER CARITÀ, BELLO SENTIRSI DIRE “TI AMO”, MA VUOI METTERE QUANDO TI DICONO CHE È FATTA PER DE LIGT…" – C’E’ L’ACCORDO JUVE-AJAX, TIFOSI BIANCONERI IMPAZZITI SUI SOCIAL: "IL CAMPIONATO LO CHIUDIAMO A NOVEMBRE" – IL MAGNIFICO CENTRALE OLANDESE PUÒ SBARCARE A TORINO GIÀ STASERA (AL MASSIMO DOMATTINA) – QUANDO AL TERMINE DELLA FINALE DI NATIONS LEAGUE CR7 GLI CHIESE DI ANDARE ALLA JUVE…
CAFONAL SELVAGGIA – LA LUCARELLI PRESENTA IL SUO LIBRO “FALSO IN BILANCIA” A MILANO E ACCORRE NIENTEPOPODIMENO CHE DONNA PAMELA – LA PERRICCIOLO SI È SCAPICOLLATA DA ROMA PER ACCLAMARE LA SUA SCRITTRICE PREFERITA E SI È CONCESSA ALL’ASSALTO DI FAN, CURIOSI E AMMIRATRICI CHE LE HANNO CHIESTO UN SELFIE - E SUL CASO PRATI: “C’È ANCORA MOLTO DA SAPERE E DA SCOPRIRE, MA…”
MEJ COJ***! - ''SULLA LUNA CI SIAMO STATI O NO? PER ME NO''. IL GIORNALISTA IVO MEJ SUL SITO DEL ''FATTO'' PROMUOVE IL DOCUMENTARIO ''AMERICAN MOON'' (VIDEO), ''DUE ORE DI SERENA E PLAUSIBILE CONFUTAZIONE DELLA VERITÀ UFFICIALE SULLA LUNA'' - IL DEBUNKER PAOLO ATTIVISSIMO: ''FANDONIE DI UN GIORNALISMO INCAPACE DI ESSERE OBIETTIVO. CERTO CHE CI SIAMO ANDATI: ECCO PERCHÉ''
OMEOPATIA VATTENE VIA - LA FRANCIA NON RIMBORSERÀ PIÙ I FARMACI OMEOPATICI, O FORSE SI LIMITERÀ A UN 15%: GLI ESPERTI DELL'ALTA AUTORITÀ SANITARIA HANNO STABILITO CHE QUEI FARMACI NON CURANO NIENTE. ORA MACRON DEVE DECIDERE, MA CI SONO LE PRESSIONI DEL SINDACO DI LIONE: IL GIGANTE DELL'OMEOPATIA BOIRON È FRANCESE E DÀ LAVORO A 1.300 PERSONE. MA QUESTO CON LA SALUTE C'ENTRA POCO…