José Mourinho risponde sul suo futuro alla Roma: tifosi spiazzati pic.twitter.com/CCeHzAWD7P— linomedici (@linomedici1) May 12, 2023
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FLASH! AL FORO ITALICO ARRIVA ANCHE MOURINHO AD ASSISTERE AL MATCH TRA DJOKOVIC E ETCHEVERRY - “HA DECISO COSA FARE IN FUTURO?” IL TECNICO HA RISPOSTO SORRIDENDO: “SÌ, VEDERE LA...” – VIDEO-
José Mourinho risponde sul suo futuro alla Roma: tifosi spiazzati pic.twitter.com/CCeHzAWD7P— linomedici (@linomedici1) May 12, 2023
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'O FAMO STRANO COL PIRATA DEI CARAIBI! QUELLA VOLTA CHE CLAUDIA GERINI FECE LA GATTAMORTA CON JOHNNY DEPP: “GLI DISSI 'I LOVE YOU'. DOPO GLI SCRISSI IL MIO NUMERO DI CELLULARE SU UN BIGLIETTINO E...” – BRAD PITT E IL MITO DEL "COWBOY VECCHIA MANIERA", IL FLIRT CON CARLO VERDONE E LA STOCCATA ALLA MELONI PER ESSERSI VESTITA DI BIANCO PER ANDARE DAL PAPA ("IO MI SAREI MESSA QUALCOSA DI LILLA"). POI RACCONTA DI QUANDO UMILIÒ MATTEO RENZI - VIDEO!
FLASH! - GIORGETTI? NON SERVE NE' APPARECCHIA: QUANDO E' DECOLLATO PER IL G7 DI TOKYO ERA SICURO CHE LA NOMINA DELLA CAPO DELLA FINANZA, CHE SPETTA A LUI, SAREBBE STATA RINVIATA A CDM DELLA PROSSIMA SETTIMANA. MA LO SCALTRO MANTOVANO HA MESSO SALVINI ALLE CORDE: NO DE GENNARO AL GDF, NO PISANI A CAPO DELLA POLIZIA. E LO SVENTURATO CEDETTE...
MURO DI GOMMA CONTRO LA CINA – PIRELLI FA SLITTARE IL RINNOVO DEL BOARD E LA PRESENTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2025 IN ATTESA CHE IL GOVERNO DECIDA SE E COME ESERCITARE IL “GOLDEN POWER” PER RIDURRE “L'INFLUENZA” DEL SOCIO SINOCHEM, CHE OGGI HA LA QUOTA DI MAGGIORANZA DELL'AZIENDA CON IL 37% – AL G7 DI HIROSHIMA, L'ELEFANTE NELLA STANZA SARÀ PROPRIO IL TEMA DELLA SUPERPOTENZA ECONOMICA USATA DA PECHINO COME ARMA POLITICA. COME LIMITARE I RISCHI SENZA RINUNCIARE AI BENEFICI?
SI PREPARINO GLI AVVOCATI DIVORZISTI: I "BENNIFER" DURANO POCO – ENNESIMO SCAZZO IN PUBBLICO TRA BEN AFFLECK E JENNIFER LOPEZ: LUI È STATO IMMORTALATO MENTRE SBATTEVA LA PORTIERA IN FACCIA ALLA MOGLIE DOPO AVERLA FATTA ACCOMODARE IN AUTO – POCO DOPO I DUE SONO STATI SORPRESI A SCAZZARE SUL RED CARPET DI "MOTHER": LEI TENTAVA DI NASCONDERE LA TENSIONE SBACIUCCHIANDO IL MARITO, CHE NON È RIUSCITO A CELARE L’INSOFFERENZA… - VIDEO
“CI PESAVANO NUDE..." (E COME AVREBBERO DOVUTO PESARVI, VESTITE?) - AL VIA IL PROCESSO SPORTIVO IN PRIMO GRADO DELLA DIRETTRICE TECNICA (SOSPESA) DELLE “FARFALLE” DELLA RITMICA EMANUELA MACCARANI E DELLA SUA ASSISTENTE OLGA TISHINA, LA GINNASTA ANNA BASTA ACCUSA: “LA MACCARANI MI DISSE: SE DIMAGRISCI UN PO’, TI DIMINUISCE ANCHE IL CULO” - AGNESE DURANTI, BRONZO NEL CONCORSO A SQUADRE, DIFENDE LA SUA ALLENATRICE E SMENTISCE LA COMPAGNA...
CAFONALINO MOTORE, CIAK, AZIONE! – LA CASA DEL CINEMA DI ROMA RIAPRE AL PUBBLICO DOPO IL RESTYLING E LANCIA LA PROGRAMMAZIONE PRIMAVERILE. PER L’OCCASIONE SI RITROVANO I “VENERATI MAESTRI” MARCO BELLOCCHIO E MICHELE PLACIDO, DARIO ARGENTO E LILIANA CAVANI. RISPONDONO ALL’APPELLO ANCHE I PREMI OSCAR DANTE FERRETTI E FRANCESCA LO SCHIAVO, FAUSTO BRIZZI CON SGUARDO SPIRITATO D’ORDINANZA, MATTEO GARRONE IN TUTA ACETATA... – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
BUONE NOTIZIE: LA RICETTA ELETTRONICA DIVENTA PERMANENTE! – INTRODOTTA DURANTE LA PANDEMIA PER EVITARE CONTATTI INUTILI, LA PRESCRIZIONE VIA MAIL ORA SARÀ LA NORMA, CON ENORME GIOIA DI PAZIENTI E MEDICI – PER I MALATI CRONICI I DOTTORI POTRANNO REALIZZARE ANCHE RICETTE VALIDE UN ANNO: SI POTRÀ FARE SCORTA DEI MEDICINALI SALVAVITA OGNI 30 GIORNI SENZA BISOGNO DI NUOVE PRESCRIZIONI...