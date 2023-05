16 mag 2023 11:16

FLASH! FORO THRILLER - DOPO LA PIOGGIA, SI RIPRENDE. MA SUL CENTRALE ANCORA NON SI GIOCA. DJOKOVIC, CHE ACCUSA QUALCHE DOLORINO ALLA SCHIENA E AL FIANCO DESTRO, SI ATTARDA NEI TRATTAMENTI MEDICI PRIMA DI SCENDERE IN CAMPO CONTRO NORRIE - PAOLO BERTOLUCCI IN DIRETTA SU "SKY": "PER QUALE MOTIVO UNO DEVE ENTRARE IN RITARDO?"