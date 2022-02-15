IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CARLO BONOMI CARLO BONOMI
FLASH! FUMATA NERA PER LA PRESIDENZA DELLA LEGA A: 19 SCHEDE BIANCHE E 1 SOLO VOTO PER BONOMI. LA SITUAZIONE E' ANCORA IN ALTO MARE...-
DANDOLO FLASH! QUESTA SERA A "FUORI DAL CORO", TRASMISSIONE SU RETE4 CONDOTTA DA MARIO GIORDANO, SAREBBE DOVUTO ANDARE IN ONDA UN SERVIZIO DELLA STORICA INVIATA RAFFAELLA REGOLI SUGLI OVER 50 NO VAX SOSPESI DAL LAVORO. IL SERVIZIO SI CHIUDEVA CON LA GIORNALISTA CHE ANNUNCIAVA ANCHE LA SUA SOSPENSIONE, A SEGUITO DELLE NORME GOVERNATIVE. MA PARE CHE QUESTA PARTE NON LA VEDREMO MAI IN VIDEO. CHI HA CENSURATO E PERCHÉ? VALLO A SAPERE....
CARLO CIMBRI, AD DI UNIPOL, TRASLOCHERÀ ALLA PRESIDENZA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA A FAR DATA DALLA PROSSIMA ASSEMBLEA, QUANDO SARÀ RINNOVATO L’INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COMPAGNIA - L’ANNUNCIO DI MARIO CIFIELLO, PRESIDENTE DI COOP ALLEANZA 3.0, PRINCIPALE AZIONISTA DEL GRUPPO…
COME PICCHIA PICKFORD! – IL PORTIERE DELLA NAZIONALE INGLESE AVREBBE PRESO PARTE A UNA RISSA IN UN PUB NEL SOUTH TYNESIDE – L’ESTREMO DIFENSORE DEI TOFFEES SAREBBE STATO PRESO IN GIRO DA UN CLIENTE DEL LOCALE, DICENDOGLI “HAI LE BRACCIA CORTE COME UN T-REX” – NON È LA PRIMA VOLTA CHE PICKFORD VIENE SORPRESO A FARE RISSE DA BAR (E CHE VIENE CHIAMATO T-REX)… - VIDEO
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
CERCATE LA FELICITÀ? DOVETE RIDURRE LA DOPAMINA - SEMBRA UN PARADOSSO MA NON LO E': IN UNA SOCIETÀ OSSESSIONATA DAL BENESSERE, SONO AUMENTATI A DISMISURA I COMPORTAMENTI E LE ESPERIENZE CHE CREANO PICCHI POSITIVI DI DOPAMINA (DAI SOCIAL MEDIA ALL'ECCESSO DI SPORT) - MA QUESTO INDUCE ASSUEFAZIONE E DIPENDENZA, MANDANDO IN TILT IL DELICATO EQUILIBRO CEREBRALE "INVENTATO" PER NOI DALL'EVOLUZIONE - UN EFFETTO FUNESTO? LO SMARTPHONE "GRATIFICA" A OGNI NOTIFICA E ALLA FINE...