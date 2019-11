LUFTHANSA: ''NESSUNA INIEZIONE DI CAPITALE IN ALITALIA''. CIOE' HANNO TENUTO LA COMPAGNIA IN SOSPESO PER SETTIMANE PER OFFRIRE LO STESSO DI SEMPRE: ZERO - E PATUANELLI LANCIA LA ''NAZIONALIZZAZIONE A TEMPO'': 12 MESI IN MANO ALLO STATO PER ''SISTEMARE'' IL PERSONALE IN ECCESSO, METTENDO A PUNTO ROTTE E FLOTTA (AUGURI) - DELTA CONFERMA L'OFFERTA E APRE SUL PIANO DELLE ROTTE USA