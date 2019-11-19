FLASH - GAETANO MICCICHE’ SI DIMETTE OGGI DA PRESIDENTE DELLA LEGA CALCIO DI SERIE A: ARRIVA UN COMMISSARIO ALLA LEGA CHE METTE SOTTO TUTELA ANCHE L’AMMINISTRATORE DELEGATO DE SIERVO?-
FLASH - GAETANO MICCICHE’ SI DIMETTE OGGI DA PRESIDENTE DELLA LEGA CALCIO DI SERIE A: ARRIVA UN COMMISSARIO ALLA LEGA CHE METTE SOTTO TUTELA ANCHE L’AMMINISTRATORE DELEGATO DE SIERVO?-
IL CINEMA DEI GIUSTI – NON SARÀ FACILE VEDERE IN MANIERA LIMPIDA “L’UFFICIALE E LA SPIA” PERCHÉ È IL FILM STESSO A RENDERE IMPOSSIBILE SEPARARE L’OPERA DALLA VITA DELL’ARTISTA. POLANSKI HA FATTO DEL FILM UN PAMPHLET CHE LO DOVREBBE LIBERARE PER SEMPRE DA OGNI ACCUSA – NON È PER NULLA UN FILM ALLA POLANSKI. ANZI. È UNA MACCHINA NARRATIVA COSTRUITA ALLA PERFEZIONE. PER VECCHI SIGNORI, OVVIO. MA… – VIDEO
LUFTHANSA: ''NESSUNA INIEZIONE DI CAPITALE IN ALITALIA''. CIOE' HANNO TENUTO LA COMPAGNIA IN SOSPESO PER SETTIMANE PER OFFRIRE LO STESSO DI SEMPRE: ZERO - E PATUANELLI LANCIA LA ''NAZIONALIZZAZIONE A TEMPO'': 12 MESI IN MANO ALLO STATO PER ''SISTEMARE'' IL PERSONALE IN ECCESSO, METTENDO A PUNTO ROTTE E FLOTTA (AUGURI) - DELTA CONFERMA L'OFFERTA E APRE SUL PIANO DELLE ROTTE USA
VIDEO! "CHI ARBITRA LE PARTITE?", ANCELOTTI MENA DURISSIMO: “GLI ARBITRI CON MENO ESPERIENZA SONO CONDIZIONATI DAL VAR. VOGLIO ESSERE SICURO AL 100% CHE È L'ARBITRO SUL CAMPO A DECIDERE LE PARTITE" – IL BOTTA E RISPOSTA CON RIZZOLI. IL DESIGNATORE AMMETTE: “IN NAPOLI-ATALANTA ABBIAMO SBAGLIATO A NON ANDARE A VEDERE IL VAR" - VIDEO
CAFONALINO DEL “CONDOMINIO” - ENRICA BONACCORTI PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO “IL CONDOMINIO” E ARRIVA IN PERSONA MICHELE GUARDÌ - SUL PALCO DOMENICO DE MASI E PINO STRABIOLI, IN PLATEA LA FIGLIA DELLA CONDUTTRICE, VERDIANA, PIPPO FRANCO E CARLA VISTARINI
OH CHE BEL CASTELL – IN CATALUNYA RESISTE LA TRADIZIONE SECOLARE DEI CASTELLERS, LA SPETTACOLARE COSTRUZIONE DI VERE E PROPRIE TORRI UMANE - UOMINI, DONNE E BAMBINI SFIDANO LE LEGGI DELLA FISICA PER COSTRUIRE LA TORRE PIÙ ALTA: TUTTI POSSONO ENTRARE IN UN “COLLES”, L’IMPORTANTE È L’ALLENAMENTO COSTANTE E LO SPIRITO DI SQUADRA – QUAL È LA TECNICA PER ALZARE UNA TORRE E QUALI SONO GLI SPETTACOLI IMPERDIBILI - VIDEO
UNA STORIA AL BACIO – MELANIA RIZZOLI: “IL BACIO È CONSIDERATO TERAPEUTICO, È CONSOLATORIO, È UN ATTO CHE CREA BENESSERE, CHE REGALA SODDISFAZIONE, CHE MIGLIORA L'UMORE E L'OMEOSTASI INTERNA. UNA DELLE IPOTESI SCIENTIFICHE PIÙ ACCREDITATE È CHE QUESTO CONTATTO LABIALE SIA EMERSO COME UN MECCANISMO PER LA RACCOLTA DI UN "CAMPIONE" BIOLOGICO SUL POTENZIALE PARTNER SESSUALE, PER…”