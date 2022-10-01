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FLASH! LA GAZZETTA DELLE GAFFE – MEGA FIGURACCIA PER IL GIORNALE SPORTIVO CHE PUBBLICA UN TWEET METTENDO IN BOCCA LA DICHIARAZIONE DI GASPERINI SULL’ATALANTA A EMILIANO MONDONICO – PECCATO CHE LO STORICO ALLENATORE SIA MORTO NEL 2018…-
“DORMO CON LO STEREO ACCESO, DEDICO ALMENO OTTO ORE AL GIORNO ALL’ASCOLTO DELLA MUSICA” - QUANDO LUCIO DALLA RACCONTO’ COME NACQUE LA SUA PASSIONE PER LA MUSICA: “IL ‘REQUIEM’ DI MOZART RIAFFIORA NELLE MIE COMPOSIZIONI, COME FOSSE UN TRATTO GENETICO. SONO UN CONTAMINATORE: MESCOLO LA SINFONICA AL JAZZ E ALL’OPERA. IL MIO AMICO PAVAROTTI CONDIVIDEVA QUESTA BULIMIA MUSICALE: ASCOLTAVAMO DI TUTTO, CI SCAMBIAVAMO TITOLI. RICORDO LE LUNGHE DISCUSSIONI SULLA ‘TOSCA’, PER ME IL CAPOLAVORO ASSOLUTO DEL MELODRAMMA”
UN “MONTE” DI GUAI – ALTRO TONFO PER MPS IN BORSA: IERI HA PERSO IL 7,3% ARRIVANDO A BRUCIARE NEGLI ULTIMI TRE MESI IL 55,5% DEL VALORE DELL'ISTITUTO, A FRONTE DELLO 0,7% DELL'INDICE DI SETTORE – INTANTO CONTINUA LA CACCIA AGLI DI INVESTITORI PER L’AUMENTO DI CAPITALE DA 2,5 MILIARDI NECESSARIO PER EVITARE IL DISSESTO – SI DEFILANO FONDAZIONI E CASSE E LA BCE IN ALLERTA PENSA A UN PIANO B…
NAPOLI DA ORGASMO: TORINO BATTUTO 3-1 CON DOPPIETTA DI ANGUISSA E PERLA DI KVARA-VAGGIO: VENTI PUNTI DOPO OTTO PARTITE, PRIMO POSTO IN CLASSIFICA. SPALLETTI PROSEGUE LA CAVALCATA. HA GIOCATO TRE PARTITE SENZA OSIMHEN E LE HA VINTE TUTTE E TRE. TANTO NAPOLI, MA PURE POCO TORO. CHE INCASSA LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA. JURIC (ESPULSO NELLA RIPRESA) DOVRA’ RIFLETTERE A LUNGO IN VISTA DELL’EMPOLI…
CAFONALINO PROFUMATO – NELL’ATELIER DELLA CREATRICE DI PROFUMI LAURA BOSETTI TONATTO SI FESTEGGIANO I 32 ANNI DEL DIVO DEL FLAMENCO SERGIO BERNAL – DA ANGELO BUCARELLI A MARILÙ LUCREZIO FINO A CECILIA PRIMERANO, TUTTI FELICI E CONTENTI DI SNIFFARE LE FRAGRANZE IDEATE DALLA PADRONA DI CASA, DI PARLARE DEI SEGRETI DELLA REGINA ELISABETTA CON IL MARITO VITTORIO SABADIN E DI MAGNA’ LA TORTA CON I FRUTTI DI BOSCO PREPARATA PER IL BONISSIMO E TONICISSIMO BALLERINO SPAGNOLO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ANCORA TU, MA NON DOVEVAMO RIVEDERCI PIÙ? DOPO IL COVID, IL VAIOLO DELLE SCIMMIE E IL MORBILLO, NEGLI STATI UNITI TORNA PURE LA SIFILIDE: LE INFEZIONI SONO CRESCIUTE DEL 26% IN UN ANNO E I DATI HANNO PORTATO LE AGENZIE FEDERALI SANITARIE AD AVVIARE UNA CAMPAGNA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE – I CASI SONO SCHIZZATI A 52MILA L’ANNO SCORSO: LA PERCENTUALE DI INFEZIONI, CHE SI CONTRAE DURANTE I RAPPORTI SESSUALI, È MAGGIORE TRA…