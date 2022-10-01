FLASH! LA GAZZETTA DELLE GAFFE – MEGA FIGURACCIA PER IL GIORNALE SPORTIVO CHE PUBBLICA UN TWEET METTENDO IN BOCCA LA DICHIARAZIONE DI GASPERINI SULL’ATALANTA A EMILIANO MONDONICO – PECCATO CHE LO STORICO ALLENATORE SIA MORTO NEL 2018…

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“DORMO CON LO STEREO ACCESO, DEDICO ALMENO OTTO ORE AL GIORNO ALL’ASCOLTO DELLA MUSICA” - QUANDO LUCIO DALLA RACCONTO’ COME NACQUE LA SUA PASSIONE PER LA MUSICA: “IL ‘REQUIEM’ DI MOZART RIAFFIORA NELLE MIE COMPOSIZIONI, COME FOSSE UN TRATTO GENETICO. SONO UN CONTAMINATORE: MESCOLO LA SINFONICA AL JAZZ E ALL’OPERA. IL MIO AMICO PAVAROTTI CONDIVIDEVA QUESTA BULIMIA MUSICALE: ASCOLTAVAMO DI TUTTO, CI SCAMBIAVAMO TITOLI. RICORDO LE LUNGHE DISCUSSIONI SULLA ‘TOSCA’, PER ME IL CAPOLAVORO ASSOLUTO DEL MELODRAMMA”

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