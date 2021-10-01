vialli mancini gazzetta dello sport 8 ottobre pagliuca vialli mancini boskov
FLASH! GIORNALI SPORTIVI E INFORMAZIONI SCOMODE: OGGI SULLA "GAZZETTA DELLO SPORT" NEANCHE UNA RIGA SULL'INCHIESTA PANDORA PAPERS NELLA QUALE SONO COINVOLTI ANCHE VIALLI E MANCINI. PERCHE' NON DARE LA NOTIZIA? DA'FASTIDIO ALLA FIGC?-
GALLI SPENNATI - L’INFETTIVOLOGO OSPITE DE “L’ARIA CHE TIRA” (NON) PARLA DELL’INDAGINE PER FALSO IDEOLOGICO E TURBATIVA D’ASTA PER ALCUNI PRESUNTI CONCORSI PILOTATI: “SONO AMAREGGIATO. HO SCOPERTO DI ESSERE INTERCETTATO DA TEMPO. COME SEMPRE O COME MOLTO SPESSO ACCADE IN QUESTO PAESE LEGGI GLI EVENTUALI CAPI D'ACCUSA PRIMA SUI GIORNALI E POI E NE HAI FINALMENTE CONTEZZA” - “NON VOGLIO PASSARE PER VITTIMA. PREFERISCO…” - VIDEO
MONTE DEI PASCHI DELLO STATO - LE ELEZIONI A SIENA SI SONO FATTE, LETTA È ENTRATO IN PARLAMENTO E LA TRATTATIVA UNICREDIT-MPS PUÒ RIPARTIRE. I NODI DA SCIOGLIERE SONO SEMPRE I SOLITI: LE FILIALI E IL MARCHIO - PER GLI SPORTELLI DI TROPPO NON CI DOVREBBERO ESSERE GROSSI PROBLEMI PER IL PASSAGGIO AL MEDIOCREDITO CENTRALE. ANCHE IL MARCHIO PROBABILMENTE FINIRÀ SUL GROPPONE DELLA BANCA PUBBLICA GUIDATA DA BERNARDO MATTARELLA (NIPOTE DI) - ALLA FONDAZIONE VA INVECE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLO STORICO PALAZZO DI ROCCA SALIMBENI
CAFONALINO - IL MAXXI DI ROMA OSPITA FINO AL 13 FEBBRAIO LA MOSTRA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO BRASILIANO SEBASTIAO SALGADO, DEDICATA ALLA FORESTA AMAZZONICA E AI SUOI ABITANTI, CON TANTO DI INVITO A PROTEGGERLA - ALL'INAGURAZIONE GIOVANNA MELANDRI HA ABBRACCIATO I VARI ALESSIO VINCI, FIORELLA MANNOIA, OLIVIERO TOSCANI, MYRTA MERLINO E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 2.938 NUOVI CASI E 41 DECESSI. I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 297.356 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE DI NUOVO SOTTO ALL’1% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 85,7 MILIONI, CON PIÙ DI 42,99 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE SONO OLTRE (79,61% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – LA FONDAZIONE GIMBE: “IL CALO DEI CONTAGI È COSTANTE PER LA QUINTA SETTIMANA CONSECUTIVA”