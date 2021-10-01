FLASH! GIORNALI SPORTIVI E INFORMAZIONI SCOMODE: OGGI SULLA "GAZZETTA DELLO SPORT" NEANCHE UNA RIGA SULL'INCHIESTA PANDORA PAPERS NELLA QUALE SONO COINVOLTI ANCHE VIALLI E MANCINI. PERCHE' NON DARE LA NOTIZIA? DA'FASTIDIO ALLA FIGC?

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MONTE DEI PASCHI DELLO STATO - LE ELEZIONI A SIENA SI SONO FATTE, LETTA È ENTRATO IN PARLAMENTO E LA TRATTATIVA UNICREDIT-MPS PUÒ RIPARTIRE. I NODI DA SCIOGLIERE SONO SEMPRE I SOLITI: LE FILIALI E IL MARCHIO - PER GLI SPORTELLI DI TROPPO NON CI DOVREBBERO ESSERE GROSSI PROBLEMI PER IL PASSAGGIO AL MEDIOCREDITO CENTRALE.  ANCHE IL MARCHIO PROBABILMENTE FINIRÀ SUL GROPPONE DELLA BANCA PUBBLICA GUIDATA DA BERNARDO MATTARELLA (NIPOTE DI) - ALLA FONDAZIONE VA INVECE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLO STORICO PALAZZO DI ROCCA SALIMBENI

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DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO

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