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FLASH! UN GOL PAZZESCO DI HUIJSEN ACCENDE FROSINONE-ROMA: ESULTANZA ALLA RONALDO E POI ZITTISCE I FISCHI DELLO STADIO – LA ROMA RIFILA 3 PERE ALLA SQUADRA CIOCIARA (MA IL PRIMO TEMPO E' STATO SCIALBO) E SI ISSA A MENO 4 DALLA ZONA CHAMPIONS - PARATE SALVA-RISULTATO DI SVILAR (SALUTAME A RUI PATRICIO) – NEL FINALE RIENTRA IN CAMPO PURE IL DESAPARECIDO SMALLING… - VIDEO-
DAGOREPORT! FRA 7 GIORNI, LE REGIONALI IN SARDEGNA POTREBBERO RIVELARSI MOLTO SORPRENDENTI - L’ULTIMO SONDAGGIO RISERVATO È UNA DOCCIA GELATA PER I SOGNI DI GLORIA DI MELONI. ALESSANDRA TODDE, CANDIDATA DI SCHLEIN+CONTE, RAGGIUNGE IL 45% MENTRE PAOLO TRUZZU, SINDACO DI CAGLIARI IMPOSTO DALLA DUCETTA IN CULO A SALVINI, SI DEVE ACCONTENTARE DEL 42,5%. SEMPRE A SINISTRA, RENATO SORU, CON LA SUA 'COALIZIONE SARDA’, INTASCA L'11,2% - SE TALI RILEVAZIONI DIVENTASSERO REALTÀ, IL CENTRODESTRA PERDEREBBE LA REGIONE SARDEGNA E PER MELONI SAREBBE LA PRIMA BRUCIANTE SCONFITTA. MENTRE PER IL FATIDICO “CAMPOLARGO” PD-M5S IL SOGNO DI UNIRE LE FORZE POTREBBE DIVENTARE REALTÀ NAZIONALE-. DOPO UN ANNO E MEZZO, LA LUNA DI MIELE E' FINITA? “IO SO’ GIORGIA” HA QUASI DEL TUTTO CASSATO L’IDEA SULLA SUA CANDIDATURA ALLE EUROPEE. FRATELLI D'ITALIA CHE NON SUPERA IL 30% CON LA LEADER IN CAMPO SAREBBE VISSUTO ALLA STREGUA DI UN CLAMOROSO FLOP
PER LA MORTE DI ALEXEY NAVALNY IL MONDO PUNTA IL DITO ACCUSATORIO SU PUTIN. MA LA SCOMPARSA DEL DISSIDENTE È LA PEGGIORE NOTIZIA CHE POTESSE CADERE SULLA TESTA DI "MAD VLAD" - E' INFATTI POLITICAMENTE INCONCEPIBILE, A UN MESE DALLE PRESIDENZIALI IN RUSSIA, ASSASSINARE IL SUO NEMICO GIURATO E CORRERE IL RISCHIO DI ALIENARSI IL CONSENSO POPOLARE, GIÀ FORTEMENTE MINATO DA DUE ANNI DI SANZIONI E MORTI PER LA GUERRA IN UCRAINA – PER SCACCIARE LE ACCUSE, IL CREMLINO POTREBBE PROCEDERE A UN’AUTOPSIA SOTTO IL CONTROLLO DI OSSERVATORI INTERNAZIONALI, COME A DIRE: “NON SIAMO STATI NOI” - CERTO, DOPO ANNI DI CARCERE DURO, SEVIZIE, AVVELENAMENTI, QUANTO POTEVA RESISTERE IL POVERO NAVALNY?
FLASH! - COSA CI FACEVANO, OGGI, ANTONIO TAJANI E GIANNI LETTA A PRANZO A CASA DI MARINA BERLUSCONI IN CORSO VENEZIA, A MILANO? - AVRANNO PARLATO ANCHE DELLA VEDOVA MORGANATICA, MARTA FASCINA? L'EX COMPAGNA DI SILVIO BERLUSCONI SEMBRAVA AVER RIPRESO IL SUO POSTO DI LAVORO, ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, DOPO ESSERE STATA AVVISTATA A ROMA NEI GIORNI SCORSI. E INVECE S'E' APPALESATA NELLA CAPITALE SOLO PER SPINGERE UN SUO UOMO (STEFANO BENIGNI) AL POSTO DI SCHIFANI COME VICE DI TAJANI...
DAGOREPORT! - AVVISATE LA MELONA DI TENERE SOTTO OSSERVAZIONE LO STATO NEUROLOGICO DI SALVINI: SE ALLE EUROPEE DEL 9 GIUGNO LA LEGA, COME RILEVANO I CRUDELI SONDAGGI, CROLLASSE AL 7% (E SUBISSE L'UMILIANTE SORPASSO DI FORZA ITALIA), PRIMA DI ESSERE SFIDUCIATO DAL CONSIGLIO DEL CARROCCIO, IL “CAPITONE” POTREBBE TENTARE UN PAPEETE BIS: UN SALVATAGGIO DISPERATO DELLA SUA LEADERSHIP TOGLIENDO LA FIDUCIA AL GOVERNO DUCIONI - UN FILM GIÀ VISTO QUANDO SALVINI, ANGOSCIATO DAL SORPASSO DI FDI, IN DUPLEX CON BERLUSCONI-RONZULLI, FECE SALTARE IL GOVERNO DRAGHI E TRASCINÒ IL PAESE ALLE URNE - LE TRAME DEL "CAPITONE" CON RENZI, MENTRE RISBOCCIA LA VECCHIA LIAISON PER CONTE - DOPO LE EUROPEE, SALVO FRATELLI D'ITALIA, NULLA SARÀ COME PRIMA. NON SOLO IN ITALIA: GLI EURO-POTERI HANNO TANTI MODI PER INTRALCIARE LA DUCETTA E IL SUO CAMALEONTISMO...
DAGOREPORT! – DOPO UN ANNO E MEZZO DI GOVERNO LA DUCETTA NON HA ANCORA IMPARATO COME SI GOVERNA: ANDARE ALLO SCONTRO FRONTALE CON IL DEEP STATE PUÒ FARLE MOLTO MALE - IL NUOVO SGARBO DI FITTO ALLA CORTE DEI CONTI: NOMINA IL SUO AMICO MANFREDI SELVAGGI, CHE MANCO SA BENE L'INGLESE, PER LA CORTE DEI CONTI EUROPEA - L'IRA DELLA CORTE DEI CONTI CHE AVEVA INDICATO DUE NOMI PERFETTI, TRA CUI QUELLO DI MARIA RUCIRETA, CON DIECI ANNI ALLA SPALLE DA CAPO DI GABINETTO PROPRIO ALLA CORTE EUROPEA – FRATELLI D'ITALIA SE NE FREGA DELLE INCHIESTE SU GAETANO CAPUTI: NON E' CONSIDERATO "DI DESTRA" MA UNO DELLA CASTA SPONSORIZZATO DA UN EX DI FINI...