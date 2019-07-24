FLASH! GREG-ORO COLPISCE ANCORA - AI MONDIALI CAPOLAVORO DI GREGORIO PALTRINIERI NEGLI 800 STILE LIBERO: VITTORIA E NUOVO RECORD EUROPEO - E' IL PRIMO ITALIANO A VINCERE 3 ORI MONDIALI 

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