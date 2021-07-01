FLASH! HURCACZ NON MOLLA, BERRETTINI AVANTI DUE SET A UNO. DOPO AVER VINTO IL PRIMO SET 6-4, IL NUMERO UNO DEL TENNIS ITALIANO CONQUISTA ANCHE IL SECONDO: 6-0. IL POLACCO APPROFITTA DELL'UNICO MOMENTO DI CALO DI BERRETTINI NEL TIE-BREAK E SI PORTA A CASA IL TERZO SET: 6-7...

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“È FINITA L’ERA DELLA DISCO MUSIC E DELLO SCULETTARE IN DISCOTECA. NON VOGLIO RIDICOLIZZARMI COME MADONNA” – UNA BOMBASTICA AMANDA LEAR: "SONO UNA TRADITRICE SERIALE. MI DANNO DELLA “COUGAR” (IN GERGO, MATURA MANGIAUOMINI), OGNI SETTIMANA MI ATTRIBUISCONO UN GIOVANOTTO, IGNARI DEL FATTO CHE IO NON VOGLIO NESSUNO. CERTO È CHE I TEMPI CAMBIANO. UNA VOLTA MI ASPETTAVANO FUORI LE DISCOTECHE, OGGI ME LI RITROVO IN FARMACIA IN FILA PER IL PROSTAMOL – E POI SAINT-TROPEZ ZEPPA DI BURINI, IL RICORDO DEL MARITO MORTO IN UN INCENDIO, IL DOCUFILM SULLA SUA VITA E LA CHICCA: "HO IMPARATO A..."

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GLI INGLESI E CEFERIN CI STANNO PREPARANDO UN CETRIOLONE? LETTERA A DAGOSPIA - “LA UEFA VUOLE PORTARE IL CAMPIONATO EUROPEO FUORI DALL’UNIONE EUROPEA. LA CITY DI LONDRA È LA ROCCAFORTE DELLA FINANZA GLOBALE E DA LÌ TRANSITANO FIUMI DI DENARO CON IL QATAR, PROSSIMO ORGANIZZATORE DEI MONDIALI. INOLTRE, NELL’ANNO DEL “BLACK LIVES MATTER” SI VUOLE PORTARE UN CALCIATORE DI COLORE AL PALLONE D’ORO. IL CANDIDATO È IL TUFFATORE STERLING DEL CITY, LA SQUADRA DELL’EMIRO DEL QATAR..."

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CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO

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