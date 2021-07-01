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FLASH! HURCACZ NON MOLLA, BERRETTINI AVANTI DUE SET A UNO. DOPO AVER VINTO IL PRIMO SET 6-4, IL NUMERO UNO DEL TENNIS ITALIANO CONQUISTA ANCHE IL SECONDO: 6-0. IL POLACCO APPROFITTA DELL'UNICO MOMENTO DI CALO DI BERRETTINI NEL TIE-BREAK E SI PORTA A CASA IL TERZO SET: 6-7...-
“È FINITA L’ERA DELLA DISCO MUSIC E DELLO SCULETTARE IN DISCOTECA. NON VOGLIO RIDICOLIZZARMI COME MADONNA” – UNA BOMBASTICA AMANDA LEAR: "SONO UNA TRADITRICE SERIALE. MI DANNO DELLA “COUGAR” (IN GERGO, MATURA MANGIAUOMINI), OGNI SETTIMANA MI ATTRIBUISCONO UN GIOVANOTTO, IGNARI DEL FATTO CHE IO NON VOGLIO NESSUNO. CERTO È CHE I TEMPI CAMBIANO. UNA VOLTA MI ASPETTAVANO FUORI LE DISCOTECHE, OGGI ME LI RITROVO IN FARMACIA IN FILA PER IL PROSTAMOL – E POI SAINT-TROPEZ ZEPPA DI BURINI, IL RICORDO DEL MARITO MORTO IN UN INCENDIO, IL DOCUFILM SULLA SUA VITA E LA CHICCA: "HO IMPARATO A..."
MICHETTI, CHI? IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA (IN QUOTA MELONI) PER IL CAMPIDOGLIO: "NON C’È UNA STRATEGIA CONTRO ROMA DA PARTE DEL GOVERNO MA ALCUNI MINISTRI AVREBBERO POTUTO FARE DI PIÙ PER LA CAPITALE. SE DIVENTERÒ SINDACO, CONTROLLERÒ IO STESSO I CONTI DEL CAMPIDOGLIO A PARTIRE DA QUELLI DELLA…" - "PER IL RILANCIO NON BASTA IL TURISMO, SERVE UNA BANCA AL SERVIZIO DI ROMA” – LA BORDATA A CHIARA FERRAGNI…
GLI AGNELLI CEDONO A DRAGHI (E AI SOLDI DELLO STATO), MA NON DITELO AL PIEMONTE - ALLA FINE LA GIGAFACTORY, CHE DOVRÀ PRODURRE BATTERIE PER AUTO ELETTRICHE, SORGERÀ A TERMOLI, IN MOLISE - LA DECISIONE HA SCATENATO UN CASINO SOTTO LA MOLE: SECONDO APPENDINO E CIRIO "QUESTA SCELTA TRADISCE LA STORIA DELLA NOSTRA TERRA" - L'INCONTRO RIMASTO SEGRETO TRA DRAGHI, GIORGETTI ED ELKANN IN CUI SI SAREBBE DECISO L'IMPORTO NECESSARIO (CIRCA 1,5 MILIARDI) PER LO SVILUPPO DEL NUOVO SITO...
LA CINA SI PREPARA ALLA GUERRA SOTTO AI MARI? - PECHINO HA RIVELATO DI AVER COSTRUITO E TESTATO UN DRONE SUBACQUEO PILOTATO DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IL ROBOT E IL RELATIVO TEST RISALGONO A UNA DECINA DI ANNI FA, MA IL GOVERNO HA DECISO DI RENDERE PUBBLICA LA NOTIZIA ADESSO - FORSE UN VELATO MESSAGGIO AGLI USA, MA SOPRATTUTTO ALLA VICINA TAIWAN, CHE GIA' DA MESI VIVE CON LA MINACCIA DI UNA PROSSIMA INVASIONE?...
GLI INGLESI E CEFERIN CI STANNO PREPARANDO UN CETRIOLONE? LETTERA A DAGOSPIA - “LA UEFA VUOLE PORTARE IL CAMPIONATO EUROPEO FUORI DALL’UNIONE EUROPEA. LA CITY DI LONDRA È LA ROCCAFORTE DELLA FINANZA GLOBALE E DA LÌ TRANSITANO FIUMI DI DENARO CON IL QATAR, PROSSIMO ORGANIZZATORE DEI MONDIALI. INOLTRE, NELL’ANNO DEL “BLACK LIVES MATTER” SI VUOLE PORTARE UN CALCIATORE DI COLORE AL PALLONE D’ORO. IL CANDIDATO È IL TUFFATORE STERLING DEL CITY, LA SQUADRA DELL’EMIRO DEL QATAR..."
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
BOLLETTINIAMOCI – OGGI 1.390 NUOVI CASI E 25 DECESSI, CON 196.922 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0,7% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 56 MILIONI. PIÙ DI 22,4 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (41,62% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – BRUSAFERRO DELL’ISS: “CI SONO PIÙ REGIONI CHE HANNO INIZIATO UNA RICRESCITA DEI CONTAGI” – DE LUCA: “SE CONTINUA QUESTO TREND, CHIUDIAMO GIÀ A FINE AGOSTO”