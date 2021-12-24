marcell jacobs nicole daza marcell jacobs nicole daza 3 JACOBS JACOBS MARCELL JACOBS E NICOLE DAZA 1 MARCELL JACOBS E NICOLE DAZA 3 marcell jacobs su vanity fair IL PACCO DI JACOBS
FLASH! INDOVINATE DI CHI E’ QUESTO PACCO DI NATALE NON COSI’ INGOMBRANTE? SPERIAMO CHE NON SIA VELOCE COME IL SUO PROPRIETARIO...-
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"CON FINCANTIERI NESSUNA LITE. C'È VOLONTÀ DI COOPERAZIONE E DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO COLLABORIAMO BENISSIMO" - ALESSANDRO PROFUMO TENDE LA MANO A GIUSEPPE BONO E POI FLIRTA CON IL CONSORZIO FRANCO-TEDESCO KNDS PER LA CESSIONE DI OTO MELARA: "LA NAZIONALITÀ DELL'ACQUIRENTE NON È IL CRITERIO UNICO PER SCEGLIERE. PER NOI ESSERE PARTE DEL PROGRAMMA "EUROPEAN MAIN BATTLE TANK" (IL CARRO ARMATO EUROPEO DEL FUTURO) O IL PREFERRED SUPPLIER PER L'ELETTRONICA PER LA DIFESA RAPPRESENTA UNA OPPORTUNITÀ…"
CAFONALINO - BRINDISI E DJ SET PATINATI CON CHANTAL SCIUTO, YVONNE SCIÒ E PIA RUSPOLI IN VIA CONDOTTI A ROMA NELLE STANZE DELLA BOUTIQUE DI SALVATORE FERRAGAMO - A BERE GIN FIZZ E CHAMPAGNE MARISELA FEDERICI, PROTAGONISTA DELLA RIVISTA "ETERNAL CITY", MARIA ROSARIA OMAGGIO, L'ARTISTA FABIO FERRONE VIOLA, LA GIORNALISTA TV MARIA LEITNER, L'ATTORE PASQUALE GRECO, IL FASHIONISTA MASSIMO YUAN E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…