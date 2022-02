“SONO DIVENTATA UNA IENA NELLA VITA PRIVATA DOPO LE BASTONATE CHE HO PRESO” – COME DAGO-ANTICIPATO, BELEN HA FATTO LE SCARPE ALLA MARCUZZI PER LA CONDUZIONE DELLE "IENE” ED È PRONTA PER MOSTRARE LO STACCO DI COSCIA SU ITALIA1: “SUL LAVORO IENA LO SONO SEMPRE STATA. IMPOSSIBILE STARE A GALLA PER 17 ANNI SE NON LOTTI CON TUTTA LE FORZE” - E IERI SERA, ATTOVAGLIATO CON DUE AMICI AL RISTORANTE MENEGHINO SHANNARA, FABRIZIO CORONA SI E' INTRATTENUTO A LUNGO CON LA SUA EX FIAMMA BELEN. ELARGIVA CONSIGLI PER LA CONDUZIONE...