Neres che firma sul foglio bianco ci fa volare ?#Napoli pic.twitter.com/iLrPPxwAmU— Carlo Tarallo (@TaralloCarlo) August 21, 2024
FLASH! “NERES CHE FIRMA SUL FOGLIO BIANCO CI FA VOLARE” – DE LAURENTIIS UFFICIALIZZA IL NEO-ACQUISTO DEL NAPOLI. IL FUNAMBOLO BRASILIANO LASCIA DOPO DUE STAGIONI IL BENFICA E APPRODA ALLA CORTE DI CONTE CON UN TRASFERIMENTO DA CIRCA 30 MILIONI DI EURO – IL TWEET DI CARLO TARALLO-
Neres che firma sul foglio bianco ci fa volare ?#Napoli pic.twitter.com/iLrPPxwAmU— Carlo Tarallo (@TaralloCarlo) August 21, 2024
DAGOREPORT - CI SONO DUE NUOVI REUCCI SULLA RAMPA DI LANCIO ‘24/’25 DI TELE-MELONI, EX RAI: IL RIENTRANTE MASSIMO GILETTI, AMMACCATO DAL CASO BAIARDO SU LA7, E IL TRANSFUGA ANTONINO MONTELEONE, EX ‘’IENA” MEDIASET - APPROFITTANDO DI UNA RAI DEBILITATA DAGLI ADDII DI FAZIO, AMADEUS, INSINNA E FAGNANI (DAL 2025), CON FIORELLO SDRAIATO SUL DIVANO, GILETTI HA "IMPOSTO" A ROSSI & SERGIO DI AVERE LA PRIMA SERATA DEL LUNEDÌ DI RAI3, DI SFILARE IL SUO PROGRAMMA DAGLI APPROFONDIMENTI E UN DOVIZIOSO BUDGET A DISPOSIZIONE (COME MAI IL CONTRATTO DI GILETTI È STATO SECRETATO?) - PUR NON AVENDO MAI CONDOTTO UN TALK MA SOLO SERVIZI PER LE “IENE”, GRAZIE A UNA FITTA RETE DI RAPPORTI (COLOSIMO, MULÈ, BERGAMINI, CONVEGNI DI FDI), MONTELEONE ANDRÀ AD OCCUPARE LA PRIMA SERATA DEL GIOVEDÌ DI RAI2, CON UN CONTRATTONE DI 33 PUNTATE, IL DOPPIO DI "PRESA DIRETTA", PIÙ DI "REPORT", E SOPRATTUTTO PIÙ RISORSE - ALLE SPALLE DI GILETTI E MONTELEONE, C’È UN PRINCIPINO CHE SCALPITA, FEDERICO RUFFO…
DAGOREPORT - SOTTO GLI OMBRELLONI, I CAPOCCIONI DEI PALAZZI ROMANI SI RIMBALZANO LA DOMANDINA: “QUANTO DURA IL GOVERNO MELONI?”. LA VOCE PREVALENTE TRA COLORO CHE NE HANNO VISTE DI TUTTI I COLORI E DOLORI, È CHE LA DUCETTA POTREBBE MANGIARE IL PANETTONE 2024 MA DIFFICILMENTE ASSAGGERÀ LA COLOMBA PASQUALE 2025 - ALLA RIPRESA SETTEMBRINA, I NODI ARRIVERANNO AL PETTINE (FINANZIARIA, PNRR, PATTO DI STABILITÀ, MES, ETC.) ED INIZIERÀ UNA VIA TRUCIS PER IL GOVERNO MELONI CHE HA COME GOLGOTA IL REFERENDUM SULL'AUTONOMIA - L’ESITO È SCONTATO (SONDAGGI: I CONTRARI DAL 65 AL 75%) E LA MELONA, CAPITA L’ANTIFONA, SI È PREMURATA DI AVVERTIRE CHE NON SE NE ANDREBBE SE LO PERDESSE - MA CHE FARÀ SALVINI DAVANTI AL FALLIMENTO DELLA LEGGE-SIMBOLO DELLA LEGA? HA DUE STRADE: COME GIORGIA, POTREBBE DIRE: PAZIENZA, CI INCHINIAMO AL VOTO DEL POPOLO SOVRANO. OPPURE: VISTO LO STATO DI FIBRILLAZIONE DEL CARROCCIO, L’ALTRA VIA POTREBBE ESSERE UN PAPEETE N° 2: L’ADDIO ALL’ALLEANZA DI GOVERNO, CON LE CONSEGUENTI DIMISSIONI DI "IO SO' GIORGIA". A QUEL PUNTO SERGIO MATTARELLA POTREBBE SCIOGLIERE LE CAMERE...
DAGO-SBAGLIA: TRAVAGLIO NON C’ENTRA NIENTE, E MELONI PURE: SULLA SORPRENDENTE NOMINA ALLA PRESIDENZA DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA DI CINZIA MONTEVERDI, PRESIDENTE E AD DELLA CASA EDITRICE DEL “FATTO QUOTIDIANO”, LO ZAMPINO PRINCIPALE È QUELLO DELLA MULTI-PARRUCCATA ANNA MARIA BERNINI, MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ IN QUOTA FORZA ITALIA - CI E' SFUGGITO UN TASSELLO: MONTEVERDI E BERNINI SI CONOSCONO, E BENE DA TEMPO. ATTRAVERSO LA COMUNE AMICA MELANIA RIZZOLI, LE DUE SIGNORE HANNO COLTIVATO LA LORO AMICIZIA PARTECIPANDO OGNI SETTIMANA NELLA SALA DI UN RISTORANTE DI ROMA, "LA BARCHETTA", ALLA GRANDE PASSIONE DEL ''SORCINO'' MARCO TRAVAGLIO: IL KARAOKE... - VIDEO!
FARE SESSO A 40 GRADI (ALL’OMBRA): COSA SUCCEDE AL NOSTRO CUORE? - IL SALVA-VITA DEL PROF. COSIMO COMITO: “IN CONDIZIONI NORMALI E CON LA GIUSTA TEMPERATURA, UN RAPPORTO SESSUALE EQUIVALE A FARE 2-3 PIANI DI SCALE A PASSO SVELTO. LO STESSO RAPPORTO IN UN AMBIENTE CALDO-AFOSO, LO SFORZO EQUIVALE A FARE 4-5 PIANI DI SCALE A PASSO SVELTO. IN TAL CASO, GLI UOMINI CHE HANNO PIÙ DI 50 ANNI COME FANNO SCIENTIFICAMENTE AD ESCLUDERE LA POSSIBILITÀ DI AVERE UN INFARTO O UN ICTUS AL POSTO DELL’ORGASMO? (ATTENZIONE ALL’”AIUTINO”)…”
DAGOREPORT - MA CHE C’AZZECCA CINZIA MONTEVERDI CON LE BELLE ARTI? L’AMMINISTRATORE DELEGATO DEL “FATTO QUOTIDIANO” È STATO NOMINATO PRESIDENTE DELLA PRESTIGIOSA ACCADEMIA DI CARRARA: UNA DECISIONE CHE HA LASCIATO DI STUCCO IL MONDO CULTURALE DELLA CITTÀ TOSCANA, VISTO IL CURRICULUM DELLA MONTEVERDI: LAUREATA IN ECONOMIA POLITICA, ZERO ESPERIENZA NEL SETTORE – SARÀ UN CASO, MA I RAPPORTI TRA MARCO TRAVAGLIO E GIORGIA MELONI, NEGLI ULTIMI TEMPI, SONO OTTIMI: COME DAGO-DIXIT, SI SONO ATTOVAGLIATI A CENA ALL’INDOMANI DEL G7 DI BORGO EGNAZIA E, TRA UNA BATTUTA E L'ALTRA SU JOE BIDEN, MAGARI HANNO DISCUSSO ANCHE DI NOMINE...