FLASH! LELE ADANI FOLGORATO SULLA VIA DEL SARRISMO: “A BONUCCI MANCA SOLO DI TRASFORMARE L’ACQUA IN VINO” – IL COMMENTATORE DI “SKY” IN DELIRIO ESTATICO DOPO IL PRIMO GOL DI CUADRADO SCOMODA PRIMA IL VANGELO E POI IL LEONARDO DA VINCI BY PAOLO BONACELLI DI “NON CI RESTA CHE PIANGERE”: “I MERITI DELL’AZIONE? 33 BONUCCI, 33 HIGUAIN E 33…” - VIDEO

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