adani leonardo paolo bonacelli non ci resta che piangere allegri adani non ci resta che piangere trevisani adani adani adani
FLASH! LELE ADANI FOLGORATO SULLA VIA DEL SARRISMO: “A BONUCCI MANCA SOLO DI TRASFORMARE L’ACQUA IN VINO” – IL COMMENTATORE DI “SKY” IN DELIRIO ESTATICO DOPO IL PRIMO GOL DI CUADRADO SCOMODA PRIMA IL VANGELO E POI IL LEONARDO DA VINCI BY PAOLO BONACELLI DI “NON CI RESTA CHE PIANGERE”: “I MERITI DELL’AZIONE? 33 BONUCCI, 33 HIGUAIN E 33…” - VIDEO-
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MEGA SCAZZO SAFFICO - IL BACIO LESBO DI TAYLOR MEGA ALLA SUA NUOVA COMPAGNA (EX DI ANDREA DAMANTE) SCATENA LA GELOSIA DELL’EX ERICA PIAMONTE: “MA TU NON TI FAI SCHIFO? SIAMO STATE TUTTA L’ESTATE INSIEME MA QUESTA COSA NON SI POTEVA DIRE PERCHÉ I SUOI GENITORI NON GRADIVANO. INVECE QUESTE FOTO LE GRADISCONO? CHI CA**O È QUESTA? E SOPRATTUTTO CON QUALE CORAGGIO FINO A IERI SERA MI DICEVI "AMORE MI MANCHI", SECONDO ME TI DOVRESTI…”
ULTIME DAL VIMINALE - DOPO L'INCONTRO TRA IL MINISTRO DELL’INTERNO, LUCIANA LAMORGESE, E IL SUO OMOLOGO SPAGNOLO, FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ, IL CLASSICO "GIRO DI TAVOLO" CON CONFERENZA STAMPA FINALE SARÀ APPANNAGGIO ESCLUSIVO DELLA STAMPA IBERICA - NESSUN ACCESSO AI COLLEGHI ITALIANI: PER "DESALVINIZZARE" GLI INTERNI, IL MINISTRO PREFERISCE IL SILENZIO…
LA TV È SMART, L'UTENTE MENO - LE TV DI ULTIMA GENERAZIONE INVIANO I NOSTRI DATI PERSONALI A NETFLIX, GOOGLE E FACEBOOK ANCHE QUANDO NON SONO ATTIVE. POSIZIONE, INDIRIZZO IP E ALTRI DATI SONO SPEDITI ANCHE SE NON SIETE ABBONATI A NETFLIX. MENTRE ALTOPARLANTI E TELECAMERE CONNESSE MANDANO DATI A DECINE DI TERZE PARTI CHE NULLA HANNO A CHE VEDERE CON I CONTRATTI CHE AVETE SOTTOSCITTO
“I CACCIATORI SONO DEI POVERACCI, SFIGATI, SONO VECCHI CHE NON HANNO UN CAVOLO DA FARE” - DANIELA MARTANI SMITRAGLIA: “VORREI TAGLIARE LE GOMME DELLE LORO MACCHINE. SONO MOLTO FELICE CHE CI SIANO GRUPPI DI ANIMALISTI CHE SI ORGANIZZANO PER FARLO. E' UN REATO? NON MI INTERESSA! - LO STATO NON PUÒ PERMETTERE A GENTE MALATA DI MENTE DI ANDARE NEI BOSCHI E SPARARE INDISCRIMINATAMENTE AD ANIMALI INNOCENTI"
PARLAMI DI TE, BELLA “SIGNORA” - SCONCERTI: "LA JUVE HA GIOCATO UN SECONDO TEMPO DI GRANDE CALCIO, SI È VISTA A TRATTI PERFINO LA MANO DI SARRI, MA C'È UN VUOTO NEL CUORE DELLA DIFESA DELLA JUVE, SUI PALLONI CHE ERANO DI CHIELLINI, NON SEMPRE DE LIGT ESISTE" – SULL’ATALANTA: "CAPITANO NOTTI COSÌ, RESTI FUORI PARTITA SENZA RENDERTENE CONTO..." - VIDEO
CAFONALINO - AL CANOTTIERI ROMA UNA SERATA DI BENEFICENZA PER RICORDARE ANDREA, IL GIOVANE TENNISTA E CHEF PROVETTO SCOMPARSO 2 ANNI FA - LUCA BARBAROSSA HA CANTATO 'VIA MARGUTTA' E 'PASSAME ER SALE', DIVERTENTISSIMA LA PERFORMANCE DI LUCIA OCONE NEI PANNI DI VERONIKA, L'IMPROBABILE PRESENTATRICE DI TELEVENDITE – I SELFIE DI MATANO E LA FOTO DERBY TRA IL LAZIALISSIMO PINO INSEGNO E IL DG DELLA LUISS GIOVANNI LO STORTO, TIFOSO GIALLOROSSO…
ON THE ROAD – IL MIGLIOR MODO PER RIPRENDERSI DALLE FERIE? ORGANIZZARE IL PROSSIMO VIAGGIO SU QUATTRO O DUE RUOTE – DALLA “WILD ATLANTIC WAY” IN IRLANDA ALLE COLLINE DELL’ANDALUSIA – PER CHI AMA I PAESAGGI AUTUNNALI C’È LA “MONADNOCK REGION LOOP” O IL FASCINO DELLA “ROUTE 66”- CHI NON VUOLE ALLONTANARSI DALL’ITALIA C'E'…
ANDATE IN PALESTRA E PENSATE DI POTERVI INGOZZARE CON CHILI DI DOLCI? NON AVETE CAPITO NULLA - TUTTE LE CALORIE PROVENGONO DAL CIBO, MA SOLO IL 10-30% VIENE PERSO ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ FISICA. MA QUESTO NUMERO INCLUDE TUTTO: CAMMINARE, DIGITARE, ANDARE IN PALESTRA, FARE LE SCALE, ALZARSI IN PIEDI. QUINDI IL VERO E PROPRIO ESERCIZIO FISICO È SOLO UN SOTTOINSIEME DI QUEL NUMERO – IN DUE PAROLE: FATE PRIMA A METTERVI A DIETA…