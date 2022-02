TWEET-FLASH! - COINCIDENZE ITALIANE: LINDA CECCONI, EX ASSISTENTE DI CARLO CALENDA, DIVENTA LA NUOVA RESPONSABILE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI – A MAGGIO 2021, CARLETTO EBBE UNA VISIONE. COMMENTANDO LA NOMINA DI SCANNAPIECO COME AD DI CDP, TWITTÒ: “BRAVO DRAGHI! È IN ASSOLUTO IL MIGLIOR CANDIDATO, CONOSCE L’EUROPA E L’ITALIA. PERSONA SERIA E APPASSIONATA”. VISTO A POSTERIORI, NON PROPRIO UN ELOGIO FINE A SE STESSO…