FLASH! - MANCINI NEWS: A LONDRA 15 GIORNI FA L’ARABIA GLI AVREBBE OFFERTO UN CONTRATTO FINO AI MONDIALI DEL 2026 DI 40 MILIONI L’ANNO. COME CT DELLA NAZIONALE, MANCINI NE INTASCA 4,5 ANNUI PIÙ I DIRITTI DI IMMAGINE. MA IN CASO DI MANCATA QUALIFICAZIONE AGLI EUROPEI 2024 (A SETTEMBRE PARTITA DECISIVA CON L’UCRAINA), LA FGCI LO MANDAVA A CASA. UNA CLAUSOLA CHE, INSIEME AL FATTO CHE BUFFON ERA STATO ARRUOLATO SENZA CHIEDERE IL SUO PARERE, L’HA SPINTO A MOLLARE – ANCHE SPALLETTI HA UN PROBLEMA: PER LIBERARSI, DEVE PAGARE UNA PENALE DI 3,5 MILIONI A DE LAURENTIIS. ANCHE SE SI TRATTA DI NAZIONALE? COMUNQUE, IL PROSSIMO ANNO TORNERÀ A FARE COPPIA CON GIUNTOLI AL POSTO DI ALLEGRI  

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DAGOREPORT! - E LA DUCETTA SCODELLÒ L’”INTERVISTA COLLETTIVA”. DOMANDE & RISPOSTE IN FOTOCOPIA PER REPUBBLICA, CORRIERE DELLA SERA E LA STAMPA. OVVERO, LA NEGAZIONE DEL GIORNALISMO, L’UMILIAZIONE DELL’INFORMAZIONE. UN PERONISMO MEDIATICO TRA IL RIDICOLO E IL GROTTESCO: SENZA IL MINIMO SINDACALE DI UN CONTRADDITTORIO, SENZA UNO STRACCIO DI FOTO, CON L’AGGRAVANTE PER I TRE GIORNALONI DI NON AVERE IN PRIMA PAGINA LA VERA NOTIZIA DEL GIORNO, BATTUTA STAMATTINA DA TUTTI I SITI: IL FERRAGOSTO DELLA MELONI FAMILY IN ALBANIA, IN BARBA ALLA "NAZIONE" E AL FUOCO DI PUGLIA DEL COGNATO LOLLO - SOTTO DETTATURA DELLA CAPATAZ IN GONNELLA DI PALAZZO CHIGI, LA FREGNACCIA PIÙ DIVERTENTE  RIGUARDA LA FAMIGERATA TASSA AGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE. UN SEGNO DI MASSIMA DEBOLEZZA DELLA REGINA DI COLLE OPPIO. CHE SA BENE CHE IL MOMENTO DELLA VERITÀ ARRIVERÀ A SETTEMBRE QUANDO DOVRÀ METTERE MANO ALLA FINANZIARIA. E IN CASSA MANCANO PIÙ DI 20 MILIARDI. ALTRO CHE TAGLIO DEL CUNEO, QUI SI RISCHIA IL CULO A FETTE…

DAGOREPORT! - GIORGIA MELONI È COSÌ OSSESSIONATA DI DIVENTARE LA “NUOVA MERKEL” CHE AVREBBE CONVINTO IL LEADER DI VOX, IL FASCIO-FRANCHISTA SANTIAGO ABASCAL, A DARE I SUOI VOTI AL PARTITO POPOLARE “SENZA CHIEDERE NULLA IN CAMBIO”, SENZA CIOÈ PRETENDERE DI ENTRARE NEL GOVERNO - TENTATIVO CHE SI È INFRANTO SUL RIFIUTO DEL LEADER POPOLARE FEIJÓO, CHE È BEN CONSAPEVOLE QUANTO VOX SIA DETESTATO DAL PPE DI MANFRED WEBER. COME DEL RESTO L’ALTRO ALLEATO DELLA DUCETTA, IL POLACCO MORAWIECKI…

DAGOREPORT! - ECCO ‘’FURBIZIO’’ PALENZONA, DA IMMARCESCIBILE DEMOCRISTIANO PIEMONTESE (“FALSO E CORTESE”), INFILARSI NELLA PARTITA MEDIOBANCA-GENERALI, INOLTRANDO UN SONORO INVITO DI DARSI UNA CALMATA A UN CALTAGIRONE MOLTO ASSETATO DI RIVINCITA - MENTRE A MILANO MILLERI AVREBBE APERTO UNA TRATTATIVA CON NAGEL, A ROMA L’EDITORE DEL “MESSAGGERO”, CON L’ARRIVO DI GIORGIA MELONI AL POTERE, HA TROVATO UNA LEVA PER I SUOI SOGNI DI GLORIA NELLA PERSONA DI FAZZOLARI - IL BRACCIO DESTRO (E TESO) DELLA DUCETTA E’ L’ARTEFICE DI DUE GENIALATE: L’EMENDAMENTO SUL DDL CAPITALI E LA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI BANCARI. E IL DIABOLICO PALENZONA, A NOME DEL SISTEMA BANCARIO, AVVISA IL LUNA PARK MELONI-SALVINI CHE BASTA UN NIENTE A RISPEDIRLI A CASA A PETTINARE LE BAMBOLE…