DAGOREPORT! - E LA DUCETTA SCODELLÒ L’”INTERVISTA COLLETTIVA”. DOMANDE & RISPOSTE IN FOTOCOPIA PER REPUBBLICA, CORRIERE DELLA SERA E LA STAMPA. OVVERO, LA NEGAZIONE DEL GIORNALISMO, L’UMILIAZIONE DELL’INFORMAZIONE. UN PERONISMO MEDIATICO TRA IL RIDICOLO E IL GROTTESCO: SENZA IL MINIMO SINDACALE DI UN CONTRADDITTORIO, SENZA UNO STRACCIO DI FOTO, CON L’AGGRAVANTE PER I TRE GIORNALONI DI NON AVERE IN PRIMA PAGINA LA VERA NOTIZIA DEL GIORNO, BATTUTA STAMATTINA DA TUTTI I SITI: IL FERRAGOSTO DELLA MELONI FAMILY IN ALBANIA, IN BARBA ALLA "NAZIONE" E AL FUOCO DI PUGLIA DEL COGNATO LOLLO - SOTTO DETTATURA DELLA CAPATAZ IN GONNELLA DI PALAZZO CHIGI, LA FREGNACCIA PIÙ DIVERTENTE RIGUARDA LA FAMIGERATA TASSA AGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE. UN SEGNO DI MASSIMA DEBOLEZZA DELLA REGINA DI COLLE OPPIO. CHE SA BENE CHE IL MOMENTO DELLA VERITÀ ARRIVERÀ A SETTEMBRE QUANDO DOVRÀ METTERE MANO ALLA FINANZIARIA. E IN CASSA MANCANO PIÙ DI 20 MILIARDI. ALTRO CHE TAGLIO DEL CUNEO, QUI SI RISCHIA IL CULO A FETTE…
FLASH! - ALLARME ROSSO ALLA CASA BIANCA: UN SONDAGGIO COMMISSIONATO DALLO STESSO JOE BIDEN LO VEDE, PER LA PRIMA VOLTA, ALLA PARI CON TRUMP. ORA IL PALLINO E' NELLE MANI DEL CLAN OBAMA: DEVE DECIDERE SE VALE ANCORA LA PENA DI SOSTENERE L'OTTUAGENARIO OPPURE COSTRINGERLO A RINUNCIARE A FAVORE DI UN ALTRO CANDIDATO DEM...
DAGOREPORT! - GIORGIA MELONI È COSÌ OSSESSIONATA DI DIVENTARE LA “NUOVA MERKEL” CHE AVREBBE CONVINTO IL LEADER DI VOX, IL FASCIO-FRANCHISTA SANTIAGO ABASCAL, A DARE I SUOI VOTI AL PARTITO POPOLARE “SENZA CHIEDERE NULLA IN CAMBIO”, SENZA CIOÈ PRETENDERE DI ENTRARE NEL GOVERNO - TENTATIVO CHE SI È INFRANTO SUL RIFIUTO DEL LEADER POPOLARE FEIJÓO, CHE È BEN CONSAPEVOLE QUANTO VOX SIA DETESTATO DAL PPE DI MANFRED WEBER. COME DEL RESTO L’ALTRO ALLEATO DELLA DUCETTA, IL POLACCO MORAWIECKI…
FLASH! - INDOVINATE VERONICA GENTILI CHI HA RINGRAZIATO ALLA FINE DELLA SUA ULTIMA PUNTATA DI "CONTROCORRENTE" SU RETE4 VENERDÌ SERA? PIER SILVIO BERLUSCONI? NO, HA OMAGGIATO MAURO CRIPPA. COME MAI? AH, SAPERLO...
DAGOREPORT! - ECCO ‘’FURBIZIO’’ PALENZONA, DA IMMARCESCIBILE DEMOCRISTIANO PIEMONTESE (“FALSO E CORTESE”), INFILARSI NELLA PARTITA MEDIOBANCA-GENERALI, INOLTRANDO UN SONORO INVITO DI DARSI UNA CALMATA A UN CALTAGIRONE MOLTO ASSETATO DI RIVINCITA - MENTRE A MILANO MILLERI AVREBBE APERTO UNA TRATTATIVA CON NAGEL, A ROMA L’EDITORE DEL “MESSAGGERO”, CON L’ARRIVO DI GIORGIA MELONI AL POTERE, HA TROVATO UNA LEVA PER I SUOI SOGNI DI GLORIA NELLA PERSONA DI FAZZOLARI - IL BRACCIO DESTRO (E TESO) DELLA DUCETTA E’ L’ARTEFICE DI DUE GENIALATE: L’EMENDAMENTO SUL DDL CAPITALI E LA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI BANCARI. E IL DIABOLICO PALENZONA, A NOME DEL SISTEMA BANCARIO, AVVISA IL LUNA PARK MELONI-SALVINI CHE BASTA UN NIENTE A RISPEDIRLI A CASA A PETTINARE LE BAMBOLE…