FLASH! MARCELL COME HERE! STORICA IMPRESA DI MARCELL JACOBS: E' IL PRIMO ITALIANO A QUALIFICARSI A UNA FINALE OLIMPICA DEI 100 METRI. IN SEMIFINALE E' ARRIVATO TERZO IN 9"84: NUOVO RECORD EUROPEO! - ELIMINATO TORTU

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JACOBS IN FINALE 9"84!— Straordinario Marcell Jacobs: chiude la sua semifinale dei 100 metri in 9"84: è terzo e in finale! Nuovo record europeo!

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