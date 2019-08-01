FLASH - MAURIZIO CROSETTI: "TUTTO PRONTO PER LA FORMULA UNO 2021: HAMILTON ALLA RED BULL, VERSTAPPEN ALLA MERCEDES, PROPULSORE A PEDALI PER LA FERRARI CON CLACSON A PAPERETTA DELLA CHICCO..."-
FLASH - MAURIZIO CROSETTI: "TUTTO PRONTO PER LA FORMULA UNO 2021: HAMILTON ALLA RED BULL, VERSTAPPEN ALLA MERCEDES, PROPULSORE A PEDALI PER LA FERRARI CON CLACSON A PAPERETTA DELLA CHICCO..."-
BERLUSCONI NON CONTA PIÙ NULLA NEANCHE DENTRO MEDIASET: BRACHINO, DA SEMPRE PUPILLO DI ARCORE, FATTO FUORI DA MAURO CRIPPA DOPO MESI DI TENSIONI TRA I DUE - CRIPPA, DG DELL’INFORMAZIONE MEDIASET, ALA CONFALONIERI TENDENZA SALVINI, PRENDE L'INTERIM DI VIDEONEWS E BRACHINO, A SFREGIO, VIENE NOMINATO DIRETTORE “AD PERSONAM”, CIOÈ DIRETTORE DI NULLA, SOLO PER MANTENERE STIPENDIO E BENEFIT DA DIRETTORE
UNA STORIA CHE "VALE" – IL "DOTTOR" ROSSI IN CRISI RIPARTE DA BRNO, DOVE VINSE IL PRIMO GP E IL PRIMO TITOLO – LIN JARVIS (YAMAHA) FA CHIAREZZA SUL FUTURO DI VALENTINO: “NON HA ALCUNA INTENZIONE DI RITIRARSI” – POI FA MEA CULPA: “SE LE NOSTRE MOTO FOSSERO STATE MIGLIORI, ROSSI QUEST'ANNO AVREBBE VINTO DELLE GARE” – LE FOTO DI ROSSI AL MATRIMONIO DELL’AMICO UCCIO. E CREMONINI CANTA – VIDEO
CAFONALONE CONVERTINI - PURE VALERIA MARINI (CON LA MAMMA) SI È SCAPICOLLATA AL COMPLEANNO DEL ''PUROSANGUE DI MARTINA FRANCA'' (CON LA MAMMA) CHE HA FESTEGGIATO I 48 ANNI IN UNA SERATA CON PIÙ FOTOGRAFI CHE CAMERIERI, SEGNO DEL MOMENTO DI POTERE TELEVISIVO - ECCO LE SIGNORE DEL DAY-TIME ESTIVO: MARZOLI, MARANGONI E BISTI. POI LA SOTTOSEGRETARIA ALLA CULTURA BORGONZONI, GIAMPIERO INGRASSIA, EVA & IMMA, CALDONAZZO, STRABIOLI, CUCUZZA, GORIA, MIRIANA TREVISAN, VARRIALE, JOSEPHINE ALESSIO
FERIE, CHE STRESS! – A VOLTE LE VACANZE SONO PIÙ FATICOSE DEL LAVORO! SE L’OBIETTIVO È STACCARE LA SPINA, DOVRESTE DEDICARVI ALL’OZIO SENZA SENSI DI COLPA E RISCOPRIRE IL PIACERE DELLA NOIA, INVECE CHE AFFANNARVI PER RIEMPIRE LA GIORNATA E FARE PROGRAMMI SERRATISSIMI. ALTRIMENTI È MEGLIO STARE IN UFFICIO...
OGGI È LA GIORNATA MONDIALE DELL'ORGASMO, QUELLA COSA CHE DURA 10,9 SECONDI PER LE DONNE E 8,7 PER I MASCHI. TUTTO QUA? IN EFFETTI DOPO ESSER STATO PER ANNI UN ACCESSORIO, QUELLO FEMMINILE È DIVENTATO UN DIRITTO COME GUIDARE L'AUTO E LAVORARE. LE COSE PERÒ NON VANNO COSÌ: SOLO IL 65% DELLE DONNE ETERO RAGGIUNGE L'ORGASMO MENTRE FA L'AMORE CON UN UOMO. PER LE LESBICHE SI SALE ALL'86%. IL SEGRETO PER RAGGIUNGERLO? LE ARTI AMATORIE NON C'ENTRANO