FLASH! - A MILANO, LA DEA STA MANDANDO ALL'INFERNO IL DIAVOLO. AL 79ESIMO LA TRAVOLGENTE ATALANTA DI ILICIC HA GIA' RIFILATO TRE PAPPINE ALL'IBRA-MILAN DI PIOLI...-
FLASH! - A MILANO, LA DEA STA MANDANDO ALL'INFERNO IL DIAVOLO. AL 79ESIMO LA TRAVOLGENTE ATALANTA DI ILICIC HA GIA' RIFILATO TRE PAPPINE ALL'IBRA-MILAN DI PIOLI...-
L’INFORMAZIONE È SFATTA - URBANO CAIRO SI PORTA AVANTI COL LAVORO E PRENDE LA TESSERA NUMERO UNO DEL FUTURO PARTITO DI CONTE: “LA CRISI NON CI VOLEVA E CONTE FA BENE A CERCARE I RESPONSABILI. IO ANDREI AVANTI FINO A FINE LEGISLATURA” – VI SEMBRA NORMALE CHE L’EDITORE DEL PRIMO QUOTIDIANO ITALIANO E DELL’EMITTENTE LA7 SI SCHIERI IN MANIERA COSÌ SFACCIATA VERSO IL CAZZARO CON LA POCHETTE? IMMAGINATE ORA I NOTISTI DI POLITICA DI VIA SOLFERINO E I CONDUTTORE DE LA7 QUANDO DOVRANNO SPARARE CRITICHE A CONTE…
LA GUERRA DEL BISCIONE - VINCENT BOLLORÉ HA MESSO UN PIEDE NEL GRUPPO SPAGNOLO PRISA. CONTROLLA FRA GLI ALTRI IL QUOTIDIANO EL PAIS, LA RADIO CADENA SUR E IL GRUPPO EDITORIALE SANTILLANA (HA ANCHE IL 20% DELLA HOLDING FRANCESE DI LE MONDE). IN ITALIA, INVECE, LE COSE NON SI SBLOCCANO. IN TIM (23,9%), VIVENDI HA DECISO DI CONTRIBUIRE A COSTRUIRE LA LISTA DEL CDA. COL BISCIONE, PERÒ, È STALLO. NESSUN ACCORDO È IN VISTA. ANZI…
“SEI SEMPRE TU MARESCA, EH” – L’UDINESE FERMA L’INTER, SI SCATENA LA FURIA DI CONTE CONTRO L’ARBITRO (CHE LO BUTTA FUORI): "ANCHE AL VAR, SEI SEMPRE TU. BRAVO MARESCA" – AL FISCHIO FINALE ROSSO ANCHE PER “FLIPPER” ORIALI. IL DIRIGENTE NERAZZURRO HA PROTESTATO COME L’EX CT. L'ARBITRO GLI AVREBBE DETTO: "BISOGNA ACCETTARE QUANDO NON SI VINCE". NEL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI, LA TENSIONE E’ RIMASTA ALTISSIMA…
DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO