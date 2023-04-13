FLASH! A MONTECARLO MUSETTI PORTA DJOKOVIC AL TERZO SET - PARTITA SOSPESA PER PIOGGIA SUL 1-1 - IL NUMERO UNO DEL MONDO HA CONQUISTATO IL PRIMO SET (4-6) MENTRE IL SECONDO E’ ANDATO ALL’AZZURRO (7-5)…-
FLASH! A MONTECARLO MUSETTI PORTA DJOKOVIC AL TERZO SET - PARTITA SOSPESA PER PIOGGIA SUL 1-1 - IL NUMERO UNO DEL MONDO HA CONQUISTATO IL PRIMO SET (4-6) MENTRE IL SECONDO E’ ANDATO ALL’AZZURRO (7-5)…-
SERVIZI & SERVIZIETTI – LA RESPONSABILITÀ DELL’INCREDIBILE FUGA DELLA SPIA RUSSA ARTEM USS? “REPUBBLICA” ASSOLVE L’INTELLIGENCE DELLA BELLONI E DA’ LA COLPA ALLA MAGISTRATURA MILANESE. TANT’È CHE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NORDIO, IN SEGUITO A UNA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COPASIR LORENZO GUERINI, HA SPEDITO GLI ISPETTORI ALLA PROCURA DI MILANO - VABBÈ, LA MAGISTRATURA POTREBBE ESSERE STATA NEGLIGENTE SULLA VIGILANZA. MA IL CAPO DEL DIS, RISPETTO A UNA SPIA RUSSA, CON UNA GUERRA IN CORSO E UNA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE DELL’INTELLIGENCE USA, NON PUÒ NON OCCUPARSENE...
CAFONALINO A SEI ZAMPE – CLAUDIO DESCALZI ERA COSÌ SICURO DELLA CONFERMA COME AD DI ENI CHE IERI POMERIGGIO, MENTRE USCIVANO LE AGENZIE SUL RINNOVO DEI VERTICI DELLE PARTECIPATE, ERA TUTTO RILASSATO A PARLARE A UN CONVEGNO ALLA LUISS – “IO KINGMAKER DELLE NOMINE? NON SAPEVO NEPPURE SE SAREI STATO NOMINATO IO, PENSATE CHE DOPO 43 ANNI IN ENI, ALLA MIA ETÀ, MI POSSA ESSERE OCCUPATO DI ALTRE SOCIETÀ?”
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
I VACCINI "MRNA" CONTRO I TUMORI POTRANNO CURARE IL CANCRO A POLMONI, STOMACO, COLON E IN PARTE DEL SENO – IL MICROBIOLOGO RINO RAPPUOLI SPIEGA COME FUNZIONERANNO: “È UN FARMACO CHE RISVEGLIA I LINFOCITI T, I QUALI IN PRESENZA DI UN TUMORE SOLITAMENTE SI ADDORMENTANO E CHE COSÌ VENGONO INVECE NUOVAMENTE SCAGLIATI CONTRO LE CELLULE TUMORALI. QUESTO PERÒ È UN TIPO DI ANTICORPO CHE FUNZIONA SOLO PER ALCUNI TIPI DI CANCRO E CHE HA DEI LIMITI D'EFFICACIA"