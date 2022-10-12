FLASH! - NAPOLI STRATOSFERICO: DOPO 16 MINUTI L'AJAX E' GIA' SOTTO DI DUE GOL: IN RETE LOZANO E RASPADORI....-
FLASH! - NAPOLI STRATOSFERICO: DOPO 16 MINUTI L'AJAX E' GIA' SOTTO DI DUE GOL: IN RETE LOZANO E RASPADORI....-
ECCONE UN'ALTRA CHE ACCUSA IL SISTEMA DI HOLLYWOOD CHE L'HA RESA MILIONARIA – SCARLETT JOHANSSON, INTERVISTATA NEL PODCAST “ARMCHAIR EXPER”, FA FINTA DI CADERE DAL PERO E PIAGNUCOLA PER ESSERSI SENTITA “IPER SESSUALIZZATA” DURANTE LA CARRIERA: “SONO STATA CONSIDERATA UN OGGETTO E IMPRIGIONATA IN UNA DETERMINATA IMMAGINE. MI SENTIVO COME SE NON STESSI RICEVENDO OFFERTE DI LAVORO COERENTI CON CIÒ CHE VOLEVO DAVVERO FARE” (A SCARLETT, MA SENZA QUEL FISICO ESPLOSIVO PENSAVI DAVVERO DI POTER RAGGIUNGERE LO STESSO SUCCESSO?) – VIDEO
SI COMINCIA BENE: È SALTATO IL VERTICE A VILLA GRANDE - GIORGIA MELONI È ANDATA A CASA DI BERLUSCONI, MA SALVINI NO. E' IN FISSA PER IL VIMINALE E STA ALZANDO IL PREZZO: NON VUOLE LA RUSSA ALLA PRESIDENZA DEL SENATO MA CALDEROLI - GIORGETTI PIGOLA: “C’È ANCORA TEMPO, MA NON MOLTO” – LA MOSSA DEL “CAPITONE” MESSA A PUNTO IERI CON IL BANANA E LA RONZULLI: METTI UN PO' DI PAURA A GIORGIA, MINACCIA UN APPOGGIO ESTERNO AL GOVERNO...
NON È ANCORA FIN-ITA! – COME DAGO-RIVELATO, IL CDA DI “ITA AIRWAYS” HA PRIVATO IL PRESIDENTE, ALFREDO ALTAVILLA, DI TUTTE LE DELEGHE, ASSEGNANDOLE ALL’AD LAZZERINI. MA LA DECISIONE RESTA “CONGELATA” FINO ALL’8 NOVEMBRE: QUEL GIORNO SI RIUNISCE L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, CHE DOVRÀ DECIDERE SE CONFERMARE LA DECISIONE. IL MEF HA FRETTA DI CHIUDERE LA PRIVATIZZAZIONE, MA LA BATTAGLIA LEGALE CHE SI PROSPETTA DOPO IL BLITZ RISCHIA DI ESSERE UN BOOMERANG E RALLENTARE TUTTO…
“A LETTO LO CHIAMO BIONDA” - TRA ALESSANDRO CECCHI PAONE E IL SUO FIDANZATINO DI 23 ANNI SIMONE ANTOLINI LE COSE SEMBRANO ANDARE MOLTO BENE, DENTRO E FUORI LA CAMERA DA LETTO - IL DIVULGATORE RIVELA CHE TRA I DUE LA PASSIONE È FORTE: "FACCIAMO SESSO CINQUE VOLTE A SETTIMANA. IO REGGO BENE ANCORA" - MA QUAL È LA PARTE CHE IL GIORNALISTA PREFERISCE DEL SUO "PUER DELICATUS" 23ENNE? FACILE, "IL CULO" - SIMONE, INVECE, LA BUTTA IN CACIARA RISPONDENDO "LE GAMBE..." - CECCHI PAONE È STATO CONTATTATO DA SIMONE SU INSTAGRAM E DA LÌ SI È ACCESA LA SCINTILLA...
MARCO TARDELLI E MYRTA MERLINO SOTTO LE LENZUOLA – LUI: “SONO GELOSISSIMO DI LEI. MI DA’ FASTIDIO QUALUNQUE COSA. SONO STATO UN TRADITORE SERIALE, ORA NON LO SONO PIU’. SONO VECCHIO” – LEI: "MARCO È ANCHE DIVENTATO FAMOSO PER UN FLIRT CON MOANA POZZI…MA ORA SONO SUPERSICURA DI LUI, NON AVREI VOGLIA DI PASSARE UNA SERATA CON NESSUN ALTRO” - "I 40 ANNI DI INFERNO" DI MYRTA PRIMA DI TARDELLI CON “UN SENSO DI COMPETIZIONE PERENNE E IL MIO LAVORO VISTO SEMPRE COME UN INTRALCIO” (ALL’EX MARITO DOMENICO ARCURI FISCHIERANNO LE ORECCHIE) - E POI RIVELANO CHE SI SPOSERANNO A PANTELLERIA PERCHE’…
CAFONALINO A CAVALLO – AL “ROMA POLO CLUB” TRA STALLONI, AITANTI CAVALLERIZZI E SIGNORE IN TIRO È ANDATA IN SCENA LA SFILATA DI BENEFICENZA PER IL PROGETTO “ROSE ANGEL” DEL POLICLINICO UMBERTO I PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO – PRIMA DI UNA PARTITA DI POLO E DI UNA GRANDE MAGNATA AL BUFFET, MILENA MICONI, CON SPACCO VERTIGINOSO E MUTANDINA NERA IN BELLA VISTA, HA PRESENTATO LE MODELLE SULLA PASSERELLA IN ROSA – OSPITE D'ONORE L’ORGANIZZATRICE DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI E…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
LA FAME VIEN… STRESSANDOSI - CIRCA OTTO ITALIANI SU DIECI HANNO RIVELATO CHE, DI FRONTE ALLO STRESS, NON RIESCONO A CONTROLLARE LA FAME E S'INGOZZANO, ANCHE CON CIBI SPAZZATURA (MENTRE SOLO UNO SU CINQUE HA LAMENTATO UN CALO DELL'APPETITO) - UNO DEI BERSAGLI PREFERITI DELLA TENSIONE FISICA È L'APPARATO GASTRO-INTESTINALE E QUESTO PUÒ CAUSARE DISTURBI INTESTINALI E...