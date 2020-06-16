Sarri, Gattuso e Conte in versione femminile? Con l'applicazione che sta spopolando sui social network si può
sarri guardiola mourinho pioli fonseca ancelotti conte gasperini gattuso klopp simone inzaghi
FLASH! GASP SEMBRA LA LAGARDE DOPO LA DOCCIA, SARRI E’ LA RAGIONIERA ZITELLA, GUARDIOLA SUPER-GNOCCA! FACEAPP, TOCCA AGLI ALLENATORI: ECCO COME SONO ANCELOTTI, GATTUSO E CONTE IN VERSIONE FEMMINILE – MOURINHO PARE LA MELONI, KLOPP E’ UNA PROFESSORESSA LICENZIOSA O UNA SEGRETERIA PORCELLA, FONSECA IS THE NEW MARISA TOMEI, PIOLI UNA MICHELLE PFEIFFER MAIOLICATA – ECCO IL GIOCHINO CHE STA SPOPOLANDO SUI SOCIAL-
Sarri, Gattuso e Conte in versione femminile? Con l'applicazione che sta spopolando sui social network si può
sarri guardiola mourinho pioli fonseca ancelotti conte gasperini gattuso klopp simone inzaghi
BOSCHI D’AMORE! – TRA "MEB" E GIULIO BERRUTI IL FEELING È SEMPRE PIÙ INTENSO – DOPO LA CENA A LUME DI CANDELA E LA SCAMPAGNATA (CON I GENITORI DI LUI) A VILLA BORGHESE, I DUE PICCIONCINI SI SONO CONCESSI UNA ROMANTICA GITA IN MOTO AL MARE – L'ESCLUSIVA POSATISSIMA DI "CHI" – MA COME MAI NON SONO USCITI ALLO SCOPERTO?
MACQUARIE AGITA LE ACQUE - IL FONDO AUSTRALIANO VUOLE IL 50% DI OPEN FIBER IN MANO A ENEL: LA MOSSA POTREBBE SBLOCCARE I DUE ANNI DI CONTESA CHE HANNO VISTO PROTAGONISTA LA NUOVA SOCIETÀ DELLA FIBRA OTTICA (50% ENEL E 50% DI CDP) E TIM, CHE PURE HA NELL'AZIONARIATO LA CASSA DEPOSITI - OPEN FIBER VARREBBE TRA I 3 E I 6 MILIARDI, E STARACE NON POTRÀ NON SOTTOPORRE AL CDA UN'OFFERTA…
VIA I SEGGI DALLE SCUOLE? ORA IL PD E IL GOVERNO FANNO RETROMARCIA! LA PROPOSTA DELLA FORZISTA GELMINI, ADESSO PIACE A ZINGARETTI E A CONTE: “BELLA IDEA. STUDIAMO ALTERNATIVE” - MARIO RUSCONI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI DI ROMA E DEL LAZIO. “DA 10-15 ANNI CHIEDIAMO DI TOGLIERE LE CABINE ELETTORALI DALLE SCUOLE, NON SIAMO STATI MAI ASCOLTATI” – E LA MINISTRA AZZOLINA...
COPPE D'AGOSTO: MEJO DEL "MUNDIALITO"! – FORMULA RIVOLUZIONARIA PER CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE, ECCO LE FINAL EIGHT IN GARA SECCA – DUE TORNEI A ELIMINAZIONE DIRETTA (DOPO IL RITORNO DEGLI OTTAVI CHAMPIONS) - LISBONA (PER LA COPPA DELLE GRANDI ORECCHIE) E LA GERMANIA LE SEDI. DAL 6 AL 23 AGOSTO QUASI SEMPRE IN CAMPO…
CAFONALINO ‘ALDA’ FEDELTÀ – IL PALAZZO RHINOCEROS DELLA FONDAZIONE FENDI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA MOSTRA OMAGGIO A PASOLINI “E TU SPLENDI INVECE”, CON LE FOTO DI DINO PEDRIALI – ALL’ANTEPRIMA A INVITI CON TRAMONTO SUL CUPOLONE C’ERANO NINETTO DAVOLI E I SOLITI PARTY-GIANI ROMANELLI GUIDATI DA MARISELA FEDERICI…
LE RESTRIZIONI HANNO TRASFORMATO L’ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA IN UN INCUBO? IN SOCCORSO DEI FORTUNATI CHE HANNO ANCORA QUALCHE SOLDO IN TASCA PER PENSARE ALLE FERIE, ARRIVA LA MAPPA INTERATTIVA DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION: BASTA UN CLICK PER SCOPRIRE SE IL PAESE DOVE VOGLIAMO ANDARE CONSENTE L’ACCESSO E QUALI LIMITAZIONI SONO ANCORA IN VIGORE…
PERCHÉ GLI ANTIBIOTICI STANNO PERDENDO FORZA NELLA CURA DELLE INFEZIONI? – MILENA GABANELLI INDAGA SULLA RESISTENZA ALLE TERAPIE CHE FA 10MILA MORTI L’ANNO: “L'INDUSTRIA FARMACEUTICA HA FERMATO LA RICERCA PERCHÉ COSTAVA TROPPO" - "IN EUROPA, L’ITALIA È IL PAESE MESSO PEGGIO CON 21,4 DOSI AL GIORNO OGNI MILLE ABITANTI. GLI OSPEDALI NE SOMMISTRANO IN QUANTITÀ ECCESSIVA” – “E SICCOME VENGONO UTILIZZATI NEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI DI BOVINI, SUINI, POLLI, I RESIDUI ENTRANO NELLA CATENA ALIMENTARE E SVILUPPANO BATTERI RESISTENTI…” - VIDEO