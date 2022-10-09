Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. ?— Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022
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FLASH! – IKER, FACCE RIDE! CASILLAS DICE CHE GLI HANNO HACKERATO L’ACCOUNT TWITTER: È PER QUELLO CHE HA POSTATO QUEL MISTERIOSO “SPERO MI RISPETTERETE: SONO GAY” – HANNO VIOLATO ANCHE L’ACCOUNT DI PUYOL, CHE GLI AVEVA RISPOSTO: “È ORA DI RACCONTARE LA NOSTRA STORIA”. ERA UNO SCHERZO DI PESSIMO GUSTO E NON SANNO COME RIMEDIARE ALLA FIGURA DI MERDA?-
Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. ?— Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022
AVETE MAI SENTITO NOMINARE “L’INVOLTINO DI VENE BLU” E “IL GUERRIERO DELL’AMORE DALL’ELMO VIOLA”? SONO DUE MODI DI CHIAMARE IL PENE SECONDO "PLAYGIRL" - E’ UNA STORICA RIVISTA DEL 1973 CHE HA AVUTO ALTERNE FORTUNE PERCHÉ MAI È RIUSCITA A PARLARE ALLE DONNE DI SESSO IN MODO SCHIETTO - BARBARA COSTA: “GLI UOMINI NELLE FOTO VENIVANO PAGATI BENE, MA GUAI A DIRE UNA PAROLA SULLA LORO POSSIBILE NON ETEROSESSUALITÀ. PLAYGIRL I PENI LI TRUCCAVA, CON CERONE E FONDOTINTA, E TURGIDI LI IMMORTALAVA VIEPPIÙ IN PISCINA, NELL’ACQUA CON USO DI…”
“IL PD DEVE SCIOGLIERSI” – ANCHE CARLO DE BENEDETTI SI È ROTTO LE PALLE DI LETTA E COMPAGNI. OSPITE DI GRAMELLINI A “LE PAROLE”, SI È SCATENATO CONTRO ENRICHETTO: “SI È OCCUPATO DI CHI HA E NON DI CHI NON HA. UN PARTITO PROGRESSISTA CHE RAGIONA COSÌ È DESTINATO AL FALLIMENTO”. CHE DETTO DA UN MILIARDARIO CHE, SI MORMORA, AVEVA LA TESSERA NUMERO UNO DEL PD…
RUTTE NOTIZIE – L’OLANDA NON SOLO ROMPE IL CAZZO E BLOCCA OGNI DECISIONE IN UE, MA STA METTENDO DELIBERATAMENTE A REPENTAGLIO L’AUTONOMIA ENERGETICA DELL’EUROPA. COME? STA CHIUDENDO IL PIÙ GRANDE GIACIMENTO DI GAS DEL CONTINENTE, A GRONINGEN, CON LA SCUSA DEI DANNI STRUTTURALI DOVUTI AI PICCOLI TERREMOTI CAUSATI DALLE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE. L’IMPIANTO SARÀ CHIUSO NEI PROSSIMI ANNI, MA HA ANCORA 450 MILIARDI DI METRI CUBI DI RISERVE, CHE POTREBBERO AIUTARCI A RIDURRE LA DIPENDENZA DAL GAS RUSSO. MA PIUTTOSTO CHE SPENDERE 5 MILIARDI PER METTERE A NORMA L’AREA, IL PREMIER RUTTE HA DECISO DI SPEGNERE TUTTO…
“A SAMIR DICEVO ‘VEDIAMO SE ANCHE CON GLI UOMINI FA IL FIGO COME FA CON ME’” – BARBARA BOSCALI, L’ATTRICE PORNO CHE HA ORGANIZZATO LA TRAPPOLA AL SUO FIDANZATO, IL TRAPPER SIMBA LA RUE, AI CARABINIERI RACCONTA COME È ANDATA: “VOLEVO VENDICARMI PER LE UMILIAZIONI SUBITE. DOPO CHE È SUCCESSO QUEL FATTO CON IL RAGAZZO SEQUESTRATO, BABY TOUCHÉ, HO SCRITTO A UN SUO AMICO: ‘HO TUTTO CIÒ CHE PUÒ SERVIRE’” – “LUI MI HA RASSICURATO CHE AVREBBERO SOLO DATO UN PAIO DI SCHIAFFI A SIMBA. VOLEVO CHE…”
COMANDA IL NAPOLI: POKER ALLA CREMONESE, LA SQUADRA DI SPALLETTI IN VETTA DA SOLA. DECISIVO IL CHOLITO SIMEONE CHE ENTRA E SEGNA IL GOL DELL’1-2 AL 76ESIMO – IL NAPOLISTA: "QUESTA VITTORIA VALE MOLTO PIÙ DELLA GOLEADA DI AMSTERDAM CONTRO L’AJAX. IN UNA GIORNATA GRIGIA SI CAPISCE CHE IL NAPOLI E' DAVVERO FORTE. LA SQUADRA ERA STANCA MA NON SI È DISUNITA. LA SOLA BRUTTA NOTIZIA DI GIORNATA È..."
CAFONAL MONSTRE! – UN BOMBARDAMENTO DI ZIGOMI RIGONFI E COLATE DI BOTOX HANNO INVASO LA FESTA DI COMPLEANNO DI GIACOMO URTIS. PER FESTEGGIARE I 44 ANNI DEL CHIRURGO DEI VIP SI SONO RITROVATI LA PRINCIPESSA FAKE LULÙ SELASSIÉ, SANDROCCHIA MILO CON LE GUANCE SMALTATE CHE FACEVANO SCOPA CON QUELLE DI CARMEN RUSSO. NELLA GALLERIA DEGLI ORRORI FINISCONO PER DIRETTISSIMA LA GIACCA IN PELLE DI MASSIMO BOLDI, I CAPELLI DI GIUCAS CASELLA E… - LE PRIMAVERE SFIORITE DELLA CALDONAZZO E IL MISTERO DELLA COTONATISSIMA MARIA MONSE'
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
DIN DON, È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – NELLE ULTIME 24 ORE SONO STATI REGISTRATI 34.444 CONTAGI, IN NETTO CALO RISPETTO A IERI (MA È DOMENICA). I MORTI SONO STATI 41 E IL TASSO DI POSITIVITÀ È AL 20,2% - CRESCONO I RICOVERI ORDINARI (+210) E ANCHE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA (+25)