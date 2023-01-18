milan inter rafael leao milan inter edin dzeko MILAN INTER milan inter 2 milan inter 1 lautaro martinez alessandro bastoni
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FLASH – INZAGHI SE LA RIDE A RIAD! L’INTER STRAPAZZA IL MILAN NEL DERBY DI SUPERCOPPA: 3-0 – SEGNANO DIMARCO E DZEKO NEL PRIMO TEMPO, LAUTARO MARTINEZ NEL SECONDO – I ROSSONERI MAI VERAMENTE PERICOLOSI - QUARTA SUPERCOPPA IN QUATTRO FINALI PER SIMONE INZAGHI, LA SECONDA CON L’INTER – IL “CALCIO DEL FUTURO” IN ARABIA, TRA FUORIGIOCO SEMIAUTOMATICO E MAXI-RECUPERI...-
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A LUME DI CANDELA - MARIO CAUCCI, EX MARITO DI NOEMI BOCCHI, È "GESTITO" DA FABRIZIO CORONA (GIA’ NEMICO DI TOTTI E ILARY DAI TEMPI DEL CASO FLAVIA VENTO) - NEI GIORNI DEL FESTIVAL FEDEZ-FERRAGNI ALLOGGERANNO IN UNA BELLISSIMA VILLA SULLE COLLINE DI SANREMO - FRATELLI D'ITALIA PENSA A GIAN MARCO CHIOCCI PER IL TG1 DEL DOPO MAGGIONI - ELISABETTA GREGORACI SBARCA SU LA7 - RICORDATE IL GIORNALISTA PORCELLO SCOPERTO DA "LE IENE"? IN MOLTI SI CHIEDONO, COME MAI IL CORRIERE DELLA SERA NON HA RIPORTATO LA NOTIZIA? - IL CONDUTTORE RAI VA ALLO STADIO CON IL DIRIGENTE E CON IL MINISTRO…
DAGONEWS – BRUNO VESPA MEJO DELLA FARNESINA: E' LUI AD AVER MESSO IN CONTATTO GIORGIA MELONI E ZELENSKY - L'OBIETTIVO E' APPARECCHIARE LA FUTURA VISITA DELLA DUCETTA A KIEV - CHI HA GLI OCCHI SU KIEV, CIOE' GLI AMERICANI, NON CAPISCONO COME SI MUOVE L'ITALIA: SERVE UN GIORNALISTA A FARE DA TRAMITE TRA UN CAPO DI STATO E UN CAPO DI GOVERNO? - IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI NON ERA A CONOSCENZA DELL'INTERMEDIAZIONE DI VESPA (IL CUI RUOLO INIZIA A FAR MUGUGNARE IL CERCHIO MAGICO DI GIORGIA)
CI VOLEVA UN GOVERNO SOVRANISTA PER (S)VENDERE ALITALIA AI TEDESCHI! – È ARRIVATA L’OFFERTA DI LUFTHANSA PER ACQUISIRE, INIZIALMENTE, UNA QUOTA DI MINORANZA DI “ITA”: “ABBIAMO PRESENTATO UNA LETTERA DI INTENTI AL MINISTERO DELL’ECONOMIA ITALIANO. QUALORA LE PARTI DECIDANO DI FIRMARE IL MEMORANDUM D’INTESA, ULTERIORI NEGOZIATI SARANNO CONDOTTI SU BASE ESCLUSIVA”. INSOMMA LA TELENOVELA CONTINUA!
“NON VOGLIO COINVOLGERTI IN QUESTO LABIRINTO” – TUTTI I BOLLORI DI MATTEO MESSINA DENARO, IL BOSS CHE NEGLI ANNI DI LATITANZA NON SI È FATTO MANCARE DONNE E TROMBATE: LA PASSIONE PER L’AUSTRIACA PER LA QUALE UCCISE UN DIRETTORE D’ALBERGO, LA FUGACE RELAZIONE CON LA MADRE DELLA FIGLIA – LA FIAMMA MOLLATA CON UNA LETTERA PERCHÉ RIMPIAZZATA CON UNA NUOVA DONNA E LA SVENTURATA CHE, IN PREDA ALLA FOLLIA, QUASI LO “CONSEGNÒ” ALLA POLIZIA…
"ANCHE IO HO PAURA" – DOPO DINO BAGGIO, ANCHE MASSIMO BRAMBATI, EX DIFENSORE DI BARI E EMPOLI, TORNA SULLA QUESTIONE DOPING DOPO LE MORTI DI VIALLI E MIHAJLOVIC: "VENTI ANNI FA RICEVETTI UNA LETTERA DELLA FIGC CHE MI MINACCIAVA PERCHÉ AVEVO DETTO IN TV CHE PRENDEVO MICOREN COME CARAMELLE E AVEVO PRESTAZIONI ECCEZIONALI - PRIMA DELLA PARTITA PRENDEVO L'ANEMINA E SENTIVO GLI EFFETTI. ALCUNI ALLENATORI SI INCAZZAVANO SE..."
“VIVI” PER SEMPRE – ALL’AUDITORIUM DI ROMA, UNA SERATA PER RICORDARE VIVIEN “VIVI” BUARON, CO-PRESIDENTE DELLA “JERUSALEM FOUNDATION ITALIA”, SCOMPARSA LO SCORSO AGOSTO – SUL PALCO, ANNA FOGLIETTA BIANCOVESTITA STILE VESTALE. IN PLATEA L'AMBASCIATORE ISRAELIANO ALON BAR, UMBERTO VATTANI, MICHELA DI BIASE E DARIO FRANCESCHINI, LORENA BIANCHETTI, LUISA TODINI, NOVELLA CALLIGARIS, MAURIZIO CAPRARA, L'INTRAMONTABILE FASCINO DI GABRIELLA FARINON CON LA FIGLIA BARBARA MODESTI… – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
MEGLIO VECCHI CHE MORTI – VITTORIO FELTRI RISPONDE A MASSIMO FINI, SECONDO CUI GLI ANZIANI DEVONO PENTIRSI DI ESSERE TALI PERCHÉ SONO UN DISTURBO PER SE STESSI E PER LA SOCIETÀ – IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”: “LA QUESTIONE È UN’ALTRA. STARE AL MONDO SPESSO È UNA FATICA E PURE UNA ROTTURA DI SCATOLE ANCHE PER LA GENTE GIOVANE E DI MEZZA ETÀ. MA È FATALE CHE CHI METTE PIEDE SULLA TERRA POI CI VOGLIA RESTARE A TUTTI I COSTI. IL TRAPASSO SPAVENTA TANTO I GIOVANI QUANTO I NONNI. IO AMO I VECCHI PERCHE’...”