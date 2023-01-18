FLASH – INZAGHI SE LA RIDE A RIAD! L’INTER STRAPAZZA IL MILAN NEL DERBY DI SUPERCOPPA: 3-0 – SEGNANO DIMARCO E DZEKO NEL PRIMO TEMPO, LAUTARO MARTINEZ NEL SECONDO – I ROSSONERI MAI VERAMENTE PERICOLOSI - QUARTA SUPERCOPPA IN QUATTRO FINALI PER SIMONE INZAGHI, LA SECONDA CON L’INTER – IL “CALCIO DEL FUTURO” IN ARABIA, TRA FUORIGIOCO SEMIAUTOMATICO E MAXI-RECUPERI...

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A LUME DI CANDELA - MARIO CAUCCI, EX MARITO DI NOEMI BOCCHI, È "GESTITO" DA FABRIZIO CORONA (GIA’ NEMICO DI TOTTI E ILARY DAI TEMPI DEL CASO FLAVIA VENTO) - NEI GIORNI DEL FESTIVAL FEDEZ-FERRAGNI ALLOGGERANNO IN UNA BELLISSIMA VILLA SULLE COLLINE DI SANREMO - FRATELLI D'ITALIA PENSA A GIAN MARCO CHIOCCI PER IL TG1 DEL DOPO MAGGIONI - ELISABETTA GREGORACI SBARCA SU LA7 - RICORDATE IL GIORNALISTA PORCELLO SCOPERTO DA "LE IENE"? IN MOLTI SI CHIEDONO, COME MAI IL CORRIERE DELLA SERA NON HA RIPORTATO LA NOTIZIA? - IL CONDUTTORE RAI VA ALLO STADIO CON IL DIRIGENTE E CON IL MINISTRO…

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DAGONEWS – BRUNO VESPA MEJO DELLA FARNESINA: E' LUI AD AVER MESSO IN CONTATTO GIORGIA MELONI E ZELENSKY - L'OBIETTIVO E' APPARECCHIARE LA FUTURA VISITA DELLA DUCETTA A KIEV - CHI HA GLI OCCHI SU KIEV, CIOE' GLI AMERICANI, NON CAPISCONO COME SI MUOVE L'ITALIA: SERVE UN GIORNALISTA A FARE DA TRAMITE TRA UN CAPO DI STATO E UN CAPO DI GOVERNO? - IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI NON ERA A CONOSCENZA DELL'INTERMEDIAZIONE DI VESPA (IL CUI RUOLO INIZIA A FAR MUGUGNARE IL CERCHIO MAGICO DI GIORGIA)

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“VIVI” PER SEMPRE – ALL’AUDITORIUM DI ROMA, UNA SERATA PER RICORDARE VIVIEN “VIVI” BUARON, CO-PRESIDENTE DELLA “JERUSALEM FOUNDATION ITALIA”, SCOMPARSA LO SCORSO AGOSTO – SUL PALCO, ANNA FOGLIETTA BIANCOVESTITA STILE VESTALE. IN PLATEA L'AMBASCIATORE ISRAELIANO ALON BAR, UMBERTO VATTANI, MICHELA DI BIASE E DARIO FRANCESCHINI, LORENA BIANCHETTI, LUISA TODINI, NOVELLA CALLIGARIS, MAURIZIO CAPRARA, L'INTRAMONTABILE FASCINO DI GABRIELLA FARINON CON LA FIGLIA BARBARA MODESTI… – FOTO BY DI BACCO

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MEGLIO VECCHI CHE MORTI – VITTORIO FELTRI RISPONDE A MASSIMO FINI, SECONDO CUI GLI ANZIANI DEVONO PENTIRSI DI ESSERE TALI PERCHÉ SONO UN DISTURBO PER SE STESSI E PER LA SOCIETÀ – IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”: “LA QUESTIONE È UN’ALTRA. STARE AL MONDO SPESSO È UNA FATICA E PURE UNA ROTTURA DI SCATOLE ANCHE PER LA GENTE GIOVANE E DI MEZZA ETÀ. MA È FATALE CHE CHI METTE PIEDE SULLA TERRA POI CI VOGLIA RESTARE A TUTTI I COSTI. IL TRAPASSO SPAVENTA TANTO I GIOVANI QUANTO I NONNI. IO AMO I VECCHI PERCHE’...”