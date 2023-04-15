FLASH! – LAPO ELKANN SU TWITTER SBOTTA E PROVA A DARE LA CARICA AL TEAM FERRARI, CHE ANCHE QUEST’ANNO STA COLLEZIONANDO FIGURACCE A TUTTO GAS IN FORMULA UNO: LA FERRARI HA BISOGNO DI SERIETÀ E SQUADRA VINCENTE, NEI BOX E FUORI. È ORA DI DARCI UNA SVEGLIATA BASTA CON POLITICA E GIOCHINI. COSÌ NON SI VINCERA MAI…”

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“A STARE SUL CAZZO PERCHÉ MI PIACE VINCERE CI SONO ABITUATA” – FEDERICA PELLEGRINI SI CONFERMA CAMPIONESSA DI SIMPATIA E SUI SOCIAL ATTACCA CHI CRITICA LEI E IL MARITO, MATTEO GIUNTA, PER L’ELIMINAZIONE DI MARTINA COLOMBARI E IL FIGLIO DA “PECHINO EXPRESS”: SECONDO GLI SPETTATORI, L’AVREBBERO FATTO SOLO PER FAR FUORI UNA COPPIA FORTE E “COMPETITIVA” PER IL SUCCESSO FINALE. I COMMENTI SI SONO SPRECATI: “QUALCUNO LE DICA CHE NON SIAMO ALLE OLIMPIADI”; “IPOCRITA”, “FALSA COME UNA MONETA DA 3 EURO”. E LEI HA RISPOSTO A MEZZO SOCIAL… - VIDEO

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SILENZIO, PARLA ARIANNA MELONI! – LA SORELLA DI GIORGIA, MOGLIE DEL MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, COMMENTA PER LA PRIMA VOLTA, CON “IL FOGLIO”, IL “GOSSIP” SU RACHELE SILVESTRI, LA DEPUTATA DI FDI “COSTRETTA” A FARE IN TEST DEL DNA AL FIGLIO (MAI MOSTRATO, MA SOLO COMUNICATO) – TRA LE MOLTE VOCI DI PALAZZO, INFATTI, CI SAREBBE STATO CHI HA TIRATO IN BALLO IL NOME DI “LOLLO”: “SÌ, ANCHE QUESTA ABBIAMO DOVUTO SOPPORTARE, MA ABBIAMO LE SPALLE LARGHE. PECCATO CHE NESSUN GIORNALE ABBIA SCRITTO IN MANIERA CHIARA UNA COSA DEL GENERE. COSÌ SAREMMO ANDATI IN VACANZA CON I SOLDI DEL RISARCIMENTO DELLE QUERELE. ANZI…”

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