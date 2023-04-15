La Ferrari ? ha Bisogno di ?Serietà e Squadra Vincente nei Box e Fuori è ora di darci una SVEGLIATA basta con politica e giochini così non si VINCERÀ MAI !!!!!!!!!! pic.twitter.com/rKu8sdNR5d— Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 15, 2023
FLASH! – LAPO ELKANN SU TWITTER SBOTTA E PROVA A DARE LA CARICA AL TEAM FERRARI, CHE ANCHE QUEST’ANNO STA COLLEZIONANDO FIGURACCE A TUTTO GAS IN FORMULA UNO: LA FERRARI HA BISOGNO DI SERIETÀ E SQUADRA VINCENTE, NEI BOX E FUORI. È ORA DI DARCI UNA SVEGLIATA BASTA CON POLITICA E GIOCHINI. COSÌ NON SI VINCERA MAI…”-
La Ferrari ? ha Bisogno di ?Serietà e Squadra Vincente nei Box e Fuori è ora di darci una SVEGLIATA basta con politica e giochini così non si VINCERÀ MAI !!!!!!!!!! pic.twitter.com/rKu8sdNR5d— Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 15, 2023
“A STARE SUL CAZZO PERCHÉ MI PIACE VINCERE CI SONO ABITUATA” – FEDERICA PELLEGRINI SI CONFERMA CAMPIONESSA DI SIMPATIA E SUI SOCIAL ATTACCA CHI CRITICA LEI E IL MARITO, MATTEO GIUNTA, PER L’ELIMINAZIONE DI MARTINA COLOMBARI E IL FIGLIO DA “PECHINO EXPRESS”: SECONDO GLI SPETTATORI, L’AVREBBERO FATTO SOLO PER FAR FUORI UNA COPPIA FORTE E “COMPETITIVA” PER IL SUCCESSO FINALE. I COMMENTI SI SONO SPRECATI: “QUALCUNO LE DICA CHE NON SIAMO ALLE OLIMPIADI”; “IPOCRITA”, “FALSA COME UNA MONETA DA 3 EURO”. E LEI HA RISPOSTO A MEZZO SOCIAL… - VIDEO
SILENZIO, PARLA ARIANNA MELONI! – LA SORELLA DI GIORGIA, MOGLIE DEL MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, COMMENTA PER LA PRIMA VOLTA, CON “IL FOGLIO”, IL “GOSSIP” SU RACHELE SILVESTRI, LA DEPUTATA DI FDI “COSTRETTA” A FARE IN TEST DEL DNA AL FIGLIO (MAI MOSTRATO, MA SOLO COMUNICATO) – TRA LE MOLTE VOCI DI PALAZZO, INFATTI, CI SAREBBE STATO CHI HA TIRATO IN BALLO IL NOME DI “LOLLO”: “SÌ, ANCHE QUESTA ABBIAMO DOVUTO SOPPORTARE, MA ABBIAMO LE SPALLE LARGHE. PECCATO CHE NESSUN GIORNALE ABBIA SCRITTO IN MANIERA CHIARA UNA COSA DEL GENERE. COSÌ SAREMMO ANDATI IN VACANZA CON I SOLDI DEL RISARCIMENTO DELLE QUERELE. ANZI…”
I FONDI PUNTANO A SCARONI – LA PRESENTAZIONE DELLA TERZA LISTA PER IL CDA DI ENEL, DA PARTE DEI FONDI, È UN MESSAGGIO AL PRESIDENTE DESIGNATO DAL GOVERNO, CHE SCONTA I SUOI VECCHI RAPPORTI (E LE OPERAZIONI DISCUTIBILI) CON LA RUSSIA, QUANDO ERA CAPO DI ENI– IL CAPOFILA DELLA CORDATA È IL LITUANO ZACH MECELIS, FONDATORE DEL FONDO COVALIS. L’OBIETTIVO È SUPERARE LA SOGLIA DI ACCESSO ALL’ASSEMBLEA E CERCARE DI AVERE UN RAPPRESENTANTE DI MINORANZA IN CDA…
BELEN È IN QUARANTENA E PUÒ FARE QUELLO CHE LE RIESCE MEGLIO: PUBBLICARE FOTO PEPERINE SUI SOCIAL! – DOPO ESSERE RISULTATA POSITIVA AL COVID, E AVER SALTATO L’ULTIMA PUNTATA DELLE “IENE”, LA SHOWGIRL, ANNOIATA E TUTTA DA SOLA A CASA, SI È MESSA A PROVARE I BIKINI STRIMINZITI DELLA SUA COLLEZIONE. E POI, VIA CON I SELFIE! PRIMA FRONTALE, POI LATERALE, INFINE: MEGA ZOOMATA SUL LATO B...
CHE BEFFA! SINNER ILLUDE MA IN FINALE A MONTECARLO CI VA RUNE - JANNIK VINCE IL PRIMO SET 6-1 POI MA POI SUBISCE LA VARIETÀ DI GIOCO DEL 19ENNE DANESE CHE VIENE FUORI ALLA DISTANZA, LITIGA COL PUBBLICO, PROVOCA MA ALLA FINE LA SPUNTA 7-5 AL TERZO SET - DOMANI RUNE GIOCA CON RUBLEV PER IL SECONDO TITOLO MASTERS 1000 DELLA CARRIERA…
CAFONALINO A SEI ZAMPE – CLAUDIO DESCALZI ERA COSÌ SICURO DELLA CONFERMA COME AD DI ENI CHE IERI POMERIGGIO, MENTRE USCIVANO LE AGENZIE SUL RINNOVO DEI VERTICI DELLE PARTECIPATE, ERA TUTTO RILASSATO A PARLARE A UN CONVEGNO ALLA LUISS – “IO KINGMAKER DELLE NOMINE? NON SAPEVO NEPPURE SE SAREI STATO NOMINATO IO, PENSATE CHE DOPO 43 ANNI IN ENI, ALLA MIA ETÀ, MI POSSA ESSERE OCCUPATO DI ALTRE SOCIETÀ?”
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
I VACCINI "MRNA" CONTRO I TUMORI POTRANNO CURARE IL CANCRO A POLMONI, STOMACO, COLON E IN PARTE DEL SENO – IL MICROBIOLOGO RINO RAPPUOLI SPIEGA COME FUNZIONERANNO: “È UN FARMACO CHE RISVEGLIA I LINFOCITI T, I QUALI IN PRESENZA DI UN TUMORE SOLITAMENTE SI ADDORMENTANO E CHE COSÌ VENGONO INVECE NUOVAMENTE SCAGLIATI CONTRO LE CELLULE TUMORALI. QUESTO PERÒ È UN TIPO DI ANTICORPO CHE FUNZIONA SOLO PER ALCUNI TIPI DI CANCRO E CHE HA DEI LIMITI D'EFFICACIA"