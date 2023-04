“A STARE SUL CAZZO PERCHÉ MI PIACE VINCERE CI SONO ABITUATA” – FEDERICA PELLEGRINI SI CONFERMA CAMPIONESSA DI SIMPATIA E SUI SOCIAL ATTACCA CHI CRITICA LEI E IL MARITO, MATTEO GIUNTA, PER L’ELIMINAZIONE DI MARTINA COLOMBARI E IL FIGLIO DA “PECHINO EXPRESS”: SECONDO GLI SPETTATORI, L’AVREBBERO FATTO SOLO PER FAR FUORI UNA COPPIA FORTE E “COMPETITIVA” PER IL SUCCESSO FINALE. I COMMENTI SI SONO SPRECATI: “QUALCUNO LE DICA CHE NON SIAMO ALLE OLIMPIADI”; “IPOCRITA”, “FALSA COME UNA MONETA DA 3 EURO”. E LEI HA RISPOSTO A MEZZO SOCIAL… - VIDEO