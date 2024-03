DAGOREPORT - UCRAINA, BANDIERA BIANCA LA SVENTOLERÀ - CIÒ CHE HA DETTO BERGOGLIO È BEN A CONOSCENZA DI TUTTI I LEADER MONDIALI: LA SITUAZIONE SI È TALMENTE AGGRAVATA CHE SE NON VENGONO INVIATI AEREI E ARMI SOFISTICATE A ZELENSKY, ENTRO UN MESE L’UCRAINA SOCCOMBERA'. ALTRIMENTI, L’UNICA VIA È NEGOZIARE CON LA RUSSIA. MA IN EUROPA E NEGLI USA SONO TUTTI TROPPO IMPEGNATI A PENSARE ALLE ELEZIONI - “I NEGOZIATI NON SONO MAI UNA RESA’’, HA DETTO FRANCESCO. ‘’È IL CORAGGIO DI NON PORTARE UN PAESE AL SUICIDIO" - VIOLENTISSIMA FINO ALL'INSULTO LA REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI UCRAINO, DMYTRO KULEBA, CHE HA TIRATO IN BALLO LA COLLABORAZIONE CHE AVVENNE DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE TRA ALCUNI ESPONENTI DELLA CHIESA CATTOLICA DI ROMA E LE FORZE NAZISTE: “QUANDO SI TRATTA DELLA BANDIERA BIANCA, CONOSCIAMO QUESTA STRATEGIA DEL VATICANO DALLA PRIMA METÀ DEL XX SECOLO. INVITO A EVITARE DI RIPETERE GLI ERRORI DEL PASSATO E A SOSTENERE IL POPOLO UCRAINO NELLA GIUSTA LOTTA PER LA PROPRIA VITA”