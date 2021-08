SORPRESA! IL MONTE DEI PASCHI RIMANE IN UTILE E SCODELLA LA MIGLIOR SEMESTRALE DEGLI ULTIMI 5 ANNI: AL 30 GIUGNO 2021 IL RISULTATO OPERATIVO NETTO È POSITIVO PER 327 MILIONI DI EURO. FESTEGGIA IL TESORO, CHE PAGHERÀ MENO LA DOTE A UNICREDIT PER LA FUSIONE - I BUONI DATI COMUNQUE NON BASTANO A FAR DIMENTICARE I GUAI DI MPS: IL TOTALE DELL’ATTIVO SCENDE DDEL 3,1% E I CREDITI DETERIORATI SALGONO A 4,2 MILIARDI, CIOÈ GLI INDICATORI CHE HANNO SPINTO LA BCE A PIAZZARE IL MONTE IN FONDO ALLA CLASSIFICA DELLE BANCHE EUROPEE...