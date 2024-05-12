FLASH - NON DITE A GERRY CARDINALE CHE LA POTENTISSIMA (PER LUI) COMUNICATRICE DI RED BIRD E ELLIOTT, MARCELLA VERINI, È ANCHE QUELLA DI PIMCO, APPENA CORSA IN SALVATAGGIO DI ZHANG. VERINI SI ERA GIÀ BECCATA UN ARTICOLO AL VETRIOLO DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA GAZZETTA STEFANO BARIGELLI, MA ERA RIUSCITA A RIMANERE AL SUO POSTO, NONOSTANTE IL SUO RAPPORTO CON FURLANI SIA DA TEMPO SCRICCHIOLANTE. ODIATA ANCHE DALLA STRUTTURA INTERNA, ORMAI VICINA AGLI 80, LA EX MOGLIE DEL GIORNALISTA DELLA GAZZA ALBERTO CERRUTI REGNA SOVRANA SULLA (PESSIMA) COMUNICAZIONE DI RED BIRD. IL DUBBIO A MILANO È CHE NESSUNO TRADUCA IN INGLESE PER GERRY QUELLO CHE ESCE SULLA STAMPA ITALIANA…
gerry cardinalemarcella verinigerry cardinalegerry cardinale di redbird 2giorgio furlanigerry cardinale di redbird 3giorgio furlanigerry cardinale di redbird 4Gerry CardinaleGerry CardinaleGERRY CARDINALE IN PIAZZA A FESTEGGIARE IL MILANPAUL SINGER E GERRY CARDINALE PAUL SINGER E GERRY CARDINALE E GORDON SINGER