13 feb 2024 11:59

FLASH! NUOVO CAPITOLO DELLA FAIDA ADANI VS ALLEGRI -UN UTENTE SCRIVE SU “X” DOPO LA SCONFITTA DELLA JUVE CONTRO L’UDINESE: CON MAX SULLA PANCHINA BIANCONERA NON C’E’ FUTURO. CI COSTRINGETE A DARE RAGIONE A ADANI – L’EX DIFENSORE NON PERDE L’OCCASIONE E PIAZZA LA ZAMPATA: “NON DATE RAGIONE A ME CHE POI NON HO INTERESSE A AVERLA MA A PADRE TEMPO”