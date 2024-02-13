Nooo, non a me, che poi non ho interesse ad averla. A Padre Tempo ? https://t.co/yvpoKKyppW— Daniele Adani (@leleadani) February 13, 2024
FLASH! NUOVO CAPITOLO DELLA FAIDA ADANI VS ALLEGRI -UN UTENTE SCRIVE SU “X” DOPO LA SCONFITTA DELLA JUVE CONTRO L’UDINESE: CON MAX SULLA PANCHINA BIANCONERA NON C’E’ FUTURO. CI COSTRINGETE A DARE RAGIONE A ADANI – L’EX DIFENSORE NON PERDE L’OCCASIONE E PIAZZA LA ZAMPATA: “NON DATE RAGIONE A ME CHE POI NON HO INTERESSE A AVERLA MA A PADRE TEMPO”-
Nooo, non a me, che poi non ho interesse ad averla. A Padre Tempo ? https://t.co/yvpoKKyppW— Daniele Adani (@leleadani) February 13, 2024
FLASH! - JOE BIDEN NON VUOLE LASCIARE LA CASA BIANCA SENZA PRIMA AVER PORTATO A CASA UN TROFEO: LA PACE IN MEDIO ORIENTE - UN OBIETTIVO CHE EVITEREBBE IL VOTO AI REPUBBLICANI DELLA COMUNITA' EBRAICA AMERICANA - CON LE CONTINUE MISSIONI DI BLINKEN, BIDEN STA FACENDO IL POSSIBILE PER METTERE AL MURO NETANYAHU. MA IL LEADER ISRAELIANO, AL PARI DI PUTIN, RIFIUTA IL TAVOLO DELLE TRATTATIVE: AMBEDUE SPERANO CHE ARRIVI DONALD TRUMP....
FLASH! – IL RISIKO BANCARIO NON DORME MAI. A MILANO SI RINCORRONO VOCI DI POUR-PARLER TRA IL BOSS DI UNICREDIT, ANDREA ORCEL, E IL CAPATAZ DI BPM, GIUSEPPE CASTAGNA - GIA’ FATTA FALLIRE NEL 2022 DAGLI ‘’AMICI DEGLI AMICI’’ L’OPA DI UNICREDIT SU BPM, SUL FINIRE DEL 2023 ORCEL NON AVREBBE ACQUISITO IL 9,18% DI CREDIT AGRICOLE IN BPM, GIUDICANDO ESOSO IL COSTO DELL'OPERAZIONE - ORA TRA ORCEL E CASTAGNA LE VECCHIE DIVERGENZE SEMBRANO TRAMONTATE, DICONO. SARA' PER LE INDISCREZIONI CHE DANNO SERGIO ERMOTTI DIMISSIONARIO DA UBS IL PROSSIMO ANNO? AH, SAPERLO...
PALENZONA ON FIRE - TROVATO L’ACCORDO CON GUZZETTI - RINUNCIANDO A DAR BATTAGLIA SU ACRI HA INTASCATO LA PRESIDENZA DI CDP - “FURBIZIO” PALENZONA ORA DEVE CONVINCERE IL SUO CANDIDATO GAETANO MICCICHE' AD ACCETTARLA. SARA' DURA PERCHE' IL COMPENSO DI 240MILA EURO NON E' GRANCHE' PER IL TENORE DI VITA DEL PRESIDENTE DI IMI-INTESA - COME ALTERNATIVA, AFFIORA L'EX UNICREDIT GIUSEPPE GHIZZONI – PALENZONA DELLE MERAVIGLIE: STORIA DI UN POTERE LUNGO TRENT’ANNI…
CANZONI E FORCONI - DAVANTI AL PRIMO VERO STRAPPO DI UNA CATEGORIA A LEI FEDELISSIMA, QUELLI DEGLI AGRICOLTORI, LA DUCETTA, GIÀ IN CALO DI CONSENSI, SI FA CONCAVA E CONVESSA, DI LOTTA E DI GOVERNO, A SINISTRA ANCORA UNA VOLTA SOLO SILENZIO - GIANNINI: ‘’CI SONO LE EUROPEE ALLE PORTE, CHE LA SPINGONO A UNA CANDIDATURA DA CAPOLISTA OVUNQUE. C’È UN SALVINI IN CADUTA LIBERA E IN MODALITÀ PRE-PAPEETE CHE LA SCONFESSA SU TUTTO, LA SABOTA SUL FRECCIANERA ROMA-SANREMO, LA SCAVALCA SULLE CONCESSIONI AI CONTADINI, LA SFRUCULIA SUGLI AFFETTI PIÙ CARI, ASFALTANDO IL MINISTRO-COGNATO. EBBENE, DAVANTI A TANTO BORDELLO, AVETE NOTIZIE DEL PD DI ELLY SCHLEIN?’’
FLASH! - PROFUMO DI FIORI D'ARANCIO PER ANGELICA DONATI, FIGLIA 37ENNE DI MILLY CARLUCCI, E IL 58ENNE PRINCIPE FABIO BORGHESE? - LEI: RAMPANTE IMPRENDITRICE E MANAGER, RECENTEMENTE ENTRATA NEL CDA DI TERNA - LUI: EREDE DELLA DINASTIA DI PAPA PAOLO V, GIA' CONIUGATO CON TRE FIGLI CON JACARANDA FALCK CARACCIOLO, EX DI YVONNE SCIO' E DI CLAUDIA GERINI - TUTTO OK? MACCHE': DICONO CHE LA RELAZIONE NON ABBIA IL GRADIMENTO DELLA FAMIGLIA CARLUCCI-DONATI...