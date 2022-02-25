FLASH! AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE L’ATALANTA PESCA IL BAYER LEVERKUSEN DI SCHICK - IL BARCELLONA TROVA I TURCHI DEL GALATASARAY. SIVIGLIA CONTRO IL WEST HAM, C’E’ ANCHE PORTO-LIONE – IN CONFERENCE LEAGUE VA BENE ALLA ROMA CHE TROVA IL VITESSE (MA OCCHIO AL BOMBER OPENDA)

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"LA GUERRA? IO SO COSA SIGNIFICA" – SINISA MIHAJLOVIC LASCIA LA CONFERENZA STAMPA COMMOSSO PRIMA DELLA PARTITA CONTRO LA SALERNITANA - "LA GUERRA LA FANNO I RICCHI MA SONO I POVERI A MORIRE. RICORDO AL MIO PAESE, VINCEMMO LA COPPA DEI CAMPIONI E C’ERA LA GUERRA. QUANDO VINCEMMO CON LA LAZIO LO SCUDETTO BOMBARDAVANO. IO SPERAVO SEMPRE CHE…” – NEL  LIBRO RACCONTA: "IN UNA GUERRA NON C’È IL BIANCO E IL NERO. IL COLORE PREDOMINANTE È IL ROSSO. DEL SANGUE DEGLI INNOCENTI - VIDEO 

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