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FLASH! AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE L’ATALANTA PESCA IL BAYER LEVERKUSEN DI SCHICK - IL BARCELLONA TROVA I TURCHI DEL GALATASARAY. SIVIGLIA CONTRO IL WEST HAM, C’E’ ANCHE PORTO-LIONE – IN CONFERENCE LEAGUE VA BENE ALLA ROMA CHE TROVA IL VITESSE (MA OCCHIO AL BOMBER OPENDA)-
LE SANZIONI “LIGHT” CONTRO LA RUSSIA RIANIMANO I MERCATI - LA BORSA DI MILANO È POSITIVA, ANCHE SE RIDUCE IL RIALZO INIZIALE (0,4%). MOSCA AVANZA DEL 14,44% E IL RUBLO RECUPERA SUL DOLLARO E SULL’EURO - IN POSITIVO I FUTURE SULLE MATERIE PRIME, MA LE QUOTAZIONI DEL PETROLIO CONTINUANO A CRESCERE, COSÌ COME IL PREZZO DEL FRUMENO, AI MASSIMI DAL 2008 - CONTRATTAZIONI IN CALO INVECE PER IL GAS
"LA GUERRA? IO SO COSA SIGNIFICA" – SINISA MIHAJLOVIC LASCIA LA CONFERENZA STAMPA COMMOSSO PRIMA DELLA PARTITA CONTRO LA SALERNITANA - "LA GUERRA LA FANNO I RICCHI MA SONO I POVERI A MORIRE. RICORDO AL MIO PAESE, VINCEMMO LA COPPA DEI CAMPIONI E C’ERA LA GUERRA. QUANDO VINCEMMO CON LA LAZIO LO SCUDETTO BOMBARDAVANO. IO SPERAVO SEMPRE CHE…” – NEL LIBRO RACCONTA: "IN UNA GUERRA NON C’È IL BIANCO E IL NERO. IL COLORE PREDOMINANTE È IL ROSSO. DEL SANGUE DEGLI INNOCENTI - VIDEO
CAFONALINO - SALVINI PROVA A TIRARE LA VOLATA AI "SUOI" REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: QUALE MIGLIOR OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO DI SALLUSTI E PALAMARA, "LOBBY E LOGGE"? "SIAMO DI FRONTE A UN'OCCASIONE STORICA", HA DETTO IL "CAPITONE" - PRESENTI MYRTA MERLINO, CHE MODERAVA L'INCONTRO, IL SUO TARDELLI, NICOLA MORRA, RENATA POLVERINI, LUCA BARBARESCHI, FRANCESCA FAGNANI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
NON C’È TEMPO PER L’INFARTO – L’UNICO MODO PER BATTERE UN ATTACCO DI CUORE È AGIRE REPENTINAMENTE DOPO I PRIMI SINTOMI: SECONDO UNO STUDIO DEL “JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY”, NEL 27.9% DEI PAZIENTI TRATTATI TARDIVAMENTE LA MORTALITÀ A TRE ANNI DI DISTANZA È PIÙ ELEVATA. NEL 23.3% CI SONO DEI REINFARTI – MA IN PANDEMIA LA MORTALITÀ È QUASI TRIPLICATA A CAUSA DI…