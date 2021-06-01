FLASH! A PARIGI MUSETTI E' AVANTI DUE SET (7-6; 7-6) A ZERO CONTRO DJOKOVIC. MA LA PARTITA E’ ANCORA LUNGHISSIMA...

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GIRO DE VITO - IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA, APPENA PASSATO A “FORZA ITALIA” SGANCIA UNA BOMBETTA SULLA RAGGI: "IN QUESTO MOMENTO IL MOVIMENTO NON HA LA MAGGIORANZA. HANNO 24 CONSIGLIERI SU 49, SINDACA COMPRESA. MOLTI SEGUIRANNO LA MIA DECISIONE E..." – “BERLUSCONI È DECISAMENTE MEGLIO DI BEPPE GRILLO. CONTE? NON HO ANCORA CAPITO BENE COSA SIA. QUALCUNO DALL'ALTO HA DECISO CHE DOVESSE ESSER IL CAPO, POI CI SONO STATI I VIDEO DEL CAPO 'ELEVATO' O SEDICENTE TALE” - VIDEO

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