FLASH - UNA PARTITONA DEGNA DI UNA FINALE OLIMPICA! DOPO 1 ORA E 33 MINUTI DI BATTAGLIA SU OGNI PALLINA DJOKOVIC VINCE IL PRIMO SET AL TIE BREAK CONTRO ALCARAZ...-
FLASH - UNA PARTITONA DEGNA DI UNA FINALE OLIMPICA! DOPO 1 ORA E 33 MINUTI DI BATTAGLIA SU OGNI PALLINA DJOKOVIC VINCE IL PRIMO SET AL TIE BREAK CONTRO ALCARAZ...-
FLASH! - DAGO-RETROSCENA SULLA TASSA DI SOLIDARIETA' A SPESE DI BANCHE E ASSICURAZIONI - UNA VOLTA CHE IL BALDO FAZZOLARI HA CHIESTO AI DIRIGENTI DEL MINISTERO DEL TESORO UNO STUDIO SULLA FATTIBILITA' DI UN PRELIEVO A SPESE DI ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI, NON E' PARSO VERO AI FUNZIONARI DEL MEF, CHE VEDONO IL "GENIO" DELLA MELONI COME IL FUMO AGLI OCCHI, DI BRUCIARLA SPIFFERANDOLA A DAGOSPIA E POI A "REPUBBLICA"..
CHIAMATA ALLE ARMI DI FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA PER METTERE LE MANI SUL CALCIO - UN’ARMATA BRANCALEONE CAPITANATA DA CLAUDIO LOTITO, GIORGIO MULÉ, ANDREA ABODI È PARTITA ALL’ASSEDIO DELLA POLTRONA PIÙ ALTA DEL PALLONE, PER CACCIARE IL PRESIDENTE DELLA FIGC, GABRIELE GRAVINA - IL 4 NOVEMBRE PROSSIMO, L’ASSEMBLEA FEDERALE SI RIUNIRÀ PER CAMBIARE LO STATUTO, MODIFICANDO LA QUOTA DI RAPPRESENTANTI CHE OGNI CATEGORIA HA NEL CONSIGLIO. E SUBITO DOPO (A GENNAIO?) LA STESSA ASSEMBLEA VOTERÀ PER IL PRESIDENTE - PER LA FELICITÀ DI ARIANNA E GIORGIA MELONI, DOVREBBE ESSERE IL COGNATO DI LOTITO, MARCO MEZZAROMA, CHE LASCERÀ IL VERTICE DI SPORT E SALUTE ALL’AMICO GIUSEPPE DE MITA…(RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A IMPADRONIRSI ANCHE DELLO SPORT? AH, SAPERLO…)
DAGOREPORT - TOH! AL TESORO GIORGETTI HA TROVATO…UN TESORO – IN UN CASSETTO DEL MEF SONO SPUNTATI 10 MILIARDI DI MAGGIOR GETTITO FISCALE: MA PER LA FINANZIARIA NON BASTERANNO - PER RISPETTARE IL PATTO DI STABILITÀ E PER DARE SEGUITO ALLE PROMESSE ELETTORALI OCCORRE UN ACCORDO DI MELONI CON L’UE: SENZA LA DILUZIONE IN PIÙ ANNI DEL PIANO DI RIENTRO E SUI PROGETTI DEL PNRR, SALTA TUTTO - TERRORE A PALAZZO CHIGI SUL REFERENDUM CONTRO L’AUTONOMIA: ALLA RACCOLTA FIRME RECORD SEGUIRÀ UN’ALTA AFFLUENZA? – MA LA VERA MINACCIA PER GIORGIA DUE-MELONI NON È LA POLITICA MA L'ECONOMIA. QUALCHE ANIMA PIA RICORDI AI FAZZOLARI DI PALAZZO CHIGI CHE PER CACCIARE DA PALAZZO CHIGI NEL 2011 IL PREMIER SILVIO BERLUSCONI, PUR FORTE DELLA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO, BASTÒ ALL'UNIONE EUROPEA ORDINARE AI MERCATI DI DEMOLIRE IL GOVERNO A COLPI DI SPREAD....
FLASH! - HABEMUS VERTICE! PRIMA DI PRENDERE SECCHIELLO E PALETTA, LUNEDI' PROSSIMO LA DUCETTA SI E' ASSICURATA LA PRESENZA DI SALVINI E TAJANI PER UN VERTICE SU NOMINE RAI, QUESTIONI ECONOMICHE, COMMISSARIO UE E PNRR (FITTO HA AMMESSO CHE LA MESSA A TERRA DEI PROGETTI E' IN FORTE RITARDO) - QUANDO SI METTE TROPPA CARNE AL FUOCO, SI RISCHIA SOLO DI PRODURRE TANTO FUMO...
DAGOREPORT - CONTE HA “DE-GRILLIZZATO” IL MOVIMENTO 5 STELLE: CON L’ASSEMBLEA COSTITUENTE IL M5S DIVENTERÀ UN VERO PARTITO. IL PUNTO CENTRALE SARÀ IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL DOPPIO MANDATO, ULTIMO TABÙ RIMASTO - PEPPINIELLO APPULO SI RIMETTERÀ “ALLA COMUNITÀ”. TRADOTTO: I DIKTAT DI BEPPE-MAO NON CONTANO PIÙ NIENTE – DOPO LA SCOPPOLA ALLE EUROPEE, CONTE SI È RASSEGNATO A FARE IL JUNIOR PARTNER DI ELLY SCHLEIN ALLEANDOSI COL PD NELLE PROSSIME ELEZIONI IN TRE REGIONI - ANCHE TRAVAGLIO, PUR NON AMANDO CONTE, HA CAPITO CHE L’ERA DEL “CICLOTIMICO” GRILLO VOLGE AL TRAMONTO