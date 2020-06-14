ironie sulla gazzetta ironie sulla gazzetta GAZZETTA FOTO SBAGLIATA
FLASH! "E' 'NA FOTO DE ST'INVERNO" - LA "GAZZETTA" SPARA IN PRIMA PAGINA UN TITOLO SU LORENZO PELLEGRINI ACCOMPAGNATO DA UNA IMMAGINE DELLA BRIGNONE E SUI SOCIAL SI SCATENANO LE IRONIE: "SI E' FATTO CRESCERE I CAPELLI, STA BENE - MA LE FOTO LE SCEGLIE L'ALGORITMO DI GRAVINA?"-
TRANSENNATE LE LIBRERIE: È IN ARRIVO IL PRIMO VOLUME DI MORENA CAPOCCIA, AKA “LA TROIA DI SPOLETO” – LA FATICA LETTERARIA SI INTITOLA “LA SCALDACAMIONISTI”, CON PREFAZIONE DI ANDREA DIPRè E RACCONTA LE SUE EROICHE GESTA: QUARANTASETTE ANNI DI VITA TRAVAGLIATA, PELLICOLE HARD, GANG BANG E SPERMA PARTY NEI CLUB PRIVÈ DELLA PENISOLA – FOTO+VIDEO
“LA MIA DOSE FATTELA TU”, “NON MI FIDO PER NIENTE DI VOI, FIGURIAMOCI DEL VACCINO”, NO VAX SCATENATI CONTRO IL MINISTRO SPERANZA CHE ANNUNCIA L’ACCORDO CON ‘ASTRAZENECA’ – “SARÀ OBBLIGATORIO? QUANDO ARRIVERÀ? CHI PAGHERÀ? CHI CI DICE CHE È SICURO? QUELLE DI SPERANZA SONO SPARATE”. COSÌ DAVIDE BARILLARI, CONSIGLIERE REGIONALE DEL LAZIO ESPULSO DAL M5S E VICINO AI NO VAX” – SPERANZA AL ‘CORRIERE’: “RIFAREI TUTTO? NON LO SO SINCERAMENTE"
ALTRO CHE SOLDI FACILI! PER LE BANCHE IN RITARDO SUI PRESTITI ALLE IMPRESE ARRIVA LA STRIGLIATA DI BANKITALIA – QUASI UN MILIONE DI DOMANDE, PROSCIUGATI I FONDI DEL GOVERNO: SERVONO ALTRI 4 MILIARDI INTANTO ANCHE L’ANTITRUST HA ACCESO UN FARO SULLE BANCHE AVVIANDO 4 ISTRUTTORIE E 12 MORAL SUASION – L’ODISSEA DELLE PMI TRA IL MOLOCH BUROCRAZIA E I CRITERI NEBULOSI PER OTTENERE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LIQUIDITA’...
PRESERVARE LA CAPITALE! CI SONO DUE FOCOLAI ACCESI NEL CUORE DI ROMA: OLTRE AL CLUSTER DEL SAN SAN RAFFAELE, PREOCCUPA IL PALAZZO OCCUPATO ALLA GARBATELLA. UNA FAMIGLIA DI 5 PERSONE POSITIVA. 9 I CONTAGI CONFERMATI. GLI OCCUPANTI IN QUARANTENA
POLVERIERA ROMA - PALLOTTA ROMPE CON IL DS PETRACHI: DIVORZIO A UN PASSO – IL DIRETTORE SPORTIVO DA TEMPO HA L'ACCORDO CON PEDRO, PRIMA SCELTA DI FONSECA, MA IL PRESIDENTE NON GLI AVREBBE DATO L'OK PER CHIUDERE L'OPERAZIONE – MIMMO FERRETTI (IL MESSAGGERO): "MA BALDINI, CHE HA PRESENTATO RACCOMANDATO E SPONSORIZZATO PETRACHI A PALLOTTA, CHE COSA NE PENSA? DA CHE PARTE STARÀ? CHI PUÒ DIRLO...”
CAFONALINO ‘ALDA’ FEDELTÀ – IL PALAZZO RHINOCEROS DELLA FONDAZIONE FENDI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA MOSTRA OMAGGIO A PASOLINI “E TU SPLENDI INVECE”, CON LE FOTO DI DINO PEDRIALI – ALL’ANTEPRIMA A INVITI CON TRAMONTO SUL CUPOLONE C’ERANO NINETTO DAVOLI E I SOLITI PARTY-GIANI ROMANELLI GUIDATI DA MARISELA FEDERICI…
LE RESTRIZIONI HANNO TRASFORMATO L’ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA IN UN INCUBO? IN SOCCORSO DEI FORTUNATI CHE HANNO ANCORA QUALCHE SOLDO IN TASCA PER PENSARE ALLE FERIE, ARRIVA LA MAPPA INTERATTIVA DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION: BASTA UN CLICK PER SCOPRIRE SE IL PAESE DOVE VOGLIAMO ANDARE CONSENTE L’ACCESSO E QUALI LIMITAZIONI SONO ANCORA IN VIGORE…
IN QUARANTENA VI SIETE ABBUFFATI E ADESSO PIANGETE SULLA BILANCIA? I SEGRETI PER RIMETTERSI IN FORMA DI NICOLA SORRENTINO CHE SFATA I FALSI MITI SU PASTA E PIZZA – LA CHIAVE PER STARE BENE È LA VECCHIA E CARA DIETA MEDITERRANEA: “SÌ ALLA PASTA, MA CON CONDIMENTI LEGGERI, LEGUMI OTTIMI, UN PO' DI CARNE ROSSA NON FA MALE SE COTTA NEL MODO GIUSTO. UNA VOLTA ALLA SETTIMANA VA BENE ANCHE LA PIZZA ALLA MARINARA. NON POSSONO MANCARE FRUTTA SECCA E CIOCCOLATO FONDENTE” – E SU VITAMINE ED ESERCIZIO FISICO…