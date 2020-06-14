FLASH! "E' 'NA FOTO DE ST'INVERNO" - LA "GAZZETTA" SPARA IN PRIMA PAGINA UN TITOLO SU LORENZO PELLEGRINI ACCOMPAGNATO DA UNA IMMAGINE DELLA BRIGNONE E SUI SOCIAL SI SCATENANO LE IRONIE: "SI E' FATTO CRESCERE I CAPELLI, STA BENE - MA LE FOTO LE SCEGLIE L'ALGORITMO DI GRAVINA?"

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IN QUARANTENA VI SIETE ABBUFFATI E ADESSO PIANGETE SULLA BILANCIA? I SEGRETI PER RIMETTERSI IN FORMA DI NICOLA SORRENTINO CHE SFATA I FALSI MITI SU PASTA E PIZZA – LA CHIAVE PER STARE BENE È LA VECCHIA E CARA DIETA MEDITERRANEA: “SÌ ALLA PASTA, MA CON CONDIMENTI LEGGERI, LEGUMI OTTIMI, UN PO' DI CARNE ROSSA NON FA MALE SE COTTA NEL MODO GIUSTO. UNA VOLTA ALLA SETTIMANA VA BENE ANCHE LA PIZZA ALLA MARINARA. NON POSSONO MANCARE FRUTTA SECCA E CIOCCOLATO FONDENTE” – E SU VITAMINE ED ESERCIZIO FISICO…