nusret gokce luciano spalletti fotomontaggio di spalletti con la posa da salt bae salt bae nusret gokce giovanni di lorenzo luciano spalletti salt bae salt bae messi salt bae infantino 3 MEME SU SALT BAE E LA MORTE DI RATZINGER
FLASH! - IL "RE DEL SALE" INCORONA LUCIANO SPALLETTI: LO CHEF-INFLUENCER-TRUCIDONE NUSRET GOKCE, IN ARTE SALT BAE, PUBBLICA UN FOTOMONTAGGIO DELL'ALLENATORE DEL NAPOLI NELLA POSA CHE HA RESO CELEBRE IL MACELLAIO TURCO: "GRANDE FORZA NAPOLI" - CHE SIA UN MODO PER CERCARE DI IMBUCARSI ALLA FESTA SCUDETTO? IL MACELLAIO FAMOSO SUI SOCIAL ERA STATO PRESO DI MIRA DOPO AVER FATTO IRRUZIONE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI MONDIALI IN QATAR... - VIDEO-
nusret gokce luciano spalletti fotomontaggio di spalletti con la posa da salt bae salt bae nusret gokce giovanni di lorenzo luciano spalletti salt bae salt bae messi salt bae infantino 3 MEME SU SALT BAE E LA MORTE DI RATZINGER
LA “SPREMUTA DI LIVORE” DI GIUSEPPE CRUCIANI: “IL POPOLO DI NAPOLI NON HA VINTO NULLA, LA LORO RETORICA È INSOPPORTABILE”. A “DRITTO E ROVESCIO” IL LAZIALISSIMO CONDUTTORE DELLA “ZANZARA” PROVOCA I TIFOSI AZZURRI: “HA VINTO LA SOCIETÀ, NON LE PERSONE” - E SUI SOCIAL COMMENTANO: “CRUCIANI, FAI VOMITARE!” – DURANTE LA TRASMISSIONE DI PAOLO DEL DEBBIO, L’INVIATO A NAPOLI RIESCE NELLA DIFFICILE IMPRESA DI COLLEGARSI DALL’UNICA VIA DELLA CITTÀ… SENZA TIFOSI – VIDEO!
GIUSEPPE CONTE PRESO A SCHIAFFI! – PEPPINIELLO APPULO È STATO AGGREDITO DA UNO SVALVOLATO NO VAX A MASSA, IN TOSCANA (VIDEO!): IL LEADER DEL MOVIMENTO 5 STELLE STAVA STRINGENDO LE MANI AI SUOI SOSTENITORI QUANDO L’UOMO, GIULIO MILANI, LO HA COLPITO AL VOLTO E HA INIZIATO A URLARE CONTRO LE MISURE RESTRITTIVE DECISE DA PEPPINIELLO ALL'EPOCA DELLA PANDEMIA. L’AGGRESSORE È STATO FERMATO E L'AVVOCATO DEL POPOLO HA MINIMIZZATO: “QUANDO SI PRENDONO DECISIONI DIFFICILI NON SI PUÒ ACCONTENTARE TUTTI...”
TIM CHE CAOS! – IL TESORO E’ PRONTO A SOSTENERE UNA PROPOSTA CONGIUNTA DI CDP E KKR, OGGI CONCORRENTI (E MACQUARIE?) - IL MEF È APERTO ANCHE AL COINVOLGIMENTO DEL FONDO INFRASTRUTTURALE F2I (E POSTE CHE FINE HA FATTO?) – MA BISOGNA FARE I CONTI CON VIVENDI, PRIMO AZIONISTA CON IN TASCA IL 24%, CHE VUOLE FUORI L'AD LABRIOLA E 30 MILIARDI PER LO SCORPORO DELLA RETE, ANCHE SE NESSUN ADVISOR L’HA VALUTATA OLTRE 20: CHE FARE SE I FRANCESI NON ACCETTANO LA CIFRA PROPOSTA? (AH, SE CI FOSSE UN VERO GOVERNO A PALAZZO CHIGI…)
‘NDUJA E COCAINA – LE INTERCETTAZIONI DELL'OPERAZIONE “EUREKA” CHE HANNO PORTATO A 200 ARRESTI IN TUTTA EUROPA E AL SEQUESTRO DI 20 TONNELLATE DI COCA: “I CALABRESI SONO PIÙ FAMOSI DI PABLO ESCOBAR, HANNO PIÙ SOLDI LORO DI LUI” – OGNI ANNO LE COSCHE SMERCIANO DROGA PER 10 MILIARDI DI EURO (IL REDDITO DI CITTADINANZA NE COSTA 9) – QUANDO UN BOSS DI GIOIA TAURO DISSE: “IL MONDO SI DIVIDE IN DUE: QUELLO CHE È CALABRIA E QUELLO CHE LO DIVENTERÀ”
“SPALLETTI? MI PIACE. E’ PELATO COME MIO MARITO. DE LAURENTIIS? PER I NAPOLETANI È TOSTO DA DIGERIRE. INSIGNE? POVERELLO” – LUISA RANIERI, TIFOSISSIMA DEL NAPOLI, SCATENATA DOPO LO SCUDETTO: "LA CITTA’ STA USCENDO DAL BUIO, IL TRICOLORE È LA CILIEGINA N’COPP’ ALLA TORTA. OSIMHEN È IL NOSTRO NUOVO DIO - MIO MARITO, LUCA ZINGARETTI, TIFA ROMA, PERÒ QUANDO VEDE GIOCARE GLI AZZURRI SI ARRICREA…”
CAFONALINO BAGAGLINO FOREVER – LEO GULLOTTA, ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA, RICORDA I TEMPI EROICI E FARSESCHI DEL “BAGAGLINO”. E LO FA INSIEME AL REGISTA PIER FRANCESCO PINGITORE – “QUEL PROGRAMMA ERA UN FUMETTO TELEVISIVO SUL MONDO DELLA POLITICA E DELLO SPETTACOLO. SIAMO ENTRATI NELLA CASE DEGLI ITALIANI A FORZA. ANCORA OGGI MI FERMANO PER CHIEDERMI PERCHÉ ABBIAMO SMESSO…” – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
LA PANDEMIA È FINITA MA NON C’È UN CAZZO DA FESTEGGIARE, CON 20 MILIONI DI MORTI ALLE SPALLE – DOPO TRE ANNI E TRE MESI, L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ HA DECRETATO LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA PER IL COVID: “MA IL VIRUS È QUI PER RESTARE. SONO STATI REGISTRATI 7 MILIONI DI MORTI, MA NOI SAPPIAMO CHE LA STIMA È DI MOLTO MAGGIORE, PARI ALMENO A 20 MILIONI” – L'OMS METTE IN GUARDIA: “QUESTO È UN MOMENTO PER RIFLETTERE. DEVE RESTARE L'IDEA DELLA POTENZIALE MINACCIA DI ALTRE PANDEMIE” – VIDEO