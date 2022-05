'STO VIRUS SEMBRA UNA SERIE TV: ARRIVANO LE NUOVE STAGIONI – ARRIVA UNA NUOVA MUTAZIONE DEL VIRUS: L’EMA HA LANCIATO L’ALLARME PER OMICRON 4 E 5 CHE STA PORTANDO A UN RIALZO DEI CASI IN SUDAFRICA E IN EUROPA – SI PUNTA TUTTO SUI VACCINI AGGIORNATI CHE, PROBABILMENTE, CONTERRANNO IN PARTE L'RNA DEL VIRUS DI WUHAN E IN PARTE L'RNA DI OMICRON. E PURE I BIMBI SOTTO I 5 ANNI POTREBBERO AVERE IL LORO SIERO SE…