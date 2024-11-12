FLASH! LA RAI HA UN ACCORDO CON L’ATP PER TRASMETTERE LE PARTITE DI SINNER ALLE "FINALS" DI TORINO. E L’INTESA PREVEDE LA POSSIBILITA’, PER VIALE MAZZINI, DI MANDARE IN ONDA UN SECONDO MATCH A SUA SCELTA - IERI I TELE-APPASSIONATI DI TENNIS INVECE DI ASSISTERE ALL’INCONTRO TRA ALCARAZ E RUUD (TRA L’ALTRO TERMINATO CON UNA SORPRENDENTE SCONFITTA DELLO SPAGNOLO), SI SONO DOVUTI SORBIRE IL NON MEMORABILE INCONTRO DI DOPPIO TRA VAVASSORI-BOLELLI E IL DUO BOPANNA-EBDEN. COME MAI? PERCHE’ IL SOVRANISTA AD RAI GIAMPAOLO ROSSI HA DECISO: PRIMA GLI ITALIANI! ALLA FACCIA DI OGNI CRITERIO TELEVISIVO…-