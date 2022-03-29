FLASH! - LO RICONOSCETE? - NON SONO SOLO GLI AZZURRI AD ESSERE RIMASTI IN MUTANDE, C'È ANCHE UN EX GIOCATORE CHE SI È DATO ALLO "SMART WORKING" SENZA BRAGHE - A BOLOGNA È PASSATO DA BROCCO, MA E' DIVENTATO L'IDOLO DEL BERNABEU. DI CHI SI TRATTA?

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