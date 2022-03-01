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“SE L'IDEA DI GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE È PORTARE AVANTI QUELLO CHE VA BENE AL PD, ALLORA IL GOVERNO SE LO FACESSE IL PD E NON CI SIAMO PIÙ” - LA LEGA TENTATA DALLO STRAPPO: "SE DRAGHI VA AVANTI COSÌ PRIMA O POI QUALCHE CAMBIAMENTO POTREBBE ESSERCI" – L’ASSALTO (FALLITO) ALLA RIFORMA DEL CATASTO NON TIENE CONTO CHE LA MISURA FA PARTE DI UNA PIU’ AMPIA RIFORMA FISCALE CHE E’ PARTE INTEGRANTE DEL PNRR CHE L'EUROPA PRETENDE (E SENZA I SOLDI DI BRUXELLES NON SI CANTA MESSA)

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BORN TO BE ABRAHAM: LA ROMA SUPERA 1-0 L’ATALANTA E L’AGGANCIA MOMENTANEAMENTE AL 5° POSTO (GASP HA UNA PARTITA IN MENO) GRAZIE A UNA RETE DEL CENTRAVANTONE INGLESE SU ASSIST DI ZANIOLO: E’ IL VENTESIMO CENTRO STAGIONALE PER ABRAHAM – PRIMO TEMPO SONTUOSO DI ZALEWSKI CHE POI ESCE PER INFORTUNIO. E’ LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER FOTI, IL VICE DI MOURINHO CHE HA SOSTITUITO LO SPECIAL SQUALIFICATO IN PANCHINA - SI TORNA A PARLARE DEL RITORNO IN SOCIETA' DI TOTTI (PRESENTE IN TRIBUNA CON IL FIGLIO MENTRE NOEMI ERA A 60 METRI DA LUI CON LE AMICHE)

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