FLASH! - ROMA-ATALANTA, STADIO OLIMPICO: IN TRIBUNA TOTTI CON IL FIGLIO. A 60 METRI, NOEMI CON LE SUE AMICHE…-
FLASH! - ROMA-ATALANTA, STADIO OLIMPICO: IN TRIBUNA TOTTI CON IL FIGLIO. A 60 METRI, NOEMI CON LE SUE AMICHE…-
POP FICTION - ED SHEERAN È STATO ACCUSATO DI PLAGIO PER IL TORMENTONE “SHAPE OF YOU”: PER GLI ARTISTI SAMI SHOUKRY E ROSS O’DONOGHUE LA POPSTAR AVREBBE COPIATO “CERTE FRASI E PAROLE” DA UNA LORO CANZONE, IN PARTICOLARE NEL RITORNELLO – I DUE HANNO CHIESTO UN RISARCIMENTO E UNA PARTE DEL RICAVATO DELLA CANZONE, CHE È ANCORA LA CANZONE PIÙ ASCOLTATA IN STREAMING SU SPOTIFY… - VIDEO
“SE L'IDEA DI GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE È PORTARE AVANTI QUELLO CHE VA BENE AL PD, ALLORA IL GOVERNO SE LO FACESSE IL PD E NON CI SIAMO PIÙ” - LA LEGA TENTATA DALLO STRAPPO: "SE DRAGHI VA AVANTI COSÌ PRIMA O POI QUALCHE CAMBIAMENTO POTREBBE ESSERCI" – L’ASSALTO (FALLITO) ALLA RIFORMA DEL CATASTO NON TIENE CONTO CHE LA MISURA FA PARTE DI UNA PIU’ AMPIA RIFORMA FISCALE CHE E’ PARTE INTEGRANTE DEL PNRR CHE L'EUROPA PRETENDE (E SENZA I SOLDI DI BRUXELLES NON SI CANTA MESSA)
È SCOPPIATA LA BOMBA SUL MERCATO FINANZIARIO – LA FORTE DIPENDENZA ENERGETICA DALLA RUSSIA E LO SPAVENTO PER L’ATTACCO ALLA CENTRALE ATOMICA DI ZAPORIZHZHIA FA CROLLARE I LISTINI EUROPEI - IERI PIAZZA AFFARI HA CHIUSO CON UN TONFO DEL 6,2% (IL PEGGIORE IN EUROPA), SCENDENDO AI MINIMI DAL FEBBRAIO SCORSO - DA QUANDO È INIZIATA L'INVASIONE RUSSA LA BORSA DI MILANO HA VISTO VOLATILIZZARSI QUASI 100 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE…
CON LA SCUSA DELLA "MASCOLINITA' TOSSICA" VOGLIONO RENDERE L'UOMO UNA "DONNA MINORE" - ALLA MOSTRA SULLA MODA MASCHILE CHE VERRÀ INAUGURATA IL 19 MARZO A LONDRA SI CELEBRA LA "LOTTA AGLI STEREOTIPI", COME HA SPIEGATO IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI, ALESSANDRO MICHELE: "È IL MOMENTO DI CELEBRARE UN UOMO LIBERO DI AUTODETERMINARSI SENZA COSTRIZIONI SOCIALI" - E CHE VOR DI'? UN UOMO CON GONNA, SMALTO E AUTOREGGENTI? TRA RICAMI, PIUME, E' IL TRIONFO DEL NO-GENDER
BORN TO BE ABRAHAM: LA ROMA SUPERA 1-0 L’ATALANTA E L’AGGANCIA MOMENTANEAMENTE AL 5° POSTO (GASP HA UNA PARTITA IN MENO) GRAZIE A UNA RETE DEL CENTRAVANTONE INGLESE SU ASSIST DI ZANIOLO: E’ IL VENTESIMO CENTRO STAGIONALE PER ABRAHAM – PRIMO TEMPO SONTUOSO DI ZALEWSKI CHE POI ESCE PER INFORTUNIO. E’ LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER FOTI, IL VICE DI MOURINHO CHE HA SOSTITUITO LO SPECIAL SQUALIFICATO IN PANCHINA - SI TORNA A PARLARE DEL RITORNO IN SOCIETA' DI TOTTI (PRESENTE IN TRIBUNA CON IL FIGLIO MENTRE NOEMI ERA A 60 METRI DA LUI CON LE AMICHE)
CAFONALINO - DUE SPETTACOLI SOLD OUT AL CINEMA "NUOVO AQUILA" DI ROMA PER LA PRIMA DI "GIULIA", IL TERZO FILM DEL REGISTA CIRO DE CARO - TUTTO IL CAST PRESENTE: LA PROTAGONISTA ROSA PALASCIANO, ACCOMPAGNATA DAGLI INTERPRETI VALERIO DI BENEDETTO E FABRIZIO CIAVONI, PRESENTATI DA MIMMO CALOPRESTI - IN SALA DANIELE LUCHETTI, GMAX, LIDIA VITALE, BLU YOSHIMI, DONATELLA PASCUCCI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
E SE VI DICESSIMO CHE POTREMMO VIVERE PER SEMPRE? UNO STUDIO PUBBLICATO SULLA RIVISTA "ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE" RIVELA CHE, IN TEORIA, LA VITA NON HA LIMITI E NON C’È UN TERMINE OLTRE IL QUALE SI MUORE. MA FRENATE GLI ENTUSIASMI: INDIFFERENTEMENTE DAL SESSO O DALLA NAZIONE, A UN CERTO PUNTO INCONTRIAMO UN PUNTO CRITICO, CHE GLI SCIENZIATI HANNO INDIVIDUATO AL COMPIMENTO DEI 108 ANNI (MAGARI ARRIVARCI…)