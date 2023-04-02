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FLASH! LA ROMA RIPARTE: BATTE LA SAMP 3-0 E AGGANCIA L’INTER AL TERZO POSTO (IN ATTESA DEL MILAN) – SI E' SVEGLIATO ANCHE GINI WIJNALDUM: UN GOL, UN PALO E UN RIGORE PROCURATO, POI TRASFORMATO DA DYBALA AL DECIMO CENTRO IN CAMPIONATO – BLUCERCHIATI IN 10 PER L’ESPULSIONE DI MURILLO. STANKOVIC PROTESTA E VIENE INSULTATO DAL PUBBLICO PLACATO DA MOURINHO – PROTESTE DELLA SAMP PER UN MANCATO GIALLO A ABRAHAM… - VIDEO-
VIDEO-FLASH! “HO PERSO L’APPARECCHIO”; “E IO CHE PENSAVO CHE T’ERI CACATO SOTTO” – MASSIMO BOLDI E CHRISTIAN DE SICA SCATENATI DA MARA VENIER – “QUESTA NON E’ DOMENICA IN, QUESTO E’ UN OSPIZIO” (A QUANDO IL RITORNO IN UN CINEPANETTONE DELLA COPPIA?) - VIDEO
SIM SALA BIM! – IL SINDACO DI MILANO, BEPPE SALA, PRENDE PER PRIMO LA BANDIERA DEGLI OPPOSITORI INTERNI AL PD DI ELLY SCHLEIN E, A “MEZZ’ORA IN PIÙ”, LA INFILZA: “CREDO CHE ABBIA BISOGNO DI SOSTEGNO SU POLITICA INDUSTRIALE E SUL DECIDERE COSA FARE DELLE GRANDI RETI. IL MIO DUBBIO È CHI LA STA AIUTANDO E CHI L’AIUTERÀ" - "SE ABBANDONI LE CORRENTI DEVI AVERE UN SISTEMA ALTERNATIVO" – “MULTARE CHI PARLA L’INGLESE? È UN’IDIOZIA” - VIDEO
UN “MONTE” DI GUAI – LA PROCURA GENERALE DI MILANO HA CHIESTO LA CONFERMA DELLE CONDANNE PER ALESSANDRO PROFUMO (EX PRESIDENTE DI MPS) E FABRIZIO VIOLA (EX AD DELLA BANCA), E DI ANNULLARE QUELLA DI PAOLO SALVADORI – IN CONTEMPORANEA È ARRIVATA L’ISTANZA DI DANNI DA SEI SOCIETÀ DEL GRUPPO CALTAGIRONE PER 741 MILIONI DI EURO – AGLI EX VERTICI DI MONTE DEI PASCHI VIENE CONTESTATA L'ERRATA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI ALEXANDRIA E SANTORINI - IL PRECEDENTE DI MUSSARI E VIGNI ASSOLTI...
“A ZI' HAI PIJATO FOCO? SENTI CHE CALLO MAMMA MIA” – INVECE DI SOCCORRERE UN POVERETTO CHE STAVA BRUCIANDO TRA LE FIAMME FUORI DALLA SUA MACCHINA INCENDIATA, UN GUIDATORE ROMANO HA FILMATO L’INCIDENTE E SE N’È ANDATO – LA TRAGEDIA È ACCADUTA LO SCORSO 6 FEBBRAIO SUL RACCORDO ANULARE: IL 53ENNE CHE È STATO RIPRESO È MORTO DOPO UN MESE E MEZZO DI AGONIA E L'AUTORE DEL VIDEO (CHE SUI SOCIAL È RIMBALZATO OVUNQUE) RISCHIA DI ESSERE ACCUSATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO - VIDEO!
MEDVEDEV RESTA LA BESTIA NERA DI SINNER – IL RUSSO TRIONFA A MIAMI IN DUE SET (7-5; 6-3) E CONQUISTA IL QUARTO TITOLO DALL’INIZIO DELLA STAGIONE – PER JANNIK, REDUCE DALLA BATTAGLIA CON ALCARAZ, E’ LA SESTA SCONFITTA IN SEI INCONTRI CON MEDVEDEV. AL TENNISTA AZZURRO RESTA COMUNQUE LA SODDISFAZIONE DEL RIENTRO IN TOP 10 (ADESSO E’ NUMERO 9 AL MONDO)...
LA PORTI UNA LAGARDE A FIRENZE (E UN CECCHERINI A BRUXELLES) - AL POSTO DELL'INCONCLUDENTE MINISTRO FITTO, PER REALIZZARE IL PNRR MELONI FAREBBE BENE AD ARRUOLARE IL BOSS DELL'OSSERVATORIO: ENDORSEMENT DEL PRESIDENTE BCE A CECCHERINI – LA CENA CON IL CONSIGLIERE DEL QUIRINALE GIOVANNI GRASSO, IL DG DI BANKITALIA SIGNORINI, EDICOLANTI (FONTANA, MOLINARI, GIANNINI), EDITORI, NICOLA PIOVANI AL PIANO – LAGARDE ALLA MESSA DELLE PALME NEL DUOMO - FOTO+VIDEO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
OCCHIO ALLA POMPA! – UNO STUDIO DELLE UNIVERSITÀ DI EDIMBURGO E CRACOVIA, IN COLLABORAZIONE CON L’IRCCS NEUROMED DI POZZILLI, HA SVELATO COME LA PRESSIONE ALTA POSSA DANNEGGIARE IL CERVELLO PORTANDO ANCHE ALLA DEMENZA – L’IPERTENSIONE È CORRELATA AL PEGGIORAMENTO DELLA FUNZIONE COGNITIVA IN NOVE ZONE CEREBRALI, CON CONSEGUENTE PERDITA DI MEMORIA E LA CAPACITÀ DI PENSIERO…