FLASH! LA ROMA RIPARTE: BATTE LA SAMP 3-0 E AGGANCIA L’INTER AL TERZO POSTO (IN ATTESA DEL MILAN) – SI E' SVEGLIATO ANCHE GINI WIJNALDUM: UN GOL, UN PALO E UN RIGORE PROCURATO, POI TRASFORMATO DA DYBALA AL DECIMO CENTRO IN CAMPIONATO – BLUCERCHIATI IN 10 PER L’ESPULSIONE DI MURILLO. STANKOVIC PROTESTA E VIENE INSULTATO DAL PUBBLICO PLACATO DA MOURINHO – PROTESTE DELLA SAMP PER UN MANCATO GIALLO A ABRAHAM… - VIDEO

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UN “MONTE” DI GUAI – LA PROCURA GENERALE DI MILANO HA CHIESTO LA CONFERMA DELLE CONDANNE PER ALESSANDRO PROFUMO (EX PRESIDENTE DI MPS) E FABRIZIO VIOLA (EX AD DELLA BANCA), E DI ANNULLARE QUELLA DI PAOLO SALVADORI – IN CONTEMPORANEA È ARRIVATA L’ISTANZA DI DANNI DA SEI SOCIETÀ DEL GRUPPO CALTAGIRONE PER 741 MILIONI DI EURO – AGLI EX VERTICI DI MONTE DEI PASCHI VIENE CONTESTATA L'ERRATA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI ALEXANDRIA E SANTORINI - IL PRECEDENTE DI MUSSARI E VIGNI ASSOLTI...

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“A ZI' HAI PIJATO FOCO? SENTI CHE CALLO MAMMA MIA” – INVECE DI SOCCORRERE UN POVERETTO CHE STAVA BRUCIANDO TRA LE FIAMME FUORI DALLA SUA MACCHINA INCENDIATA, UN GUIDATORE ROMANO HA FILMATO L’INCIDENTE E SE N’È ANDATO – LA TRAGEDIA È ACCADUTA LO SCORSO 6 FEBBRAIO SUL RACCORDO ANULARE: IL 53ENNE CHE È STATO RIPRESO È MORTO DOPO UN MESE E MEZZO DI AGONIA E L'AUTORE DEL VIDEO (CHE SUI SOCIAL È RIMBALZATO OVUNQUE) RISCHIA DI ESSERE ACCUSATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO - VIDEO!

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