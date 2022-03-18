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FLASH! ROMA, TUTTO FA BODO! NEI QUARTI DI CONFERENCE LA ROMA RITROVA I NORVEGESI DEL BODO GLIMT DOPO IL 6-1 NEL GIRONE. SE MOU PASSA TROVA LA VINCENTE DI LEICESTER-PSV EINDHOVEN IN SEMIFINALE - FEYENOORD-SLAVIA PRAGA E MARSIGLIA-PAOK GLI ALTRI ACCOPPIAMENTI….-
“IL MEDICO MI DISSE CHE AVEVO UN TASSO ALCOLEMICO COSÌ ALTO CHE AVREBBE AMMAZZATO UN UOMO ADULTO” - A "BELVE" AURORA RAMAZZOTTI RACCONTA L’ADOLESCENZA DIFFICILE: “ERO MINORENNE. SONO STATA MALISSIMO, MI HANNO PORTATO VIA IN AUTOMBULANZA, NON RICORDO NULLA. IL TIFO PER MAMMA E PAPÀ DI NUOVO INSIEME? MA CHE, SONO INCOMPATIBILI. TOMASO TRUSSARDI? LA PENSIAMO DIVERSAMENTE SU MOLTE COSE” – IL COMPLICATO RAPPORTO CON LA MADRE, L’ANSIA DA PRESTAZIONE E… - VIDEO
FINALMENTE CLAUDIA MAZZOLA DIRÀ ADDIO AL SUO DOPPIO INCARICO? - GUALTIERI L'HA "DIMESSA" DALL'AUDITORIUM DI ROMA, MA LA GIORNALISTA NON RIMARRÀ SOTTO UN PONTE, VISTO CHE FRA MILLE POLEMICHE È A TUTT'OGGI DIRETTORE DELL'UFFICIO STUDI DELLA RAI, DOPO AVER FATTO GRAZIE A SALINI E AL M5S TRE SCATTI DI CARRIERA IN TRE MESI: CAPOSERVIZIO, VICE CAPOREDATTORE, CAPOREDATTORE E POI CAPO DELL'UFFICIO STAMPA - E DIRE CHE L'IDILLIO DELLA MAZZOLA CON I GRILLINI NON INIZIÒ NEL MIGLIORE DEI MODI, PERCHÉ NEL 2014 TA-ROCCO CASALINO…
SIAMO CIRINÀ O GENERALI? LA TENSIONE È ALLE STELLE DOPO LA MOSSA A SORPRESA DI CALTAGIRONE DI CANDIDARE LUCIANO CIRINÀ, MANAGER CON ESPERIENZA ULTRATRENTENNALE IN GENERALI ALLA CARICA DI AD NELLA LISTA CHE SFIDA QUELLA GUIDATA DAL SUO ATTUALE CAPO AZIENDA DONNET. PER PIAZZA AFFARI DOVREBBE OVVIAMENTE DIMETTERSI MA CIRINÀ NON PARE INTENZIONATO A PERDERE LO STIPENDIO - UN PERNO DEL PIANO DI CALTARICCONE PUNTEREBBE SULLA VALORIZZAZIONE DI BANCA GENERALI E DELL'ENORME PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL LEONE (QUASI 37 MILIARDI DI ASSET)
AMMAZZA COME MENA FELIPE MELO – L’EX CENTROCAMPISTA JUVE SBAGLIA UN RIGORE, IL FLUMINENSE VIENE ELIMINATO DALLA LIBERTADORES E I TIFOSI IN AEROPORTO LO CONTESTANO: LA SITUAZIONE È BEN PRESTO DEGENERATA CON UNA RISSA CHE HA COINVOLTO ANCHE LE FORZE DI SICUREZZA PRESENTI - ECCO COME E' FINITA: VIDEO
CAFONALINO - CAMPIDOGLIO IN SALSA PATRIOTTICA PER I FESTEGGIAMENTI DEI 161 ANNI DELLA NASCITA DELL'ITALIA COME PAESE UNITO: ALLA GIORNATA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL QUESTORE DI ROMA MARIO DELLA CIOPPA SI È MESSO A CANTARE L'INNO DAVANTI AL PUBBLICO PRESENTE - SONO INTERVENUTI LA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA, SVETLANA CELLI, IL PRESIDENTE DELL'ANCRI, TOMMASO BOVE, IL PREFETTO DI ROMA MATTEO PIANTEDOSI E... - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
STARE CONNESSI 24 ORE SU 24 CI DISTRUGGE LA PSICHE - TRA GUERRA, PANDEMIA, CAMBIAMENTO CLIMATICO, I LIVELLI DI ANSIA SONO ALLE STELLE E NESSUNO È IMMUNE - LO PSICOTERAPEUTA GIORGIO NARDONE: "FINO A UNA CERTA SOGLIA, L'ANSIA E' PREZIOSA. MA SE SUPERA LA SOGLIA DELL’EFFICACIA, L’ORGANISMO VA IN TILT E NON RIESCE PIÙ AD AVERE UNA REAZIONE FUNZIONALE. SIAMO OSTAGGI DEI MEDIA: CIÒ CHE VEDIAMO CI CAUSA MOLTO STRESS, MA NON RIUSCIAMO A DISTOGLIERE LO SGUARDO" - I CONSIGLI PER NON STRESSARSI…