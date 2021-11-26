FLASH - SE VI TREMANO LE GAMBE PER IL SORTEGGIO PLAYOFF PER I MONDIALI (POTREMMO BECCARE IL PORTOGALLO), RICORDATE LE PAROLE DI ROBERTO MANCINI DOPO IL PAREGGIO CON L'IRLANDA DEL NORD: "SONO TOTALMENTE FIDUCIOSO, ANDREMO AL MONDIALE E MAGARI LO VINCEREMO ANCHE..." - VIDEO-
IL DIVANO DEI GIUSTI - COSA VEDIAMO STASERA? COME ACCADE DA UN PAIO DI VENERDÌ LO SCONTRO È TRA I FILM STRACULT DI NANDO CICERO E CLINT EASTWOOD - I FAN DEL CINEMA EROTICO APPREZZERANNO “L’INGENUA” DI GIANFRANCO BALDANELLO CON UNA GIOVANISSIMA ILONA STALLER - SU RETE 4 LO STRACULTISSIMO “GARDENIA. IL GIUSTIZIERE DELLA MALA”, CON FRANCO CALIFANO AL SUO PRIMO FILM DA PROTAGONISTA E ELEONORA VALLONE, GRANDE AMORE DEL CALIFFO CHE RITENEVA CHE AVESSE IL PIÙ GRAN CULO DI SEMPRE… - VIDEO
POSTA! - CARO DAGO, VIVO IN FRANCIA E POSSO DIRVI CHE I MEDIA NON HANNO FATTO MINIMO ACCENNO AGLI ACCORDI DEL QUIRINALE TRA FRANCIA E ITALIA, PERCHÉ PARIGI LO HA FATTO SOLO PER SCOPI TATTICI E NON VUOLE FAR SAPERE AI FRANCESI CHE SI SONO UNITI TROPPO A UN PAESE CHE NON APPREZZANO. COME SEMPRE, GLI ITALIANI ABBOCCANO AI GIOCHI POLITICI FRANCESI, MA STAVOLTA CI RIMETTERANNO LE PENNE. POVERI BOCCALONI...
FLASH! - CDA TIM ANCORA IN CORSO - GUBITOSI VERSO L'USCITA COME AD E DIR. GEN. MA RESTA CONSIGLIERE - LE DELEGHE OPERATIVE AL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI - VIVENDI AUSPICA PIETRO LABRIOLA, NUOVO DIR. GEN. - A QUESTO PUNTO, NON CI SONO PIU' OSTACOLI PER MANDARE AVANTI LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL FONDO USA KKR VERSO L'OPA E LA NOMINA DEGLI ADVISOR - DOPODICHE' IL DUELLO SARA' TRA KKR E VIVENDI (COMUNQUE SIA, LA RETE STRATEGICA SARA' DELLO STATO)
CHIAMATE LA NEURO! - CRIS GALERA, LA BRASILIANA CHE TRE MESI FA SI ERA SPOSATA CON SE STESSA, HA DECISO DI SEPARARSI - LA DONNA AVEVA CELEBRATO IL SUO MATRIMONIO IN UNA CERIMONIA FORMALE TENUTA IN UNA CHIESA, MA ADESSO SI E' INNAMORATA FOLLEMENTE DI UN'ALTRA PERSONA - PER QUESTO HA AVVIATO LE PRATICHE PER LA SEPARAZIONE (CONSENSUALE, SI SPERA)
LA PERCULATA ARRIVA CON LA CIOCCOLATA – DOPO AVER COSTRETTO GLI AZZURRI AI PLAYOFF, IL CT DELLA SVIZZERA MURAT YAKIN INVIA 9,3 CHILI DI PURA CIOCCOLATA SVIZZERA ALLA FEDERCALCIO IRLANDESE COME DOLCE RINGRAZIAMENTO PER AVER BLOCCATO SUL PARI LA NAZIONALE DEL MANCIO. PERCHÉ PROPRIO 9,3 CHILI? ELEMENTARE YAKIN, UN ETTO DI CIOCCOLATO PER… - IL PERFIDO BIGLIETTO CON LA CITAZIONE MUSICALE - VIDEO
CAFONALINO - DITE A LUCA ZAIA CHE SUL SUPER GREEN PASS SI DEVE DECIDERE: “NO A CITTADINI DI SERIE A E B, MA NON BISOGNA PENALIZZARE CHI SI È VACCINATO” (E QUINDI CHE SI FA?) - ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL GOVERNATORE DEL VENETO, NELLA GALLERIA ALBERTO SORDI A ROMA, SFILANO ANNALISA CHIRICO, IL DIRETTORE DEL TG2 SANGIULIANO, MYRTA MERLINO, ANNALISA DE SIMONE, ELEONORA DANIELE E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
UNO SGUARDO ALLA SPERANZA – UN OCCHIO PROTESICO STAMPATO IN 3D È STATO IMPIANTATO PER LA PRIMA VOLTA SU UN PAZIENTE. L’INTERVENTO È STATO ESEGUITO SU UN 47ENNE IN UN OSPEDALE DI LONDRA: “HO BISOGNO DI UNA PROTESI OCULARE DA QUANDO AVEVO 20 ANNI E MI SONO SEMPRE SENTITO A DISAGIO. QUESTO NUOVO OCCHIO HA UN ASPETTO FANTASTICO” – RISPETTO ALLA TRADIZIONALE PROTESI, QUESTO OCCHIO È PIÙ…